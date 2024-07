Lucid Air Pure imponerar i test

Elbil

Elbilsfiaskot: Ford ändrar kurs mitt i produktionen

Ford ändrar kurs och satsar på pickuper i stället för elbilar. En kanadensisk fabrik som skulle producera elbilar ska nu tillverka stora pickuper. Försäljningen av elbilar har nämligen saktat in för mycket. The New York Times tar upp det här. Ny produktionsplan Ford meddelade i torsdags att de kommer omvandla en fabrik i Kanada. Den …