Dagens PS
Dagensps.se
Motor

Nu är den officiell – Tesla Model Y L

Tesla Model Y L (Foto: Tesla)
Tesla Model Y L (Foto: Tesla)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 21 aug. 2025Publicerad: 21 aug. 2025

Det har ryktats länge, men nu är den här. En ny version av Teslas storsäljare Model Y med plats för sex personer är officiell i Kina.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Tesla har nu lanserat den nya versionen av Model Y, med tillägget ”L” för Long, på den kinesiska marknaden. Modellen är 18 centimeter längre än den vanliga Model Y och har plats för sex vuxna.

Jämfört med tidigare versioner med tre sätesrader är denna variant avsevärt rymligare och bättre anpassad för vuxna passagerare.

Tesla Model Y L (Foto: Tesla)
Tesla Model Y L (Foto: Tesla)

Förutom den ökade längden, som nu mäter 4 976 millimeter, är bilen också högre, med en ökning från 1 624 till 1 668 millimeter. Detta skapar bättre takhöjd, vilket ger mer komfort för de som sitter på den tredje sätesraden.

Du kan läsa mer på Tesla Kina.

Tesla Model Y L (Foto: Tesla)
Tesla Model Y L (Foto: Tesla)

Prestanda och räckvidd

Nya Model YL kommer utrustad med fyrhjulsdrift och har en acceleration från 0 till 100 km/h på 4,5 sekunder. Trots sin större storlek och vikt på 2 088 kg, har bilen en räckvidd som är jämförbar med Long Range-versionen av Model Y.

Tesla Model Y L (Foto: Tesla)
Tesla Model Y L (Foto: Tesla)
ANNONS

Tesla har lyckats bibehålla räckvidden tack vare ett större batteri. Enligt den kinesiska körcykeln (CLTC) anges räckvidden till 751 kilometer med 19-tumsfälgar.

Tesla Model Y L (Foto: Tesla)
Tesla Model Y L (Foto: Tesla)

Topphastigheten ligger på 201 km/h.

Lastutrymmet har också utökats rejält. Med samtliga säten fällda, inklusive främre bagageutrymmet, uppgår volymen till 2 539 liter. Baksätena kan dessutom fällas elektriskt, vilket gör bilen till en storlastare vid behov.

Tesla Model Y L (Foto: Tesla)
Tesla Model Y L (Foto: Tesla)
ANNONS

Senaste nytt

Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025
Spela klippet
Nöje & Underhållning

Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård

10 juli 2025

Pris och tillgänglighet

I Kina ligger startpriset på den nya modellen på 339 000 kinesiska yuan. Om man räknar om detta till svenska kronor motsvarar det omkring 460 000 kronor. Detta är en prisökning på cirka åtta procent jämfört med den vanliga Model Y Long Range.

Tesla Model Y L (Foto: Tesla)
Tesla Model Y L (Foto: Tesla)

Skulle modellen lanseras i Sverige, kan vi förvänta oss ett pris på runt 700 000 kronor, baserat på samma prisskillnad.

ANNONS
Tesla Model Y L (Foto: Tesla)
Tesla Model Y L (Foto: Tesla)

Leveranser av Model YL i Kina startar i september, men det är ännu oklart när eller om modellen kommer att finnas tillgänglig på andra marknader.

Tesla Model Y L (Foto: Tesla)
Tesla Model Y L (Foto: Tesla)

Fakta om Tesla Model YL

    • Antal platser: Upp till sex vuxna

    • Längd: 4 976 mm

    • Höjd: 1 668 mm

    • Bagageutrymme: 2 539 liter (med fällda säten)

    • Acceleration 0-100 km/h: 4,5 sekunder

    • Räckvidd: 751 km (CLTC)

Missa inte:

Det här har Lasse Åberg gjort med sina miljoner. News 55

Pensionsåldern för offentlig sektor höjs efter årsskiftet – med två år. E55

Kina byter position i valutakriget – så ska krypto lyfta yuanen. Realtid

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ElbilKinaTeslaTesla Model Y
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS