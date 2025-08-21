Den svenska bilmarknaden får en ny utmanare i det populära C-segmentet. Kia lanserar nu officiellt sin senaste elbil som ska ta upp kampen med storsäljare som Kia Ceed, och prislappen är officiell.
Kias Ceed-utmanare är här – vi har priserna
Med löften om lång räckvidd och smarta lösningar vill den nya modellen locka svenska kunder. Det är en spännande nyhet för alla som funderar på att byta till elbil.
En elbil redo för svenska vägar
Den nya Kia EV4 har lanserats i Sverige med priser som börjar på cirka 476 900 kronor för basmodellen.
Bilen presenteras i två karosser, en halvkombi och en Fastback, och kommer med två olika batteristorlekar. Det minsta batteriet på 58,3 kWh ger en räckvidd på upp till 440 kilometer, medan det större på 81,4 kWh sträcker sig ända upp till 625 kilometer på en enda laddning.
Detta är Kias längsta räckvidd hittills.
Bilen är framhjulsdriven med en elmotor som levererar 204 hästkrafter och 283 Nm i vridmoment. 0–100 km/h klaras av på 7,4 sekunder.
Enligt Kia är modellen utvecklad och testad för europeiska förhållanden, och tillverkas i Kias fabrik i Slovakien, vilket är första gången en helelektrisk Kia produceras i Europa.
Fastback-versionen tillverkas dock i Sydkorea.
De första leveranserna till Sverige väntas under fjärde kvartalet i år.
Praktiska funktioner och rymlig design
Kia EV4 har utformats med fokus på praktisk användning, med en rymlig interiör. Passagerarna i baksätet har gott om benutrymme, och bagageutrymmet ligger på 435 liter, vilket gör den till en av de rymligaste i sin klass.
Fastback-versionen är nästan lika lång som Kia EV6 och erbjuder ett ännu större bagageutrymme på 490 liter.
Bilen är utrustad med avancerad teknik, inklusive den senaste generationen av Kias infotainmentsystem, ccNC, som har dubbla 12,3-tumsskärmar samt en 5,3-tums klimatskärm.
Trådlösa funktioner som Apple CarPlay och Android Auto är standard. Bilen har också en AI-assistent som kan styras med röstkommandon för att hjälpa till med olika funktioner.
Batteriteknik i fokus
En av de mest imponerande aspekterna av EV4 är dess batteriteknik.
Enligt Kia kan bilen snabbladdas från 10 till 80 procent på cirka 29 minuter tack vare sin 400V-arkitektur. För att bevisa batteriets hållbarhet har Kia utsatt bilen för rigorösa tester, bland annat över 110 000 kilometer på allmän väg och 10 000 kilometer på Nürburgring.
Kia hävdar att batteriet endast uppvisade minimalt slitage efter testerna, med en bibehållen effektivitet på 95 procent. Denna hållbarhet tillskrivs Kias fjärde generationens batterisystem som har avancerad värmehantering och optimerad kylvätskefördelning.
Regenerativ bromsning kan också återvinna upp till 25 procent av energin vid inbromsning.
Utrustningsnivåer och priser
Bilen erbjuds i tre olika utrustningsnivåer: Kia EV4, Kia EV4 Plus och Kia EV4 GT Line.
De två senare nivåerna kommer med det större batteriet som standard. Kunder som är intresserade kan hitta bilen hos svenska Kia-återförsäljare redan nu. Priserna varierar beroende på batteristorlek och utrustningsnivå.
Priser i Sverige
EV4 Standard Range (58,3 kWh) från 476 900 kr
EV4 Long Range (81,4 kWh) från 541 400 kr
EV4 Plus Long Range (81,4 kWh) från 573 400 kr
EV4 GT Line Long Range (81,4 kWh) från 623 900 kr
EV4 Fastback Plus Long Range (81,4 kWh) från 594 900 kr
EV4 Fastback GT Line Long Range (81,4 kWh) från 644 900 kr
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl.
