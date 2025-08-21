Nu är den officiell – Tesla Model Y L

Tesla har nu lanserat den nya versionen av Model Y, med tillägget ”L” för Long, på den kinesiska marknaden. Modellen är 18 centimeter längre än den vanliga Model Y och har plats för sex vuxna.

Jämfört med tidigare versioner med tre sätesrader är denna variant avsevärt rymligare och bättre anpassad för vuxna passagerare.

Tesla Model Y L (Foto: Tesla)

Förutom den ökade längden, som nu mäter 4 976 millimeter, är bilen också högre, med en ökning från 1 624 till 1 668 millimeter. Detta skapar bättre takhöjd, vilket ger mer komfort för de som sitter på den tredje sätesraden.

Du kan läsa mer på Tesla Kina.

Tesla Model Y L (Foto: Tesla)

Prestanda och räckvidd

Nya Model YL kommer utrustad med fyrhjulsdrift och har en acceleration från 0 till 100 km/h på 4,5 sekunder. Trots sin större storlek och vikt på 2 088 kg, har bilen en räckvidd som är jämförbar med Long Range-versionen av Model Y.

Tesla Model Y L (Foto: Tesla)

Tesla har lyckats bibehålla räckvidden tack vare ett större batteri. Enligt den kinesiska körcykeln (CLTC) anges räckvidden till 751 kilometer med 19-tumsfälgar.

Tesla Model Y L (Foto: Tesla)

Topphastigheten ligger på 201 km/h.

Lastutrymmet har också utökats rejält. Med samtliga säten fällda, inklusive främre bagageutrymmet, uppgår volymen till 2 539 liter. Baksätena kan dessutom fällas elektriskt, vilket gör bilen till en storlastare vid behov.