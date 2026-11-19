Att köpa en begagnad lyxbil kan verka som ett fynd. Men när motorn rasar kan reparationskostnaden bli enorm. En Range Rover Sport från 2015 visar hur dyrt bilägandet kan bli – och när det kan vara bättre att avstå från reparationen.
Lyxbilen blev en ekonomisk fälla – motorbytet kostar nästan lika mycket som bilen
Att köpa en lyxbil som har några år på nacken kan vara lockande.
Prislappen är betydligt lägre än för en ny bil, samtidigt som man får behålla mycket av lyxen.
Men det finns en baksida.
När något går sönder kan reparationskostnaden bli skyhög, trots att bilen har tappat stora delar av sitt ursprungliga värde.
Det visar ett uppmärksammat fall med en Range Rover Sport från 2015.
Lyxbilen havererade på verkstaden
Bilen lämnades in för service och reparation av olje- och kylsystemet i april i år.
Ägaren godkände ett kostnadsförslag på 47 956 kronor.
Men när verkstaden skulle provköra bilen efter reparationen hände det som ingen bilägare vill vara med om.
Motorn havererade.
Enligt Vi Bilägare krävde ägaren att verkstaden skulle ta ansvar för skadan.
Ett motorbyte uppskattades kosta omkring 180 000 kronor.
Men verkstaden ansåg att bilen redan hade allvarliga problem med olje- och kylsystemet när den lämnades in.
Tvisten hamnade hos Allmänna reklamationsnämnden, ARN, som gav verkstaden rätt.
”Mot företagets bestridande har konsumenten inte på det föreliggande underlaget visat att skadorna uppkommit till följd av företagets åtgärder”, skriver nämnden enligt Tvistguiden.
Motorbytet slukar 72 procent av bilens värde
Vad är det egentligen värt att reparera en äldre lyxbil?
En genomgång av svenska begagnatpriser visar att en Range Rover Sport från 2015 har ett medianpris på omkring 249 900 kronor, enligt Bilbils marknadsstatistik.
Det innebär att motorbytet för 180 000 kronor motsvarar omkring 72 procent av medianpriset.
I vissa fall blir jämförelsen ännu mer dramatisk.
En Range Rover Sport från 2015 annonseras på Blocket för 185 000 kronor.
Där motsvarar ett motorbyte nästan 97 procent av bilens annonserade pris.
En annan Range Rover Sport från samma år annonseras för 214 900 kronor.
Där skulle motorbytet motsvara omkring 84 procent av priset.
Det handlar alltså om reparationskostnader som kan närma sig vad det kostar att köpa en annan begagnad bil av samma modell.
Verkstaden måste varna för dyra reparationer
Det finns faktiskt regler som ska skydda bilägare från orimligt dyra reparationer.
Enligt Konsumentverket är verkstäder skyldiga att avråda kunder från arbeten som inte är till rimlig nytta.
”Verkstaden är skyldig att avråda dig från att laga ett fel om det inte är till någon nytta för dig”, skriver myndigheten.
Ett exempel är när reparationen kostar lika mycket som att köpa en annan bil.
Konsumentverket förklarar också vad som gäller om verkstaden inte varnar kunden.
”Om verkstaden inte har avrått dig ska du generellt inte behöva betala mer än felsökningskostnaden.”
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