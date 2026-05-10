Lexus satsar nu stort på premiumsegmentet för elbilar med en ny stor SUV som kombinerar lång räckvidd, hög komfort och avancerad teknik.
Lexus visar ny lyx-SUV med upp till 530 kilometers räckvidd
Lexus tar nu nästa steg i sin elektrifiering med helt nya TZ, en stor helelektrisk SUV som ska konkurrera med premiumbilar från bland annat BMW, Mercedes och Volvo.
Den nya modellen får plats för upp till sju personer och riktar sig tydligt mot köpare som vill kombinera lång räckvidd med hög komfort och exklusiv känsla.
Samtidigt visar lanseringen hur snabbt konkurrensen hårdnar inom premiumsegmentet för elbilar där allt fler tillverkare försöker locka familjer som tidigare valt stora bensin eller hybrid SUV:ar.
Samtidigt kommer lanseringen efter att Lexus tidigare stoppat sin första el SUV i Sverige efter svag försäljning.
Den nya TZ modellen visar därför hur märket nu försöker ta ett betydligt starkare grepp om premiumsegmentet för elbilar med längre räckvidd, större utrymmen och tydligare fokus på lyx och komfort.
Stor SUV med fokus på komfort
Lexus TZ bygger vidare på märkets nya designspråk med skarpa linjer, smala LED ljus och en mer futuristisk front än tidigare modeller från märket.
Invändigt ligger fokus istället på rymd och lugn.
Kupén har en öppen och minimalistisk design med stort panoramatak, digitala skärmar och ett tydligt premiumfokus.
Lexus beskriver modellen som ett slags “driving lounge” där både förare och passagerare ska kunna resa bekvämt under längre sträckor.
SUV:en får dessutom ett särskilt komfortläge för baksätet samt elektriskt justerbara stolar och hållbara materialval i interiören.
Bilderna visar samtidigt att Lexus försöker skapa en mer modern och exklusiv känsla än i flera tidigare modeller.
Upp till 530 kilometers räckvidd
Lexus TZ drivs av ett batteri på 95,82 kWh och får enligt uppgifterna en WLTP räckvidd på upp till 530 kilometer.
Elmotorerna levererar totalt 408 hästkrafter vilket räcker för att bilen ska klara 0 till 100 kilometer i timmen på cirka 5,4 sekunder.
Modellen stödjer dessutom snabbladdning upp till 150 kW vilket enligt uppgifterna ska kunna ladda batteriet från 10 till 80 procent på ungefär 35 minuter.
Storleken placerar samtidigt TZ bland de största el SUV:arna på marknaden med över fem meters längd och plats för tre sätesrader.
För Lexus blir modellen viktig i kampen om premiumkunder som vill ta steget över till elbil utan att kompromissa med komfort eller praktiska egenskaper.
Det är också ännu ett tecken på hur snabbt lyxbilsmarknaden förändras när allt fler tillverkare nu satsar på stora elektriska familjebilar istället för traditionella bensindrivna SUV modeller.
