Dagens PS
Dagensps.se
Motor

Kias Ceed-utmanare är här – vi har priserna

Kia EV4 (Foto: Kia)
Kia EV4 (Foto: Kia)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 21 aug. 2025Publicerad: 21 aug. 2025

Den svenska bilmarknaden får en ny utmanare i det populära C-segmentet. Kia lanserar nu officiellt sin senaste elbil som ska ta upp kampen med storsäljare som Kia Ceed, och prislappen är officiell.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Med löften om lång räckvidd och smarta lösningar vill den nya modellen locka svenska kunder. Det är en spännande nyhet för alla som funderar på att byta till elbil.

En elbil redo för svenska vägar

Den nya Kia EV4 har lanserats i Sverige med priser som börjar på cirka 476 900 kronor för basmodellen.

Kia EV4 (Foto: Kia)
Kia EV4 (Foto: Kia)

Bilen presenteras i två karosser, en halvkombi och en Fastback, och kommer med två olika batteristorlekar. Det minsta batteriet på 58,3 kWh ger en räckvidd på upp till 440 kilometer, medan det större på 81,4 kWh sträcker sig ända upp till 625 kilometer på en enda laddning.

Detta är Kias längsta räckvidd hittills.

Kia EV4 (Foto: Kia)
Kia EV4 (Foto: Kia)

Bilen är framhjulsdriven med en elmotor som levererar 204 hästkrafter och 283 Nm i vridmoment. 0–100 km/h klaras av på 7,4 sekunder.

Enligt Kia är modellen utvecklad och testad för europeiska förhållanden, och tillverkas i Kias fabrik i Slovakien, vilket är första gången en helelektrisk Kia produceras i Europa.

ANNONS
Kia EV4 (Foto: Kia)
Kia EV4 (Foto: Kia)

Fastback-versionen tillverkas dock i Sydkorea.

De första leveranserna till Sverige väntas under fjärde kvartalet i år.

Kia EV4 (Foto: Kia)
Kia EV4 (Foto: Kia)
ANNONS

Senaste nytt

Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025
Spela klippet
Nöje & Underhållning

Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård

10 juli 2025

Praktiska funktioner och rymlig design

Kia EV4 har utformats med fokus på praktisk användning, med en rymlig interiör. Passagerarna i baksätet har gott om benutrymme, och bagageutrymmet ligger på 435 liter, vilket gör den till en av de rymligaste i sin klass.

Kia EV4 (Foto: Kia)
Kia EV4 (Foto: Kia)

Fastback-versionen är nästan lika lång som Kia EV6 och erbjuder ett ännu större bagageutrymme på 490 liter.

Bilen är utrustad med avancerad teknik, inklusive den senaste generationen av Kias infotainmentsystem, ccNC, som har dubbla 12,3-tumsskärmar samt en 5,3-tums klimatskärm.

ANNONS
Kia EV4 (Foto: Kia)
Kia EV4 (Foto: Kia)

Trådlösa funktioner som Apple CarPlay och Android Auto är standard. Bilen har också en AI-assistent som kan styras med röstkommandon för att hjälpa till med olika funktioner.

Batteriteknik i fokus

Kia EV4 (Foto: Kia)
Kia EV4 (Foto: Kia)

En av de mest imponerande aspekterna av EV4 är dess batteriteknik.

Enligt Kia kan bilen snabbladdas från 10 till 80 procent på cirka 29 minuter tack vare sin 400V-arkitektur. För att bevisa batteriets hållbarhet har Kia utsatt bilen för rigorösa tester, bland annat över 110 000 kilometer på allmän väg och 10 000 kilometer på Nürburgring.

Kia EV4 (Foto: Kia)
Kia EV4 (Foto: Kia)

Kia hävdar att batteriet endast uppvisade minimalt slitage efter testerna, med en bibehållen effektivitet på 95 procent. Denna hållbarhet tillskrivs Kias fjärde generationens batterisystem som har avancerad värmehantering och optimerad kylvätskefördelning.

Kia EV4 (Foto: Kia)
Kia EV4 (Foto: Kia)
ANNONS

Regenerativ bromsning kan också återvinna upp till 25 procent av energin vid inbromsning.

Kia EV4 (Foto: Kia)
Kia EV4 (Foto: Kia)

Utrustningsnivåer och priser

Bilen erbjuds i tre olika utrustningsnivåer: Kia EV4, Kia EV4 Plus och Kia EV4 GT Line.

De två senare nivåerna kommer med det större batteriet som standard. Kunder som är intresserade kan hitta bilen hos svenska Kia-återförsäljare redan nu. Priserna varierar beroende på batteristorlek och utrustningsnivå.

Kia EV4 (Foto: Kia)
Kia EV4 (Foto: Kia)

Priser i Sverige

EV4 Standard Range (58,3 kWh) från 476 900 kr

EV4 Long Range (81,4 kWh) från 541 400 kr

ANNONS

EV4 Plus Long Range (81,4 kWh) från 573 400 kr

EV4 GT Line Long Range (81,4 kWh) från 623 900 kr

EV4 Fastback Plus Long Range (81,4 kWh) från 594 900 kr

EV4 Fastback GT Line Long Range (81,4 kWh) från 644 900 kr

Oväntat: Se när Kia utklassar Ferrari

I ett oväntat hastighetstest ställs en Kia mot en Ferrari – resultatet utmanar allt vi trodde om bilprestanda och prislappar. I en värld där elektriska

Missa inte:

Det här har Lasse Åberg gjort med sina miljoner. News 55

Pensionsåldern för offentlig sektor höjs efter årsskiftet – med två år. E55

Kina byter position i valutakriget – så ska krypto lyfta yuanen. Realtid

ANNONS
Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
bilnyhetElbilKiaKia Ceed
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS