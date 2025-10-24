Nya helikopterdrömmen är här – Airbus RACER

När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …

Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …

Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …

När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …

Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …

VTOL-uppdrag

Det är meningen att nya Airbus RACER ska användas för uppdrag med hög hastighet och vertikala take‑off/landningar (VTOL) – vid exempelvis sök‑ och räddningsinsatser eller medicinsk evakuering.

Airbus RACER är en bränslesnål version

Förutom att kunna ta sig an vertikala miljöer i snabba hastigheter kommer RACER bli bränslesnål och därmed betydligt snällare mot både miljön och plånboken i det långa loppet.

Den nya modellen har beskrivits som att blanda “ett flygplans hastighet med ett rotorfarkosts smidighet” och med sin eleganta konstruktion och avancerade funktioner ger den högre hastigheter och samtidigt lägre buller och bränsleförbrukning, enligt The Cool Down.

ANNONS

Betydligt snabbare

Den är mer än “50 procent snabbare än vanliga helikoptrar, enligt EU:S innovationsmagasin Horizon och siktar samtidigt på en 25-procentig minskad bränsleförbrukning tack vare aerodynamisk optimering och ett innovativt framdrivningssystem i miljöläge, berättar Airbus på sin hemsida.

När RACER släpps på marknaden kommer bolag, städer och myndigheter kunna göra betydande bränslebesparingar genom den nya designen.

Smartare flyg i Europa

Genom nya testflygningar tänjer modellen på gränserna för rotorfarkosternas hastighet – samtidigt som RACER stakar ut kursen för en ny era av ett mer bränsleeffektivt och smartare flyg i Europa.

Nya RACER ska klara vertikala väggar i både bergsmiljöer och städer. (Foto: Airbus)

RACER visades upp för de stora massorna vid världens största flyg- och rymdindustriutställning, Paris Airshow, i juni.

Brice Makinadjian, ingenjör på Airbus Helicopters, var på plats i Paris.

”Om man är flygingenjör kommer den här typen av projekt bara en gång i livet”, säger han.

ANNONS

”Att gå från ingenting till att se sin design lyfta – det är magiskt.”

Airbus RACER flyger snabbare och är betydligt smidigare i luften äv vad som hittills finns på marknaden i helikopterväg. (Foto: Airbus)

Läs även:

Nej – Ingen helikopterplatta på taket av en S-klass. Dagens PS

Rekordvärme stoppar helikopterräddningar. Dagens PS