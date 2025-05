M4 CS: Ett nytt kapitel eller bara en upprepning?

Ett spännande inre: Nödvändig spartanism?

Inuti M4 CS råder en känsla av allvar. Autocar beskriver cockpiten som “knappt kan kännas mer seriös”, med kolfiberskalade skålade säten, en Alcantara-ratt och minimalt med röran på mittkonsolen. Kvaliteten är hög och ergonomin superb, även om kolfiberpaddlarna upplevs som lite opersonliga.

Machines with Souls noterar att BMW har lämnat tillräckligt med komfort för vardagsbruk, men kritiserar bristen på armstöd och mugghållare, samt det hårda materialvalet i interiören. Färgvalet är begränsat till svart läder med röda sömmar. Car and Driver uppger att de tunna skålade sätena “håller även extra stora kroppar stadigt på plats”, men ratten är nästan för tjock för normalstora händer. iDrive-kontrollen uppskattas dock av dem som föredrar fysiska knappar framför pekskärmar.

BMW M4 CS på test i Europa. (Foto: BMW)

Motorn: En turbomatad best

Under huven döljer sig en 3,0-liters rak sexa med dubbelturbo som levererar 543 hästkrafter och 650 Nm. Det är en ökning med 20 hästkrafter jämfört med M4 Competition, vilket uppnås genom höjt laddtryck. Autocar ger motorn toppbetyg och beskriver den som “häpnadsväckande snabb” och en “riktig match för vissa äkta superbilarna”. Den är den snabbast accelererande M-bil Autocar testat.

Machines with Souls bekräftar detta och påpekar att den varvar snabbare än en M5 CS och gör kvartsmilen på 10,7 sekunder. Ljudet från titanutblåset är “speciellt” även om det inte når upp till en GT3. ZF-växellådan är också finjusterad för en mer direkt upplevelse. Evo Magazine bekräftar också att CS får samma uppgraderade effekt på 542 hästkrafter som CSL.

BMW M4 CS på test i Europa. (Foto: BMW)

På väg och bana: En balanserad men kompromissfylld upplevelse

Autocar ger köregenskaperna och fjädringen 8 av 10, och beskriver en “minnesvärd känsla av intensitet, precision och balans”. Dock kan brittiska vägar “avslöja den begränsade följsamheten i denna chassiinställning”, och styrningen saknar kommunikation. M4 CS ligger prestandamässigt mellan M4 Competition och M4 CSL, med fyrhjulsdriften som en avgörande faktor.

Machines with Souls anser att M4 CS har “det bästa M-bilchassit sedan E46”, tack vare unika fjädrar, dämpare och krängningshämmare, samt Michelin Pilot Super Sports-däck. Fyrhjulsdriften kan justeras för att ge mer kraft till bakhjulen i Track Mode, vilket ger en lekfullhet som Cars and Drivers uppskattar. Evo Magazine noterar att på rätt väg och under rätt förhållanden var BMW M4 CS “gnistrande”, men under kalla och våta förhållanden kändes den “lite skarp”.

Prislappen: Är det värt det?

Autocar konstaterar att M4 CS med sitt pris på cirka 1 700 000 svenska kronor bara är marginellt billigare än CSL. Det är också 30 procent dyrare än den utmärkta M4 Competition. Machines with Souls kallar priset “enormt” men menar att det är “fantastiskt värde” med tanke på prestandan. Car and Driver ifrågasätter om den är värd cirka 400 000 svenska kronor mer än M4 Competition xDrive. Evo Magazine påpekar att M4 Competition xDrive, med bara 19 färre hästkrafter, kostar cirka 1 250 000 svenska kronor, vilket gör den till en stark intern rival.

Sammanfattningsvis är M4 CS en otroligt kapabel bil som imponerar med sin prestanda och körglädje. Den balanserar CSL:s banfokus med Competition-modellens användbarhet, men priset är en stor faktor. Frågan är om den “perfekta avvägningen” är värd den extra kostnaden.

