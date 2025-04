Nu blir det tryggare att köpa begagnad elbil

Mercedes: Elbilen får el från lacken

Mercedes utforskar banbrytande ”solfärg” som i framtiden skulle kunna addera tusentals kilometer till räckvidden för elbilar varje år. Under optimala förhållanden i exempelvis Peking handlar det om upp till 39 kilometer per dag, vilket avsevärt skulle minska behovet av traditionell laddning via sladd. Företaget arbetar även med andra innovativa projekt för att göra framtidens fordon …