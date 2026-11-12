Ny färgtrend på väg in i bilhallarna – experterna pekar ut favoriterna

Svart och grått följer därefter. Tillsammans med vitt står de tre färgerna för ungefär två tredjedelar av alla personbilar i landet.

Den gröna vågen

Men färgpaletten håller på att förändras. Gröna bilar har ökat med 12,6 procent mellan 2022 och 2025. Också orange växer, dock i betydligt lägre nivåer.

Samma utveckling syns på begagnatmarknaden. I en analys från september 2026 konstaterar AutoUncle att andelen gröna bilar som säljs i årsmodell 2025 är drygt sex gånger större än bland 2015 års modeller.

Ihop med prisutvecklingen verkar det som att gröna bilar blivit betydligt mer attraktiva. De säljs för ett medianpris på omkring 319 500 kronor, vilket är betydligt högre än för röda och bruna bilar – vars median ligger på cirka 199 000 kronor.

AutoUncle menar dock att prisskillnaden framför allt handlar om vilka bilar som har respektive färg. De gröna exemplaren är generellt nyare, har gått kortare sträckor och är oftare elbilar. När man jämför likvärdiga bilar blir prisskillnaden mellan färgerna betydligt mindre.