Den är nästa nivå av moderna helikoptrar. Värstingen är betydligt snabbare, effektivare och med mindre utsläpp – nya Airbus RACER ska sätta ordentlig snurr på marknaden.
Nya helikopterdrömmen är här – Airbus RACER
Airbus har testats genom en prototyp sedan våren 2024 och inget datum är satt när modellen kommer släppas på marknaden.
Ny nivå i luften
Det är dock stora förväntningar som gäller sedan värstingen lär bli nästa nivå av de helikoptrar som redan finns på marknaden.
Målet är en kryssningshastighet på omkring 400 km/h – betydligt snabbare än traditionella helikoptrar.
VTOL-uppdrag
Det är meningen att nya Airbus RACER ska användas för uppdrag med hög hastighet och vertikala take‑off/landningar (VTOL) – vid exempelvis sök‑ och räddningsinsatser eller medicinsk evakuering.
Airbus RACER är en bränslesnål version
Förutom att kunna ta sig an vertikala miljöer i snabba hastigheter kommer RACER bli bränslesnål och därmed betydligt snällare mot både miljön och plånboken i det långa loppet.
Den nya modellen har beskrivits som att blanda “ett flygplans hastighet med ett rotorfarkosts smidighet” och med sin eleganta konstruktion och avancerade funktioner ger den högre hastigheter och samtidigt lägre buller och bränsleförbrukning, enligt The Cool Down.
Betydligt snabbare
Den är mer än “50 procent snabbare än vanliga helikoptrar, enligt EU:S innovationsmagasin Horizon och siktar samtidigt på en 25-procentig minskad bränsleförbrukning tack vare aerodynamisk optimering och ett innovativt framdrivningssystem i miljöläge, berättar Airbus på sin hemsida.
När RACER släpps på marknaden kommer bolag, städer och myndigheter kunna göra betydande bränslebesparingar genom den nya designen.
Smartare flyg i Europa
Genom nya testflygningar tänjer modellen på gränserna för rotorfarkosternas hastighet – samtidigt som RACER stakar ut kursen för en ny era av ett mer bränsleeffektivt och smartare flyg i Europa.
RACER visades upp för de stora massorna vid världens största flyg- och rymdindustriutställning, Paris Airshow, i juni.
Brice Makinadjian, ingenjör på Airbus Helicopters, var på plats i Paris.
”Om man är flygingenjör kommer den här typen av projekt bara en gång i livet”, säger han.
”Att gå från ingenting till att se sin design lyfta – det är magiskt.”
