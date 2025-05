Kinesiska elbilsjätten gör U-sväng – satsar på hybrider

Lyxbilsstölderna – garage var fyllt med exklusiva fordon

I en samordnad insats har myndigheter i New Jersey och New York rullat upp en omfattande liga specialiserad på att stjäla exklusiva fordon. Elva personer har gripits misstänkta för inblandning i nätverket som systematiskt riktat in sig på värdefulla bilar, brutit sig in i ägarnas hem för att komma över nycklarna och sedan transporterat fordonen …