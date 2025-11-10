Norska NH90-helikoptrarna blev en katastrof – felfrekvensen var 40 gånger högre än planerat och miljardbelopp ska nu återbetalas.
Helikopterskandalen som kostade Norge 4 miljarder kronor
Mest läst i kategorin
Stor bensinkedja på väg mot konkurs – ett livsverk på spel
Den finska bensinkedjan Teboil står inför en akut kris. Nya sanktioner mot ryska bolag har fått landets drivmedelsmarknad att skaka, och för Teboil, som ägs av ryska Lukoil, kan följderna bli förödande. Den stora bensinkedjan driver över 400 stationer i Finland, men både bränsleleveranser och betalningsflöden har stoppats. ”Distributionen av bränsle och kontanttransaktioner i Teboil-butikerna …
Slutet på en epok för Volkswagens lyxiga trotjänare
Efter drygt två decennier tackar Volkswagen Touareg för sig – med en sista version som sammanfattar allt bilen stått för. När Volkswagen nu lanserar Touareg Final Edition markerar det inte bara slutet för en modellgeneration – utan slutet på en tid då en tysk SUV vågade vara både diskret och självsäker på samma gång. Den …
Lånade miljoner – för plan som aldrig kom
Investeraren Joshua Wander åtalas för att ha lurat långivare på miljarder kronor vid köp av Boeing 737-plan. Investeraren Joshua Wander, med rötter i Florida, har åtalats för att ha lurat investerare och långivare på över 500 miljoner US-dollar, motsvarande drygt 5,6 miljarder kronor, genom sin investeringsfirma 777 Partners, enligt ABC. Wander lovade bland annat att …
Experten varnar konsumenterna: Köp inte bilen
Bilexpert avråder från att köpa nytt: Samma elbil är nu billigare att leasa än en tre år gammal begagnad modell. På begagnatmarknaden upptäcks nu ett anmärkningsvärt prisfenomen för en populär elbil, vilket gör att en ny bil kan bli ett mer ekonomiskt val än att köpa en tre år gammal modell. Den kraftiga värdeminskningen för …
Volvo överraskar elbilskunder: Erbjuder gratis hemmaladdning i ett helt år
Volvos nya initiativ ska locka fler svenskar till elbilar, och kan bana väg för en europeisk lansering. Volvo Cars tar ett oväntat steg för att stärka sin position på den snabbt växande elbilsmarknaden. I ett nytt samarbete med det statliga energibolaget Vattenfall erbjuder tillverkaren svenska kunder ett års gratis hemmaladdning vid köp eller leasing av …
När Norge beställde NH90-helikoptrar 2001 kallades de ”försvarets nya stolthet”. Men verkligheten blev en rad misslyckanden.
Leveranserna drog ut på tiden, underhållet tog orimligt mycket resurser, och helikoptrarna fungerade långt ifrån som tänkt.
Försöken att få dem i drift slutade i hangarer på Bardufoss, där nio exemplar nu står, motorer och rotorblad bortmonterade.
I dag avslutas striden mellan norska staten och NH Industries (NHI), med Airbus, Leonardo och Fokker i ryggen. NHI ska hämta helikoptrarna och betala 375 miljoner euro, motsvarande cirka 4,1 miljarder kronor, till Norge.
Samtidigt frigörs plats för sex nya Sikorsky MH-60 Seahawk, som ska fasas in mellan 2027 och 2030.
Miljardtvist och rättsprocess
Kontraktet med NHI hävdes 2022, efter att helikoptrarna visat sig oförmånliga. Norge krävde ersättning på nästan 31 miljarder kronor, bland annat för inköp av Seahawk som ersättning, medan NHI motsvarade med ett motkrav på 8 miljarder kronor.
Förlikningen innebär nu slut på alla rättsliga tvister.
NH90-flottan levererades långt efter plan – den första helikoptern nådde Norge först 2011, tio år efter beställning. Mottagningskontrollen avslöjade över 800 brister, och helikoptrarna flög i snitt bara 90 timmar per år, mot planerade 430. Underhållstiden per flygtimme var 15 gånger högre än beräknat.
“NH90 har varit ett svårt kapitel”, säger Torbjørn Bongo, förbundsordförande i Norska Offisers- og Spesialistforbundet till tu.no.
Juryn har sagt sitt – sju finalister kämpar om titeln
Bilvärldens mest prestigefyllda titel är nära att delas ut. Experterna har sållat bort nästan 30 bilar – bara sju är kvar i finalen. Utmärkelsen Årets Bil
Senaste nytt
D&G Aktiefond investerar långsiktigt i framtidens svenska kvalitetsbolag
Vilka svenska bolag kommer att bli morgondagens vinnare – och hur hittar man dem innan marknaden gör det? För Simon Peterson, fondförvaltare på Carnegie Fonder, handlar det om att förstå bolagen på djupet och våga tänka långsiktigt. – Vi vill hitta välskötta bolag som kan skapa värde för sparare många år framöver. Det kräver att …
Unikt erbjudande: Häng med på världens bästa kryssning
Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …
Perfekta julklappen: Bo Kaspers, middag och en natt på boutiquehotell
Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …
Tre hav, tre världar – och tre drömresor
Perfect Weekend presenterar tre drömresor. Våren 2026 års mest lockande kryssningar, handplockade för dig som vill kombinera bekvämlighet, äventyr och förstklassig mat. Här är resorna där du slipper stress, men aldrig upplevelser. Från Atlanten till Lissabon – med Royal Caribbean För dig som älskar havsbris, tapas och arkitektur i världsklass väntar en sju nätters resa …
Glöm turistfällorna – här är weekendresan som visar London på riktigt
Upplev London som en local – på cykel, med kaffe i handen och kultur i sikte.Följ med Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling och resexperten Linda Iliste på en tredagarsresa fylld av design, vin, marknader och samtal i östra London i mars och maj 2026.Du bor på Bob W Tower Hill Studios, deltar i en liten …
Sverige och världen drabbade
Sverige har också haft problem med NH90, som där kallas Helikopter 14. Flottan fasas ut på grund av höga kostnader, låg tillgänglighet och brist på reservdelar, skriver Ny Teknik.
Kostnaden per flygtimme är 200 000 kronor, jämfört med 40 000 kronor för amerikanska Blackhawk.
Även Australien och Belgien har valt att fasa ut sina NH90, och Nya Zeeland valde Seahawk för nya uppdrag.
NH90 sågs från början som toppmodern och skulle ersätta flera äldre modeller, med avancerade system för ubåtsjakt och försvar mot hot från havet. Men komplexiteten blev helikoptrarnas fall – systemen fungerade inte, vilket gjorde att de stod stilla längre än de flög.
“På papperet var NH90 avancerad, men underhåll och stödssystem fungerade aldrig fullt ut”, säger Lars Peder Haga, Luftkrigsskolen.
Från dröm till skräckscenario
Trots upprepade förseningar, juridiska tvister och miljardkostnader försökte NH Industries medla fram en lösning så sent som 2024.
Förslagen räckte dock inte.
Norges försvarets beslut att lämna tillbaka helikoptrarna markerar slutet på ett projekt som blivit synonymt med förseningar, fel och frustration.
NH90-affären är en varningssignal om hur avancerad militärteknik kan bli en dyr och tidsödande mardröm – och en påminnelse om att även toppmodern utrustning inte alltid levererar som utlovat.
Elflyget som skakade om Wall Street
Beta Technologies klev in på börsen med över en miljard dollar i ryggen – och kan nu ta ledningen i kampen om framtidens elflyg. Det pågår just nu ett
Missa inte:
101-åriga Ann vägrar pension: ”Jag skulle dö utan jobbet”. News 55
Topplistan: Världens vänligaste resmål 2025. E55
Säkerhetschock – sju hål i ChatGPT avslöjade. Realtid
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
Senaste nytt
Därför måste du ha tråkigt – på riktigt
Att ha tråkigt är sällan något som hyllas i arbetslivet. Tvärtom är det enligt många chefer ett tecken på ineffektivitet. Men enligt Harvardprofessorn Arthur C. Brooks är tristessen något vi borde välkomna. ”Du behöver ha tråkigt. Ditt liv kommer att ha mindre mening, och du kommer att bli mer deprimerad om du aldrig är uttråkad”, …
Optimismen sprider sig – men räntekylan kan snabbt slå till
Trots ljusare signaler varnar en expert för att hushållen är fortsatt räntekänsliga och att räntekylan snabbt kan slå till igen. Efter månader av stiltje börjar temperaturen stiga på bostadsmarknaden. Enligt SEB:s nya Boprisindikator ökar hushållens framtidstro, men bakom optimismen lurar en fortsatt sårbarhet. Missa inte: Svenska lånefesten över: “Hushåll kan behöva tänka om”. Dagens PS …
Airport divorce – den oväntade relationsräddaren
Lika absurt som charmigt. En ny trend verkar vara på uppsving hos frekventa resenärer. Det handlar om att medvetet ta ut skilsmässa på flygplatsen. Men bara för några timmar. Fenomenet kallas airport divorce och enligt förespråkarna är det det bästa sättet att starta en resa, utan drama och med maximal njutning. Konsten att utöva temporär …
Helikopterskandalen som kostade Norge 4 miljarder kronor
Norska NH90-helikoptrarna blev en katastrof – felfrekvensen var 40 gånger högre än planerat och miljardbelopp ska nu återbetalas. När Norge beställde NH90-helikoptrar 2001 kallades de ”försvarets nya stolthet”. Men verkligheten blev en rad misslyckanden. Leveranserna drog ut på tiden, underhållet tog orimligt mycket resurser, och helikoptrarna fungerade långt ifrån som tänkt. Försöken att få dem …
Så mycket pengar behöver du när du går i pension
De allra flesta får mindre pengar att röra sig med när de går i pension. Men hur stor inkomst behövs egentligen för att man ska klara sig som pensionär? En genomsnittlig pension ligger idag på omkring 22 000 kronor före skatt.? Men hur mycket pengar krävs för att man ska klara sig? Enligt beräkningar från …