Dagens PS
Dagensps.se
Motor

Nya körkortsregler slår mot elbilar

Elbilar
Höjningen av viktgränsen kommer inte helt utan krav. (Foto: TT)
Christian Pedersen
Christian Pedersen
Uppdaterad: 22 jan. 2026Publicerad: 22 jan. 2026

Högre viktgränser ska möta batteriernas tyngd men förändringen får konsekvenser för både bilister och marknad.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Spela klippet

Motoråret 2025 – bakslag, fiaskon och ljusglimtar

22 jan. 2026
ANNONS

EU moderniserar körkortsreglerna för att anpassa dem till elbilarnas ökande vikt.

Från 2026 höjs viktgränsen för vanligt B körkort kraftigt för fordon med alternativa drivmedel. Syftet är att undvika att bilister tvingas ta tyngre körkortsbehörighet enbart på grund av batteriernas vikt.

Samtidigt väntar en omställning som påverkar bilval, leasingavtal och privatpersoners körkortsstrategi. Det skriver Meremobil.

Tyngre bilar kräver nya gränser

Elbilarnas snabba utveckling har förändrat personbilen i grunden.

Batterierna väger mycket och modellerna har samtidigt vuxit i både längd och bredd.

Under det senaste decenniet har personbilar blivit märkbart större vilket i sin tur har drivit upp totalvikten.

Med de nya reglerna höjs den tillåtna totalvikten för B körkort från 3 500 kilo till 4 250 kilo för fordon med alternativa drivmedel. Det innebär att många större elbilar och eldrivna transportfordon kan köras utan krav på ytterligare behörighet.

Beslutet är fattat på EU nivå och ska enligt planen börja gälla successivt från 2026 med full implementering i Sverige omkring 2029.

ANNONS

Läs mer: Så många tusentals misslyckas när de ska ta körkort – Dagens PS

ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Så investerar du enkelt i private equity

04 dec. 2025
Spela klippet
PS Partner

Historiskt tredje kvartal för det noterade guldbolaget: Akobo Minerals tar klivet in i lönsamhet

01 dec. 2025
Spela klippet
PS Partner

Så investerar du enkelt i private equity

29 nov. 2025

Villkor och begränsningar

Höjningen av viktgränsen kommer inte helt utan krav.

För att köra fordon mellan 3 500 och 4 250 kilo krävs normalt att föraren haft sitt körkort i minst två år.

Regeln är tänkt att säkerställa trafiksäkerheten när tyngre fordon tillåts framföras av privatpersoner.

Samtidigt är förändringen begränsad till fordon med alternativa drivmedel vilket innebär att bensin och dieselbilar fortsatt omfattas av den gamla gränsen.

Det skapar en tydlig uppdelning på marknaden där elbilar gynnas regelmässigt men också granskas hårdare.

Effekter för konsumenter och bransch

För konsumenterna innebär reglerna både lättnad och nya överväganden.

ANNONS

Större elbilar blir mer tillgängliga men bilister måste ha koll på totalvikten och sina egna körkortsförutsättningar.

För bilbranschen kan beslutet bli en viktig katalysator. Tillverkare får större spelrum att utveckla rymligare modeller utan att riskera att kunder stoppas av regelverket.

Samtidigt ökar pressen på transparens kring vikt och lastförmåga.

En sak står klar.

Elbilarnas tyngd har tvingat fram ett regelverksskifte och körkortet är inte längre en statisk handling utan ett dokument som följer teknikutvecklingen.

Missa inte:

Här är bilnyheterna som dominerade 2025 – Dagens PS

Här är alla nya motorregler 2026 – så påverkas du – Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ElbilkörkortsreglerMotor
Christian Pedersen
Christian Pedersen

Bevakar nyheter inom bil och techsektorerna.

Christian Pedersen
Christian Pedersen

Bevakar nyheter inom bil och techsektorerna.

ANNONS
Se aktuella erbjudanden på elkombin ID.7 Tourer här!

Sverige är ett kombiland, vi ser till att det förblir så. Vinterfolk kör Volkswagen ID.7 Tourer, elkombin för Sverige – med fyrhjulsdrift.Se erbjudandet här!

Se erbjudandet här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS