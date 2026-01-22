Högre viktgränser ska möta batteriernas tyngd men förändringen får konsekvenser för både bilister och marknad.
Nya körkortsregler slår mot elbilar
EU moderniserar körkortsreglerna för att anpassa dem till elbilarnas ökande vikt.
Från 2026 höjs viktgränsen för vanligt B körkort kraftigt för fordon med alternativa drivmedel. Syftet är att undvika att bilister tvingas ta tyngre körkortsbehörighet enbart på grund av batteriernas vikt.
Samtidigt väntar en omställning som påverkar bilval, leasingavtal och privatpersoners körkortsstrategi. Det skriver Meremobil.
Tyngre bilar kräver nya gränser
Elbilarnas snabba utveckling har förändrat personbilen i grunden.
Batterierna väger mycket och modellerna har samtidigt vuxit i både längd och bredd.
Under det senaste decenniet har personbilar blivit märkbart större vilket i sin tur har drivit upp totalvikten.
Med de nya reglerna höjs den tillåtna totalvikten för B körkort från 3 500 kilo till 4 250 kilo för fordon med alternativa drivmedel. Det innebär att många större elbilar och eldrivna transportfordon kan köras utan krav på ytterligare behörighet.
Beslutet är fattat på EU nivå och ska enligt planen börja gälla successivt från 2026 med full implementering i Sverige omkring 2029.
Villkor och begränsningar
Höjningen av viktgränsen kommer inte helt utan krav.
För att köra fordon mellan 3 500 och 4 250 kilo krävs normalt att föraren haft sitt körkort i minst två år.
Regeln är tänkt att säkerställa trafiksäkerheten när tyngre fordon tillåts framföras av privatpersoner.
Samtidigt är förändringen begränsad till fordon med alternativa drivmedel vilket innebär att bensin och dieselbilar fortsatt omfattas av den gamla gränsen.
Det skapar en tydlig uppdelning på marknaden där elbilar gynnas regelmässigt men också granskas hårdare.
Effekter för konsumenter och bransch
För konsumenterna innebär reglerna både lättnad och nya överväganden.
Större elbilar blir mer tillgängliga men bilister måste ha koll på totalvikten och sina egna körkortsförutsättningar.
För bilbranschen kan beslutet bli en viktig katalysator. Tillverkare får större spelrum att utveckla rymligare modeller utan att riskera att kunder stoppas av regelverket.
Samtidigt ökar pressen på transparens kring vikt och lastförmåga.
En sak står klar.
Elbilarnas tyngd har tvingat fram ett regelverksskifte och körkortet är inte längre en statisk handling utan ett dokument som följer teknikutvecklingen.
