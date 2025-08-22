Opel lanserar en elektrisk sportbil som är lika banbrytande i spelvärlden som på riktiga vägar, med en prestanda som få kan matcha.
Opels nya konceptbil avslöjas i ny dubbelpremiär
Det är en vision som kombinerar modern teknik och futuristisk design.
Opel presenterar sin nya vision
Opel har nyligen avtäckt en ny konceptbil med namnet Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo. Denna elbil har en prestanda och design som kombinerar verklighet med den digitala världen.
Konceptbilen bygger vidare på Corsas silhuett men med en mer extrem och sportig utformning, med aktiva aerodynamiska lösningar.
Bilen är lägre och bredare än tidigare modeller.
Enligt tillverkaren är fronten utrustad med Opels Vizor- och ‘Compass’-design, medan interiören är minimalistisk och förarfokuserad. Kupén har en yoke-ratt, sportstol och ljusmaterial.
Den nya konceptbilen har också en prestanda som sticker ut.
Egenskaper och prestanda
Corsa GSE Vision Gran Turismo har 800 hästkrafter och kan accelerera från 0 till 100 km/h på 2,0 sekunder. Topphastigheten är 320 km/h.
Bilen är utrustad med två elmotorer, fyrhjulsdrift och en boost-funktion. D
enna kombination gör att den presterar lika bra som i spelet Gran Turismo 7, där den blir tillgänglig att köra under hösten.
Dubbel premiär
Konceptbilen har sin världspremiär på IAA Mobility i München i september.
Samtidigt lanseras den i PlayStation-spelet Gran Turismo 7.
Opel strävar därmed efter att förena den digitala och den verkliga världen i denna lansering. Genom att släppa bilen på båda plattformarna samtidigt visar Opel ett modernt tillvägagångssätt. typ.
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
