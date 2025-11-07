Beta Technologies klev in på börsen med över en miljard dollar i ryggen – och kan nu ta ledningen i kampen om framtidens elflyg.
Elflyget som skakade om Wall Street
Det pågår just nu ett elektriskt kapplöpning i luften. Framtidens flygmaskiner ska vara tysta, utsläppsfria – och helst starta rakt upp från marken.
Nu har amerikanska Beta Technologies tagit ett jättekliv framåt. När företaget noterades på New York-börsen i början av november drog det in motsvarande 11 miljarder kronor, pengar som ska snabba på tillverkningen och godkännandet av deras två elflygplan – CX300 och Alia 250.
Grundaren Kyle Clark, tidigare ingenjör, pilot och NHL-spelare, har byggt bolaget från grunden i Vermont. Med både militära testflygningar och rekord i bagaget börjar det nu stå klart att Beta inte längre är en uppstickare – utan en utmanare att räkna med.
Två flygplan – två strategier
CX300 är företagets trumfkort. Det är inte en klassisk eVTOL som startar vertikalt, utan ett konventionellt elflyg med vingar. Det ger längre räckvidd och högre effektivitet.
Flygplanet har plats för sex personer, topphastighet på cirka 283 kilometer i timmen och en räckvidd på över 600 kilometer.
Archers flygande taxibilar ska lyfta spelen i Los Angeles
Inför OS i Los Angeles 2028 presenteras en oväntad lösning på transportfrågan. Eldrivna flygtaxin Midnight ska lyfta VIP-gäster och fans. Det amerikanska
Under våren genomförde CX300 den första eldrivna flygningen tvärs över USA, och i somras blev det även det första elflyget att landa på JFK-flygplatsen i New York.
Under tre månaders samarbete med det amerikanska flygvapnet visade planet 98 procent driftsäkerhet – siffror som fått många att höja på ögonbrynen.
Alia 250, som fortfarande testas, är mer traditionell inom eVTOL-segmentet och ska kunna starta och landa vertikalt. Den väntas certifieras ett år efter CX300, alltså kring 2027–2028.
IPO med tajming – inte hype
Till skillnad från konkurrenterna Joby, Archer och EHang, som gick till börsen redan 2021–2023, valde Beta att vänta. Grundaren Clark säger att bolaget ville stå stadigt innan man bjöd in investerarna.
”Det var viktigt för oss att ha en solid grund innan vi gick till börsen. Man kan lätt tappa fotfästet om man jagar marknadens kortsiktiga signaler,” förklarade han i en intervju med Ainonline.
Det verkar ha lönat sig. Med en börsvärdering på cirka 83 miljarder kronor efter noteringen har Beta fått en tung position bland världens elflygstillverkare.
Nya helikopterdrömmen är här – Airbus RACER
Den är nästa nivå av moderna helikoptrar. Värstingen är betydligt snabbare, effektivare och med mindre utsläpp – nya Airbus RACER ska sätta ordentlig
En tyst revolution – med lång räckvidd
CX300:s största fördel är just att det flyger som ett vanligt flygplan. Där konkurrenternas eVTOL-maskiner ofta har korta räckvidder på under 200 kilometer, klarar CX300 betydligt mer – vilket gör det användbart för regional passagerartrafik, medicinska transporter och snabb leverans av varor.
Det går tyst, kräver minimalt underhåll och flyger helt utan utsläpp. Beta arbetar redan på större elflyg som ska kunna ta mellan 19 och 150 passagerare.
Konkurrenterna får turbulens
Medan Beta seglar uppåt kämpar andra i motvind. Archer fick nyligen bakslag då deras certifiering i Förenade Arabemiraten försenas, vilket fick aktien att falla med 7 procent.
Även Joby tappade 9 procent efter liknande rapporter.
Trots det har båda bolagen starka finansiella muskler, men just nu är det Beta Technologies som ser ut att flyga högst – både bildligt och bokstavligt.
Om några år kan det vara deras tysta maskiner som surrar över våra städer. Och när de väl lyfter – då finns det ingen återvändo för flyget.
Här är “luftens Tesla” – siktar på svenska himlen
Att undvika morgonköer genom att lyfta rakt upp i luften har länge varit science fiction, men i ett rosa garage i Silicon Valley håller drömmen på att bli
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination.
