Passagerare riskerar att bli instängda i Teslabilar

Det är vissa Model Y-fordon som den amerikanska trafiksäkerhetsmyndigheten, National Highway Traffic Safety Administration ( NTA), nu inleder en utredning av.

Det handlar om Tesla Model Y från och med modellåret 2021, berättar Bloomberg.

ANNONS

Anledningen är problem med fordonens elektroniska dörrhandtag som riskerar att bli strömlösa och därmed låser sig, vilket medför att passagerare riskerar att bli instängda i bilarna.

Övervakar alla rapporter med instängda personer i Teslabilar

Trafiksäkerhetsmyndigheterna utredning av Teslasbilarna kommer bara dagar efter det att Bloomberg slagit larm om en rad incidenter där människor skadades eller dött efter att de inte kunnat öppna dörrarna till bilarna på grund av strömavbrott, det har visat sig särskilt i samband med olyckor.

”NHTSA:s utredning fokuserar på hur de elektroniska dörrlåsen fungerar från utsidan av fordonet, eftersom det är den enda omständigheten där det inte finns något manuellt sätt att öppna dörren. Myndigheten kommer att fortsätta att övervaka alla rapporter om instängda personer som involverar öppning av dörrar från insidan av fordonet, och ODI kommer att vidta ytterligare åtgärder vid behov”, heter det i ett uttalande nu från den amerikanska trafiksäkerhetsmyndigheten, berättar nyhetsbyrån.

Läs även: Elon Musk på väg att ta tillbaka sina miljarder DagensPS