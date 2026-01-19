Motorjournalister har sagt sitt. Nya Audi RS3 hyllas för drivlinan och balansen, men får också tydliga anmärkningar.
Nya Audi RS3 i stora testet: Här är experternas dom
Mest läst i kategorin
Rekordpriser för elbilsförsäkring – kan kosta upp till 72 000 kronor per år
En ny genomgång visar att helt vanliga elbilar i dag kan kosta lika mycket att försäkra som exklusiva sportbilar. Priset på begagnade elbilar har fallit kraftigt de senaste åren och gjort tekniken tillgänglig för betydligt fler hushåll. Men samtidigt har en annan kostnad rört sig i motsatt riktning. Försäkringspremierna för populära elbilar har stigit till …
Övermil gav chocknota – bilägare krävs på 58 000 kronor
Nu varnar konsumenter för hur snabbt kostnaderna kan skena när verkligheten överstiger avtalet. En bilägare som privatleasat en Lynk & Co bil fick en oväntat dyr not när leasingavtalet löpte ut. Efter att ha kört betydligt fler mil än vad som ingick i avtalet fick hon en faktura på drygt 58 000 kronor för så …
Shelby struntar i reglerna och gör Mustangen alla vill ha
Två tolkningar av Mustang-drömmen visar hur klassisk V8-känsla kan leva vidare i en tid av teknik och extrem prestanda. Mustang-världen har fått nytt liv. Dels genom Fords egen satsning på Dark Horse SC, dels genom att Shelby American ännu en gång kliver fram och bygger bilen som Ford själv inte riktigt vågar släppa lös. Resultatet …
Ny tung baksmälla för lyxiga Porsche
Den tyska lyxsportbilstillverkaren Porsche fick se sina leveranser sjunka med hela 10 procent under 2025, berättar Bloomberg. Det kraftiga försäljningstappet förklaras främst bero på en svag efterfrågan på elbilar och en nedgång i Kina. ”Företaget levererade 279 449 fordon år 2025, med Kina och Tyskland i täten i nedgångarna, och mötte även ”leveransbrister” för förbränningsmotorversioner …
Det här är verkligen inte en husvagn som alla andra
Det ser ut som något hämtat ur en framtidsdröm, men tanken bakom är oväntat jordnära – och väldigt lätt att ta med sig. Honda har tagit ett steg in i campingvärlden med en ny prototyp som kombinerar smart paketering med funktioner för både korta och längre turer. Den heter Base Station och är en lättviktig, …
När Audi RS3 uppdaterades stod mycket på spel. Fem cylindrar, fyrhjulsdrift och kompakt format är en kombination som blivit allt mer sällsynt. Nu har Europas och världens motorjournalister testat bilen grundligt – och bilden som växer fram är nyanserad men tydlig.
RS3 fortsätter att vara något av ett tekniskt manifest, även om den inte är perfekt.
Car and Driver beskriver RS3 som en liten sedan med prestanda som känns större än formatet antyder. De lyfter särskilt fram motorn, som med sina 401 hästkrafter fortfarande är ensam i sitt slag i klassen, och menar att accelerationen är brutal men kontrollerad.
Samtidigt pekar de på att baksätet är trångt och att komforten kan upplevas fast på sämre vägar.
Motorn som vägrar bli modern på fel sätt
Femcylindriga motorer hör numera till historieböckerna, men inte i RS3. Enligt What Car? är just motorn bilens främsta identitet, inte bara för kraften utan för ljudbilden.
De menar att ljudet skiljer RS3 från alla fyr- och trecylindriga konkurrenter och ger bilen en egen karaktär som många saknar i dagens bilvärld.
Top Gear håller med och konstaterar att motorn fortfarande är hjärtat i bilen. De beskriver hur Audi finjusterat avgassystemets mjukvara så att ljudet kommer fram tidigare i varvtalsregistret, vilket ger mer liv även vid lugn körning.
För den som uppskattar gamla dygder i ny kostym är det ett tydligt plus.
Senaste nytt
Sändningsrättigheter styr sportvärlden
I dagens moderna era så har sport och sändningsrättigheter blivit ett hett omdebatterat ämne. Intresset för sport växer, summorna stiger och rättigheterna har kommit att bli en av de primära drivkrafterna bakom industrin. Men vad menas egentligen med sändningsrättigheter? Att inneha rättigheter är vad som ger mediebolag rätt och möjligheten att sända matcher och event …
Följ med Perfect Weekends redaktör till Köpenhamn bortom turistfällorna
Nu kan du som läser Dagens PS Perfect Weekend följa med vår redaktör Viggo Cavling på en specialgjord weekendresa till Kødbyen och Vesterbro – roliga kvarter fyllda av design, vin, bad och danskt lugn. Pris från 4 495 kronor per person, inklusive flyg, hotell, cykel och resegaranti via Rolf Flyg & Buss. Viggos weekendresa till Köpenhamn är skapad …
Så investerar du enkelt i private equity
Private equity har historiskt setts som något enbart för stora institutionella investerare. Genom Carnegie Listed Private Equity öppnas dörren även för privata sparare att ta del av denna typ av investeringar. Fondförvaltaren Emanuel Furubo berättar om fonden, som sedan start har haft en genomsnittlig avkastning på 13 procent per år, och vad du bör tänka …
Därför påverkar inomhusluften både kostnader och konkurrenskraft
I en tid av stigande energipriser, ökade hållbarhetskrav och hårdare konkurrens tvingas företag och fastighetsägare se över varje del av sin kostnadsstruktur. Fokus ligger ofta på elavtal, räntor och effektivisering av lokaler men en avgörande faktor hamnar ofta i skymundan: ventilationen. I Stockholm, där en stor del av näringslivet är koncentrerat till kontor, handelslokaler och …
Historiskt tredje kvartal för det noterade guldbolaget: Akobo Minerals tar klivet in i lönsamhet
Akobo Minerals, Norges enda noterade guldbolag, har nått ett avgörande steg i bolagets utveckling. Under det tredje kvartalet levererade bolaget för första gången positivt EBITDA, efter 15 års arbete med att bygga vad som nu är den första nya guldgruvan i Etiopien sedan 1993. Arbetet med gruvan har bedrivits i ett område som länge betraktats …
Väghållning som går att forma efter humör
En av de största förändringarna i den senaste uppdateringen sitter inte i motorn utan i bakaxeln. Flera tester pekar på att Audis momentfördelning nu arbetar mer precist. Carscoops skriver att understyrning i praktiken är borttagen och ersatt av en mer neutral balans, särskilt vid aktiv körning.
Top Gear noterar att bilen kräver viss inlärning. De många körlägena och inställningarna kan kännas överväldigande, men när föraren väl hittat rätt kombination belönas man med ett chassi som fungerar lika bra på ojämna landsvägar som på bana.
Just dämpningen får genomgående beröm för att knyta ihop alla system till en helhet.
Snabb, men inte nervös
Carwow beskriver RS3 som en bil som kombinerar vardagskörning med hög kapacitet. I stadstrafik upplevs den lättkörd, medan den på kurviga vägar känns stabil även när tempot höjs.
Accelerationen till 100 kilometer i timmen sker på runt 3,7 sekunder, vilket placerar RS3 i ett sällskap som för några år sedan bestod av rena sportbilar.
Samtidigt menar flera att bilen inte är den mest lekfulla i klassen. Carwow och What Car? pekar på att en BMW M2 eller Honda Civic Type R kan ge mer direkt feedback i ratten. RS3 väljer i stället trygghet och precision framför rå kommunikation.
Interiör med både klass och kompromisser
Invändigt går åsikterna isär. What Car? tycker att förarmiljön är logisk och lätt att använda, särskilt tack vare fysiska reglage för klimatet – något som blir allt mer ovanligt. Carscoops är mer kritiska och menar att vissa plastytor inte riktigt matchar bilens ambitioner.
Alla är dock överens om att framstolarna är bra och att förarpositionen sitter rätt. Utrymmet i baksätet beskrivs däremot som begränsat, vilket bekräftas av både Car and Driver och Carwow.
Bagageutrymmet räcker för vardag, men inte mycket mer.
En bil som står stadigt i sin egen tid
När helhetsbilden summeras framträder en bil som vet vad den vill vara. Top Gear skriver att RS3 nu känns mer bekväm i sin roll än tidigare, som om Audi slutligen hittat balansen mellan teknik, tradition och användbarhet.
What Car? sammanfattar det som att RS3 inte är billig, men svår att avfärda för den som vill ha något som låter, går och känns annorlunda.
Europas experter är alltså överens om en sak: Audi RS3 är fortfarande en udda fågel i bilvärlden. Och kanske är det just därför den behövs.
Motorexpertens råd: Missa inte detta när du köper begagnat
Allt fler bilköpare vänder blicken mot begagnat. Men alla bilar åldras inte lika väl. Vissa modeller fortsätter att rulla problemfritt, medan andra snabbt
Missa inte:
Bensinkort 2026 – här är skillnaderna som faktiskt spelar roll. E55
Batterichocken: Slut på daglig laddning? Realtid
Harvard-läkaren sågar trendiga kostråd – här är svaret på ett längre liv. News 55
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
Vinterfolk kör Volkswagen ID.7 Tourer, elkombin för Sverige – med fyrhjulsdrift.
Senaste nytt
Svenskarnas dyra miss – betalar mer än de behöver
Man ska försäkra bilen, barnen och bostaden. Men när det kommer till att byta, då väljer många svenskar att titta åt ett annat håll. Drygt hälften av svenskarna tror inte att det finns några större pengar att spara på att byta försäkring.? Erfarenheten visar dock något annat.? I praktiken handlar det faktiskt om relativt stora …
Nya Audi RS3 i stora testet: Här är experternas dom
Motorjournalister har sagt sitt. Nya Audi RS3 hyllas för drivlinan och balansen, men får också tydliga anmärkningar. När Audi RS3 uppdaterades stod mycket på spel. Fem cylindrar, fyrhjulsdrift och kompakt format är en kombination som blivit allt mer sällsynt. Nu har Europas och världens motorjournalister testat bilen grundligt – och bilden som växer fram är …
"Har räknat fel på flera miljarder"
Att dra in permanenta uppehållstillstånd är ett av regeringens mål. Men smakar det så kostar det – flera miljarder mer än man räknat med. Ett av de många krav som de fyra partierna i Tidösamarbetet enades om inför mandatperioden var att utreda slopandet av permanenta uppehållstillstånd. Frågan har drivits hårt av regeringsunderlagets största parti, främlingsfientliga …
Hundarna tar över campingen vid Nordsjön
Det finns trender man kan fnysa åt. Och så finns det trender man helt enkelt får acceptera. En av dem är att svenskar – och alla andra nordbor – vägrar åka på semester utan hund. Nu kapitulerar även Tyskland. Den största campingplatsen vid Nordsjön, Campingplatz Schillig, har bestämt sig för att göra något åt saken, …
Därför saboterar du din vattenkokare varje morgon
Du tror att du gör något smart och snabbt. I själva verket sliter du ut din vattenkokare, försämrar smaken på kaffet och häller i dig sämre vatten än nödvändigt. Allt sker före klockan åtta, helt utan ångest och med full konsekvens. Gammalt vatten är inte neutralt Att låta vatten stå kvar i vattenkokaren och koka …