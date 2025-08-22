Opels nya konceptbil avslöjas i ny dubbelpremiär

Det är en vision som kombinerar modern teknik och futuristisk design.

Opel presenterar sin nya vision

Opel har nyligen avtäckt en ny konceptbil med namnet Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo. Denna elbil har en prestanda och design som kombinerar verklighet med den digitala världen.

Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo (Foto: Opel)

Konceptbilen bygger vidare på Corsas silhuett men med en mer extrem och sportig utformning, med aktiva aerodynamiska lösningar.

Bilen är lägre och bredare än tidigare modeller.

Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo (Foto: Opel)

Enligt tillverkaren är fronten utrustad med Opels Vizor- och ‘Compass’-design, medan interiören är minimalistisk och förarfokuserad. Kupén har en yoke-ratt, sportstol och ljusmaterial.

Den nya konceptbilen har också en prestanda som sticker ut.

