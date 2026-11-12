Vitt, svart och grått dominerar fortfarande på svenska vägar. Men grönt är på väg tillbaka och har blivit allt vanligare på begagnatmarknaden. Och framåt spår branschexperter att bland annat sofistikerade pastellfärger kommer lätta upp i bilhallarna.
Ny färgtrend på väg in i bilhallarna – experterna pekar ut favoriterna
Det är framför allt de neutrala färgerna som gäller när svenskarna väljer bil. Enligt Transportstyrelsens sammanställning från december 2025 finns det närmare 1,2 miljoner vita personbilar i vägtrafikregistret. Det motsvarar omkring 19 procent av den svenska bilparken.
Svart och grått följer därefter. Tillsammans med vitt står de tre färgerna för ungefär två tredjedelar av alla personbilar i landet.
Den gröna vågen
Men färgpaletten håller på att förändras. Gröna bilar har ökat med 12,6 procent mellan 2022 och 2025. Också orange växer, dock i betydligt lägre nivåer.
Samma utveckling syns på begagnatmarknaden. I en analys från september 2026 konstaterar AutoUncle att andelen gröna bilar som säljs i årsmodell 2025 är drygt sex gånger större än bland 2015 års modeller.
Ihop med prisutvecklingen verkar det som att gröna bilar blivit betydligt mer attraktiva. De säljs för ett medianpris på omkring 319 500 kronor, vilket är betydligt högre än för röda och bruna bilar – vars median ligger på cirka 199 000 kronor.
AutoUncle menar dock att prisskillnaden framför allt handlar om vilka bilar som har respektive färg. De gröna exemplaren är generellt nyare, har gått kortare sträckor och är oftare elbilar. När man jämför likvärdiga bilar blir prisskillnaden mellan färgerna betydligt mindre.
Gula och rosa bilar är svårsålda
Däremot kan färgen påverka hur länge bilen blir stående hos handlaren. En gul bil tar i genomsnitt omkring 22 dagar längre att sälja än en motsvarande bil i en mer lättsåld färg.
En undersökning från Kvdbil konstaterar ungefär samma sak: 52 procent av de tillfrågade uppger att de kan tänka sig att avstå från ett bilköp på grund av färgen. Rosa är den färg som flest ratar, följt av lila, orange och gult.
”En bil som sticker ut för mycket – eller på fel sätt – kan bli ett hinder även om priset är rätt”, kommenterar Daniel Odsberg, försäljningschef på Kvdbil.
Då blir bilhallarna mer färgglada
Lackföretaget Axaltas rapport Global Automotive Color Trends för 2026–2027 spår dock att lite starkare färger kan vara på uppgång inom den närmsta tiden.
”Kulör är inte längre bara ett estetiskt val. Den har blivit ett verktyg för varumärken att särskilja sig och skapa känslomässiga band till sina kunder”, säger Radovan Dimovski, global produktchef för kulör på Axalta.
De neutrala färgerna kommer troligtvis hålla kvar ledningen framöver, men lackbolaget menar att mer sofistikerade pastellfärger, djupare röda och bruna nyanser samt kulörer som kombinerar naturliga inslag med ett mer tekniskt uttryck kommer bli vanligare i bilhallarna.
Redan nu är bland annat Renault skyldiga till att gå mot strömmen i färgsättningen av sin R5:a och i somras presenterade Hyundai nya Inster Lounge i pastellig mintkulör.