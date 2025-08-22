Dagens PS
Opels nya konceptbil avslöjas i ny dubbelpremiär

Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo (Foto: Opel)
Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo (Foto: Opel)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 22 aug. 2025Publicerad: 22 aug. 2025

Opel lanserar en elektrisk sportbil som är lika banbrytande i spelvärlden som på riktiga vägar, med en prestanda som få kan matcha.

Det är en vision som kombinerar modern teknik och futuristisk design.

Opel presenterar sin nya vision

Opel har nyligen avtäckt en ny konceptbil med namnet Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo. Denna elbil har en prestanda och design som kombinerar verklighet med den digitala världen.

Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo (Foto: Opel)
Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo (Foto: Opel)

Konceptbilen bygger vidare på Corsas silhuett men med en mer extrem och sportig utformning, med aktiva aerodynamiska lösningar.

Bilen är lägre och bredare än tidigare modeller.

Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo (Foto: Opel)
Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo (Foto: Opel)

Enligt tillverkaren är fronten utrustad med Opels Vizor- och ‘Compass’-design, medan interiören är minimalistisk och förarfokuserad. Kupén har en yoke-ratt, sportstol och ljusmaterial.

Den nya konceptbilen har också en prestanda som sticker ut.

Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo (Foto: Opel)
Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo (Foto: Opel)
Egenskaper och prestanda

Corsa GSE Vision Gran Turismo har 800 hästkrafter och kan accelerera från 0 till 100 km/h på 2,0 sekunder. Topphastigheten är 320 km/h.

Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo (Foto: Opel)
Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo (Foto: Opel)

Bilen är utrustad med två elmotorer, fyrhjulsdrift och en boost-funktion. D

enna kombination gör att den presterar lika bra som i spelet Gran Turismo 7, där den blir tillgänglig att köra under hösten.

Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo (Foto: Opel)
Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo (Foto: Opel)

Dubbel premiär

Konceptbilen har sin världspremiär på IAA Mobility i München i september.

Samtidigt lanseras den i PlayStation-spelet Gran Turismo 7.

Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo (Foto: Opel)
Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo (Foto: Opel)

Opel strävar därmed efter att förena den digitala och den verkliga världen i denna lansering. Genom att släppa bilen på båda plattformarna samtidigt visar Opel ett modernt tillvägagångssätt. typ.

Nu är den officiell – Tesla Model Y L

Det har ryktats länge, men nu är den här. En ny version av Teslas storsäljare Model Y med plats för sex personer är officiell i Kina. Tesla har nu

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

