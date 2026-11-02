Klassikern har blivit fyrsitsig elbil – prislapp landar på miljonen

Solig Medelhavskänsla

Det ska samtidigt hela tiden vara en känsla av att befinna sig i ett soligt klimat vid Medelhavet, enligt Autoevolution.

Den nya elbilen har inget vanligt fast tak eller traditionella dörrar.

I stället finns en lätt tygsufflett som skyddar mot solen, medan den öppna karossen förstärker semesterkänslan.

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Solig Medelhavskänsla. (Foto: Garage Italia)

Klassisk retro hela vägen

Karossen är lackerad i en mörkröd metallic-nyans kallad Barolo, inspirerad av det italienska vinområdet. Vita detaljer och en ljus inredning ger bilen ett elegant retro-utseende.

Sätena kommer från möbelföretaget Bonacina 1889, som är känt för sitt italienska hantverk och sina flätade möbler. Tygerna levereras av Mariaflora och golvmattorna är tillverkade i naturmaterialet sisal.

Stilen påminner vidare om de klassiska strandbilar som italienska karossbyggare skapade under 1950-talet, berättar Motor1.

Blygsam hastighet och räckvidd

Den nya elbilen är dock inget för de europeiska motorvägarna, utan snarare strandvägar och besök vid vingårdar och golfbanor.

Standardmodellen har nämligen en toppfart på enbart 75 kilometer i timmen och en räckvidd på upp till 14 mil.

Korta dagsutflykter med andra ord där du inte behöver tänka så mycket på laddning eller toppfart.

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Plats för fyra personer, till stranden eller vingården, inte på motorvägen. (Foto: Garage Italia)

Kostar runt miljonen

Garage Italia tillverkar bilarna i mycket begränsad upplaga, med stora möjligheter för köparen att själv välja färger, material och detaljer, enligt tillverkaren.

Prislappen är kanske dock lite saftig för en strandbil, där den hamnar på nästan en miljon kronor för grundmodellen.

Den som köper en Spiaggina M betalar alltså inte främst för fart eller prestanda.

”Vi tillverkar bara ett fåtal bilar varje år, vilket gör varje exemplar exklusivt”, uppger tillverkaren som även ger möjligheten till att skräddarsy den nya modellen efter kundernas önskemål.

Det handlar alltså om italienskt hantverk, nostalgi och möjligheten att köra en av världens mest välkända småbilar i en mycket exklusiv version.

”Tidlös design som förenar innovation, hantverk och teknik, stil och hållbarhet”, uppger Garage Italia.

En miljon kronor för lite italiensk retro-lyx. (Foto: Garage Italia)

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