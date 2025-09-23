Dagens PS
Oljejätten växlar upp – vätska som snabbladdar batterier

Oljejätten Shell har utvecklat en ny vätska som snabbladdar batterier.
Oljejätten Shell har utvecklat en ny vätska som snabbladdar batterier. (Foto: TT)
Johan Augustin
Johan Augustin
Uppdaterad: 23 sep. 2025Publicerad: 23 sep. 2025

Oljejätten Shell har utvecklat en ny vätska som snabbladdar batterier. Tekniken laddar batterier från 10 till 80 procent på under 10 minuter.

Det är Shell Lubricants som ligger bakom en ny vätska som kan snabbladda batterier uppger oljejätten på sin hemsida.

Shell släpper vätska som snabbladdar batterier

De handlar om ett 34 kWh-batteripaket med Shell EV-Plus Thermal Fluid och Shell Gas-to-Liquid (GTL)-tekniken som gemensamt bildar ett system som laddar batteriet från 10 till 80 procent på under 10 minuter.

Trots att laddningstiden förkortas rejält har inte säkerheten äventyrats försäkrar Shell som uppger att den termiska vätskan minskar termiska påfrestningar avsevärt, vilket gör att mycket högre cellladdningsströmmar kan tolereras.

“EV-Plus Thermal Fluids kan bidra till att avsevärt förbättra batteriets termiska prestanda, vilket banar väg för högre laddningseffektivitet, förbättrad säkerhet, bekvämlighet och kostnadseffektivitet – för att stödja det utbredda införandet av elbilar som krävs av lagstiftningsinitiativ runt om i världen”, säger Jason Wong, Global Executive Vice President på Shell Lubricants.

Sprutas in vid tillverkning

Den nya vätskan sprutas in i hela batteripaketet vid tillverkning, och tränger in i alla tomutrymmen mellan cellerna uppger Vi Bilägare.

Den nya tekniken är ett samarbete med brittiska fordonsteknikföretaget RML Group, skriver Mobility Plaza.

EV-Plus Thermal Fluid är elektriskt icke-ledande och fyller utrymmena i batteripaketen, vilket maximerar direktkontakten med cellerna för att säkerställa jämn värmeöverföring.

Kontrollerar temperaturen under snabbladdning

Metoden hjälper till att kontrollera temperaturerna under snabbladdning och när systemet appliceras på en lätt elbil med en effektivitet på 10 km/kWh kan det leverera laddningshastigheter motsvarande 24 kilometer räckvidd per minut, jämfört med cirka 5 kilometer per minut för många befintliga elbilar.

”Konsumenter strävar efter bättre energieffektivitet, längre räckvidd och snabbare laddning”, säger Robert Mainwaring, Shells huvudingenjör för projektet.

“Genom att anamma avancerade lösningar för värmehantering tror vi att detta kommer att öppna dörren för en ny generation av mer hållbara, effektiva och kostnadseffektiva batteridrivna elfordonslösningar.”

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

