Kias Ceed-utmanare är här – vi har priserna

Med löften om lång räckvidd och smarta lösningar vill den nya modellen locka svenska kunder. Det är en spännande nyhet för alla som funderar på att byta till elbil.

En elbil redo för svenska vägar

Den nya Kia EV4 har lanserats i Sverige med priser som börjar på cirka 476 900 kronor för basmodellen.

Kia EV4 (Foto: Kia)

Bilen presenteras i två karosser, en halvkombi och en Fastback, och kommer med två olika batteristorlekar. Det minsta batteriet på 58,3 kWh ger en räckvidd på upp till 440 kilometer, medan det större på 81,4 kWh sträcker sig ända upp till 625 kilometer på en enda laddning.

Detta är Kias längsta räckvidd hittills.

Kia EV4 (Foto: Kia)

Bilen är framhjulsdriven med en elmotor som levererar 204 hästkrafter och 283 Nm i vridmoment. 0–100 km/h klaras av på 7,4 sekunder.

Enligt Kia är modellen utvecklad och testad för europeiska förhållanden, och tillverkas i Kias fabrik i Slovakien, vilket är första gången en helelektrisk Kia produceras i Europa.

Kia EV4 (Foto: Kia)

Fastback-versionen tillverkas dock i Sydkorea.

De första leveranserna till Sverige väntas under fjärde kvartalet i år.