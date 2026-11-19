Men det finns en baksida.

När något går sönder kan reparationskostnaden bli skyhög, trots att bilen har tappat stora delar av sitt ursprungliga värde.

Det visar ett uppmärksammat fall med en Range Rover Sport från 2015.

Lyxbilen havererade på verkstaden

Bilen lämnades in för service och reparation av olje- och kylsystemet i april i år.

Ägaren godkände ett kostnadsförslag på 47 956 kronor.

Men när verkstaden skulle provköra bilen efter reparationen hände det som ingen bilägare vill vara med om.

Motorn havererade.

Enligt Vi Bilägare krävde ägaren att verkstaden skulle ta ansvar för skadan.

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Ett motorbyte uppskattades kosta omkring 180 000 kronor.

Men verkstaden ansåg att bilen redan hade allvarliga problem med olje- och kylsystemet när den lämnades in.

Tvisten hamnade hos Allmänna reklamationsnämnden, ARN, som gav verkstaden rätt.

”Mot företagets bestridande har konsumenten inte på det föreliggande underlaget visat att skadorna uppkommit till följd av företagets åtgärder”, skriver nämnden enligt Tvistguiden.