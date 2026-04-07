Mercedes återkallar lux-suv – kan tappa hjulen

Om modellen får ha kvar sin ikon-status efter Mercedes senaste återkallelse återstår att se. Risken är nämligen att den elektriska versionen av bilen tappar sina hjul.

Problemet sitter i hjulbultarna, som fått följa med till de elektriska G 580 som byggdes i februari 2024 och ett och ett halvt år framåt. I elversionen av bilen behöver hjulbultarna hantera mer kraft och högre vikt, någon Mercedes själva upptäckt vid testning att de inte alltid gör.

Mercedes uppgav, enligt Jalopnik.com, att hjulen troligen kommer att få problem efter ”extrema körmanövrar i kombination med ett antal upprepade hjulbyten under fordonets livslängd.” Detta kan öka slitaget på kontaktytorna på hjulbultarna.

Risken blir följaktligen att lyx-suven kan tappa ett eller flera hjul.

Så många återkallas

Enligt amerikanska vägsäkerhetsmyndigheten NHTSA omfattas 3 734 bilar av återkallelsen. Berörda kunder kommer att kontaktas under maj månad, och samtliga bilars hjulbultar kommer att bytas mot ett bättre alternativ – utan kostnad för bilägaren.

Det blir lösningen

The Autopian har gjort en djupdykning på skillnaden mellan den gamla och nya hjulbulten:

”Den nya designen har artikelnummer A0019901007 och är en tvådelad bult med krage, liknande de omdesignade hjulbultarna för bland annat Toyota bZ4X. Den viktiga skillnaden jämfört med den befintliga bulten är hur kragen upprätthåller friktionen mot hjulens kontaktyta samtidigt som bulten kan “flyta” genom kragen. Detta ger högre precision och minskat slitage vid åtdragning.”