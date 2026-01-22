Nya körkortsregler slår mot elbilar

Se aktuella erbjudanden på elkombin ID.7 Tourer här!

EU moderniserar körkortsreglerna för att anpassa dem till elbilarnas ökande vikt.

Från 2026 höjs viktgränsen för vanligt B körkort kraftigt för fordon med alternativa drivmedel. Syftet är att undvika att bilister tvingas ta tyngre körkortsbehörighet enbart på grund av batteriernas vikt.

Samtidigt väntar en omställning som påverkar bilval, leasingavtal och privatpersoners körkortsstrategi. Det skriver Meremobil.

Tyngre bilar kräver nya gränser

Elbilarnas snabba utveckling har förändrat personbilen i grunden.

Batterierna väger mycket och modellerna har samtidigt vuxit i både längd och bredd.

Under det senaste decenniet har personbilar blivit märkbart större vilket i sin tur har drivit upp totalvikten.

Med de nya reglerna höjs den tillåtna totalvikten för B körkort från 3 500 kilo till 4 250 kilo för fordon med alternativa drivmedel. Det innebär att många större elbilar och eldrivna transportfordon kan köras utan krav på ytterligare behörighet.

Beslutet är fattat på EU nivå och ska enligt planen börja gälla successivt från 2026 med full implementering i Sverige omkring 2029.

