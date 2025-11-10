Dagens PS
Dagensps.se
Motor

Helikopterskandalen som kostade Norge 4 miljarder kronor

Det där gick inte som det var tänkt. (Foto: AP/TT)
Det där gick inte som det var tänkt. (Foto: AP/TT)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 10 nov. 2025Publicerad: 10 nov. 2025

Norska NH90-helikoptrarna blev en katastrof – felfrekvensen var 40 gånger högre än planerat och miljardbelopp ska nu återbetalas.

När Norge beställde NH90-helikoptrar 2001 kallades de ”försvarets nya stolthet”. Men verkligheten blev en rad misslyckanden.

Leveranserna drog ut på tiden, underhållet tog orimligt mycket resurser, och helikoptrarna fungerade långt ifrån som tänkt.

Försöken att få dem i drift slutade i hangarer på Bardufoss, där nio exemplar nu står, motorer och rotorblad bortmonterade.

I dag avslutas striden mellan norska staten och NH Industries (NHI), med Airbus, Leonardo och Fokker i ryggen. NHI ska hämta helikoptrarna och betala 375 miljoner euro, motsvarande cirka 4,1 miljarder kronor, till Norge.

Samtidigt frigörs plats för sex nya Sikorsky MH-60 Seahawk, som ska fasas in mellan 2027 och 2030.

Ny NH90-helikopter i fregattversion landar på Kjeller vid Lillestrøm 2018. (Foto: Berit Roald/NTB/TT)
Ny NH90-helikopter i fregattversion landar på Kjeller vid Lillestrøm 2018. (Foto: Berit Roald/NTB/TT)

Miljardtvist och rättsprocess

Kontraktet med NHI hävdes 2022, efter att helikoptrarna visat sig oförmånliga. Norge krävde ersättning på nästan 31 miljarder kronor, bland annat för inköp av Seahawk som ersättning, medan NHI motsvarade med ett motkrav på 8 miljarder kronor.

Förlikningen innebär nu slut på alla rättsliga tvister.

NH90-flottan levererades långt efter plan – den första helikoptern nådde Norge först 2011, tio år efter beställning. Mottagningskontrollen avslöjade över 800 brister, och helikoptrarna flög i snitt bara 90 timmar per år, mot planerade 430. Underhållstiden per flygtimme var 15 gånger högre än beräknat.

“NH90 har varit ett svårt kapitel”, säger Torbjørn Bongo, förbundsordförande i Norska Offisers- og Spesialistforbundet till tu.no.

Juryn har sagt sitt – sju finalister kämpar om titeln

Bilvärldens mest prestigefyllda titel är nära att delas ut. Experterna har sållat bort nästan 30 bilar – bara sju är kvar i finalen. Utmärkelsen Årets Bil
Simon Peterson, Fondförvaltare, Carnegie Fonder
Spela klippet
PS Partner

D&G Aktiefond investerar långsiktigt i framtidens svenska kvalitetsbolag

02 nov. 2025

Sverige och världen drabbade

Sverige har också haft problem med NH90, som där kallas Helikopter 14. Flottan fasas ut på grund av höga kostnader, låg tillgänglighet och brist på reservdelar, skriver Ny Teknik.

Kostnaden per flygtimme är 200 000 kronor, jämfört med 40 000 kronor för amerikanska Blackhawk.

Även Australien och Belgien har valt att fasa ut sina NH90, och Nya Zeeland valde Seahawk för nya uppdrag.

NH90 sågs från början som toppmodern och skulle ersätta flera äldre modeller, med avancerade system för ubåtsjakt och försvar mot hot från havet. Men komplexiteten blev helikoptrarnas fall – systemen fungerade inte, vilket gjorde att de stod stilla längre än de flög.

“På papperet var NH90 avancerad, men underhåll och stödssystem fungerade aldrig fullt ut”, säger Lars Peder Haga, Luftkrigsskolen.

Från dröm till skräckscenario

Trots upprepade förseningar, juridiska tvister och miljardkostnader försökte NH Industries medla fram en lösning så sent som 2024.

Förslagen räckte dock inte.

Norges försvarets beslut att lämna tillbaka helikoptrarna markerar slutet på ett projekt som blivit synonymt med förseningar, fel och frustration.

NH90-affären är en varningssignal om hur avancerad militärteknik kan bli en dyr och tidsödande mardröm – och en påminnelse om att även toppmodern utrustning inte alltid levererar som utlovat.

Elflyget som skakade om Wall Street

Beta Technologies klev in på börsen med över en miljard dollar i ryggen – och kan nu ta ledningen i kampen om framtidens elflyg. Det pågår just nu ett

HelikopterNorgeSverige
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

