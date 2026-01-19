Dagens PS
Dagensps.se
Motor

Nya Audi RS3 i stora testet: Här är experternas dom

RS3:an är en busig bil som fortsätter med sin 5-cylindriga motor. (Foto: Audi)
RS3:an är en busig bil som fortsätter med sin 5-cylindriga motor. (Foto: Audi)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 19 jan. 2026Publicerad: 19 jan. 2026

Motorjournalister har sagt sitt. Nya Audi RS3 hyllas för drivlinan och balansen, men får också tydliga anmärkningar.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

När Audi RS3 uppdaterades stod mycket på spel. Fem cylindrar, fyrhjulsdrift och kompakt format är en kombination som blivit allt mer sällsynt. Nu har Europas och världens motorjournalister testat bilen grundligt – och bilden som växer fram är nyanserad men tydlig.

RS3 fortsätter att vara något av ett tekniskt manifest, även om den inte är perfekt.

Vad tycker experterna om den här busbilen, det vet vi. (Foto: Audi)
Vad tycker experterna om den här busbilen, det vet vi. (Foto: Audi)

Car and Driver beskriver RS3 som en liten sedan med prestanda som känns större än formatet antyder. De lyfter särskilt fram motorn, som med sina 401 hästkrafter fortfarande är ensam i sitt slag i klassen, och menar att accelerationen är brutal men kontrollerad.

Samtidigt pekar de på att baksätet är trångt och att komforten kan upplevas fast på sämre vägar.

Motorn som vägrar bli modern på fel sätt

Femcylindriga motorer hör numera till historieböckerna, men inte i RS3. Enligt What Car? är just motorn bilens främsta identitet, inte bara för kraften utan för ljudbilden.

Bilen hyllas för sin motor som är spännande och väldigt rolig att köra. (Foto: Audi)
Bilen hyllas för sin motor som är spännande och väldigt rolig att köra. (Foto: Audi)

De menar att ljudet skiljer RS3 från alla fyr- och trecylindriga konkurrenter och ger bilen en egen karaktär som många saknar i dagens bilvärld.

ANNONS

Top Gear håller med och konstaterar att motorn fortfarande är hjärtat i bilen. De beskriver hur Audi finjusterat avgassystemets mjukvara så att ljudet kommer fram tidigare i varvtalsregistret, vilket ger mer liv även vid lugn körning.

För den som uppskattar gamla dygder i ny kostym är det ett tydligt plus.

ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Så investerar du enkelt i private equity

04 dec. 2025
Spela klippet
PS Partner

Historiskt tredje kvartal för det noterade guldbolaget: Akobo Minerals tar klivet in i lönsamhet

01 dec. 2025

Väghållning som går att forma efter humör

En av de största förändringarna i den senaste uppdateringen sitter inte i motorn utan i bakaxeln. Flera tester pekar på att Audis momentfördelning nu arbetar mer precist. Carscoops skriver att understyrning i praktiken är borttagen och ersatt av en mer neutral balans, särskilt vid aktiv körning.

Man sitter bra men resten av inredningen delar experterna. (Foto: Audi)
Man sitter bra men resten av inredningen delar experterna. (Foto: Audi)

Top Gear noterar att bilen kräver viss inlärning. De många körlägena och inställningarna kan kännas överväldigande, men när föraren väl hittat rätt kombination belönas man med ett chassi som fungerar lika bra på ojämna landsvägar som på bana.

Just dämpningen får genomgående beröm för att knyta ihop alla system till en helhet.

Snabb, men inte nervös

Carwow beskriver RS3 som en bil som kombinerar vardagskörning med hög kapacitet. I stadstrafik upplevs den lättkörd, medan den på kurviga vägar känns stabil även när tempot höjs.

ANNONS

Accelerationen till 100 kilometer i timmen sker på runt 3,7 sekunder, vilket placerar RS3 i ett sällskap som för några år sedan bestod av rena sportbilar.

0-100 i samma läger som rena sportbilar. (Foto: Audi)
0-100 i samma läger som rena sportbilar. (Foto: Audi)

Samtidigt menar flera att bilen inte är den mest lekfulla i klassen. Carwow och What Car? pekar på att en BMW M2 eller Honda Civic Type R kan ge mer direkt feedback i ratten. RS3 väljer i stället trygghet och precision framför rå kommunikation.

Interiör med både klass och kompromisser

Invändigt går åsikterna isär. What Car? tycker att förarmiljön är logisk och lätt att använda, särskilt tack vare fysiska reglage för klimatet – något som blir allt mer ovanligt. Carscoops är mer kritiska och menar att vissa plastytor inte riktigt matchar bilens ambitioner.

Alla är dock överens om att framstolarna är bra och att förarpositionen sitter rätt. Utrymmet i baksätet beskrivs däremot som begränsat, vilket bekräftas av både Car and Driver och Carwow.

Bagageutrymmet räcker för vardag, men inte mycket mer.

Baksätet kanske inte används så väldigt mycket i en bil som den här men tror det funkar. (Foto: Audi)
Baksätet kanske inte används så väldigt mycket i en bil som den här men tror det funkar. (Foto: Audi)

En bil som står stadigt i sin egen tid

ANNONS

När helhetsbilden summeras framträder en bil som vet vad den vill vara. Top Gear skriver att RS3 nu känns mer bekväm i sin roll än tidigare, som om Audi slutligen hittat balansen mellan teknik, tradition och användbarhet.

What Car? sammanfattar det som att RS3 inte är billig, men svår att avfärda för den som vill ha något som låter, går och känns annorlunda.

Europas experter är alltså överens om en sak: Audi RS3 är fortfarande en udda fågel i bilvärlden. Och kanske är det just därför den behövs.

Motorexpertens råd: Missa inte detta när du köper begagnat

Allt fler bilköpare vänder blicken mot begagnat. Men alla bilar åldras inte lika väl. Vissa modeller fortsätter att rulla problemfritt, medan andra snabbt

Missa inte:

Bensinkort 2026 – här är skillnaderna som faktiskt spelar roll. E55

Batterichocken: Slut på daglig laddning? Realtid

Harvard-läkaren sågar trendiga kostråd – här är svaret på ett längre liv. News 55

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
AudiAudi RS3Biltest
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

ANNONS
Sverige är ett kombiland, vi ser till att det förblir så
Volkswagen logo

Vinterfolk kör Volkswagen ID.7 Tourer, elkombin för Sverige – med fyrhjulsdrift.

Se erbjudandet här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS