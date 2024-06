Heta ledtrådar: Det vet vi om nya BMW 1-serien

2025 BMW 1-Serien kommer att bli en rejält uppdaterad version av den nuvarande F40-generationen. Den nya modellen får internkod F70.

BMW har redan börjat fira med en Instagramvideo som visar alla tidigare generationer av 1-Serien med texten: “Ready for the new 1? First we celebrate the last 20 years”.

Och precis efter det delade BMW M en profilbild med orden: “There is a new ONE coming soon”.

Mer digitalt i den nya versionen

Och vad kan vi förvänta oss?

Den nya 1-Serien kommer att behålla sin ikoniska femdörrars hatchback-silhuett, men med helt nya fram- och bakstötfångare och fräscha LED-lysen.

Tidigare spionbilder avslöjar nästan att den sportigare versionen kommer att ha djupare sidokjolar, en subtil bakspoiler och fyra avgasrör, precis som den nuvarande M135i xDrive.

Inuti?

ANNONS

Förbered dig på en ny digital cockpit och de senaste tekniska innovationerna från BMW:s magiska delar.