Nya Audi RS3 i stora testet: Här är experternas dom

När Audi RS3 uppdaterades stod mycket på spel. Fem cylindrar, fyrhjulsdrift och kompakt format är en kombination som blivit allt mer sällsynt. Nu har Europas och världens motorjournalister testat bilen grundligt – och bilden som växer fram är nyanserad men tydlig.

RS3 fortsätter att vara något av ett tekniskt manifest, även om den inte är perfekt.

Vad tycker experterna om den här busbilen, det vet vi. (Foto: Audi)

Car and Driver beskriver RS3 som en liten sedan med prestanda som känns större än formatet antyder. De lyfter särskilt fram motorn, som med sina 401 hästkrafter fortfarande är ensam i sitt slag i klassen, och menar att accelerationen är brutal men kontrollerad.

Samtidigt pekar de på att baksätet är trångt och att komforten kan upplevas fast på sämre vägar.

Motorn som vägrar bli modern på fel sätt

Femcylindriga motorer hör numera till historieböckerna, men inte i RS3. Enligt What Car? är just motorn bilens främsta identitet, inte bara för kraften utan för ljudbilden.

Bilen hyllas för sin motor som är spännande och väldigt rolig att köra. (Foto: Audi)

De menar att ljudet skiljer RS3 från alla fyr- och trecylindriga konkurrenter och ger bilen en egen karaktär som många saknar i dagens bilvärld.

Top Gear håller med och konstaterar att motorn fortfarande är hjärtat i bilen. De beskriver hur Audi finjusterat avgassystemets mjukvara så att ljudet kommer fram tidigare i varvtalsregistret, vilket ger mer liv även vid lugn körning.

För den som uppskattar gamla dygder i ny kostym är det ett tydligt plus.