Helikopterskandalen som kostade Norge 4 miljarder kronor

När Norge beställde NH90-helikoptrar 2001 kallades de ”försvarets nya stolthet”. Men verkligheten blev en rad misslyckanden.

Leveranserna drog ut på tiden, underhållet tog orimligt mycket resurser, och helikoptrarna fungerade långt ifrån som tänkt.

Försöken att få dem i drift slutade i hangarer på Bardufoss, där nio exemplar nu står, motorer och rotorblad bortmonterade.

I dag avslutas striden mellan norska staten och NH Industries (NHI), med Airbus, Leonardo och Fokker i ryggen. NHI ska hämta helikoptrarna och betala 375 miljoner euro, motsvarande cirka 4,1 miljarder kronor, till Norge.

Samtidigt frigörs plats för sex nya Sikorsky MH-60 Seahawk, som ska fasas in mellan 2027 och 2030.

Ny NH90-helikopter i fregattversion landar på Kjeller vid Lillestrøm 2018. (Foto: Berit Roald/NTB/TT)

Miljardtvist och rättsprocess

Kontraktet med NHI hävdes 2022, efter att helikoptrarna visat sig oförmånliga. Norge krävde ersättning på nästan 31 miljarder kronor, bland annat för inköp av Seahawk som ersättning, medan NHI motsvarade med ett motkrav på 8 miljarder kronor.

Förlikningen innebär nu slut på alla rättsliga tvister.

NH90-flottan levererades långt efter plan – den första helikoptern nådde Norge först 2011, tio år efter beställning. Mottagningskontrollen avslöjade över 800 brister, och helikoptrarna flög i snitt bara 90 timmar per år, mot planerade 430. Underhållstiden per flygtimme var 15 gånger högre än beräknat.

“NH90 har varit ett svårt kapitel”, säger Torbjørn Bongo, förbundsordförande i Norska Offisers- og Spesialistforbundet till tu.no.