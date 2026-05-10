Lexus visar ny lyx-SUV med upp till 530 kilometers räckvidd

Den nya modellen får plats för upp till sju personer och riktar sig tydligt mot köpare som vill kombinera lång räckvidd med hög komfort och exklusiv känsla.

Samtidigt visar lanseringen hur snabbt konkurrensen hårdnar inom premiumsegmentet för elbilar där allt fler tillverkare försöker locka familjer som tidigare valt stora bensin eller hybrid SUV:ar.

Samtidigt kommer lanseringen efter att Lexus tidigare stoppat sin första el SUV i Sverige efter svag försäljning.

Den nya TZ modellen visar därför hur märket nu försöker ta ett betydligt starkare grepp om premiumsegmentet för elbilar med längre räckvidd, större utrymmen och tydligare fokus på lyx och komfort.

Lexus TZ får ett nytt designspråk med skarpa linjer, stora fälgar och tydligt fokus på premium och aerodynamik. (Foto: Lexus)

Stor SUV med fokus på komfort

Lexus TZ bygger vidare på märkets nya designspråk med skarpa linjer, smala LED ljus och en mer futuristisk front än tidigare modeller från märket.

Invändigt ligger fokus istället på rymd och lugn.

Kupén har en öppen och minimalistisk design med stort panoramatak, digitala skärmar och ett tydligt premiumfokus.

Lexus beskriver modellen som ett slags “driving lounge” där både förare och passagerare ska kunna resa bekvämt under längre sträckor.

SUV:en får dessutom ett särskilt komfortläge för baksätet samt elektriskt justerbara stolar och hållbara materialval i interiören.

Bilderna visar samtidigt att Lexus försöker skapa en mer modern och exklusiv känsla än i flera tidigare modeller.