Oljejätten växlar upp – vätska som snabbladdar batterier

Det är Shell Lubricants som ligger bakom en ny vätska som kan snabbladda batterier uppger oljejätten på sin hemsida.

Shell släpper vätska som snabbladdar batterier

De handlar om ett 34 kWh-batteripaket med Shell EV-Plus Thermal Fluid och Shell Gas-to-Liquid (GTL)-tekniken som gemensamt bildar ett system som laddar batteriet från 10 till 80 procent på under 10 minuter.

Trots att laddningstiden förkortas rejält har inte säkerheten äventyrats försäkrar Shell som uppger att den termiska vätskan minskar termiska påfrestningar avsevärt, vilket gör att mycket högre cellladdningsströmmar kan tolereras.

“EV-Plus Thermal Fluids kan bidra till att avsevärt förbättra batteriets termiska prestanda, vilket banar väg för högre laddningseffektivitet, förbättrad säkerhet, bekvämlighet och kostnadseffektivitet – för att stödja det utbredda införandet av elbilar som krävs av lagstiftningsinitiativ runt om i världen”, säger Jason Wong, Global Executive Vice President på Shell Lubricants.