Elflyget som skakade om Wall Street

Här ser vi en CX300 i skymningen. (Foto: Beta)
Här ser vi en CX300 i skymningen. (Foto: Beta)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 07 nov. 2025Publicerad: 07 nov. 2025

Beta Technologies klev in på börsen med över en miljard dollar i ryggen – och kan nu ta ledningen i kampen om framtidens elflyg.

Det pågår just nu ett elektriskt kapplöpning i luften. Framtidens flygmaskiner ska vara tysta, utsläppsfria – och helst starta rakt upp från marken.

Nu har amerikanska Beta Technologies tagit ett jättekliv framåt. När företaget noterades på New York-börsen i början av november drog det in motsvarande 11 miljarder kronor, pengar som ska snabba på tillverkningen och godkännandet av deras två elflygplan – CX300 och Alia 250.

Grundaren Kyle Clark, tidigare ingenjör, pilot och NHL-spelare, har byggt bolaget från grunden i Vermont. Med både militära testflygningar och rekord i bagaget börjar det nu stå klart att Beta inte längre är en uppstickare – utan en utmanare att räkna med.

Här ser vi en A250 uppe i luften. (Foto: Beta)

Två flygplan – två strategier

CX300 är företagets trumfkort. Det är inte en klassisk eVTOL som startar vertikalt, utan ett konventionellt elflyg med vingar. Det ger längre räckvidd och högre effektivitet.

Flygplanet har plats för sex personer, topphastighet på cirka 283 kilometer i timmen och en räckvidd på över 600 kilometer.

Under våren genomförde CX300 den första eldrivna flygningen tvärs över USA, och i somras blev det även det första elflyget att landa på JFK-flygplatsen i New York.

Under tre månaders samarbete med det amerikanska flygvapnet visade planet 98 procent driftsäkerhet – siffror som fått många att höja på ögonbrynen.

Alia 250, som fortfarande testas, är mer traditionell inom eVTOL-segmentet och ska kunna starta och landa vertikalt. Den väntas certifieras ett år efter CX300, alltså kring 2027–2028.

Här ser vi CX300 över New York. (Foto: Beta)
IPO med tajming – inte hype

Till skillnad från konkurrenterna Joby, Archer och EHang, som gick till börsen redan 2021–2023, valde Beta att vänta. Grundaren Clark säger att bolaget ville stå stadigt innan man bjöd in investerarna.

”Det var viktigt för oss att ha en solid grund innan vi gick till börsen. Man kan lätt tappa fotfästet om man jagar marknadens kortsiktiga signaler,” förklarade han i en intervju med Ainonline.

Det verkar ha lönat sig. Med en börsvärdering på cirka 83 miljarder kronor efter noteringen har Beta fått en tung position bland världens elflygstillverkare.

En tyst revolution – med lång räckvidd

CX300:s största fördel är just att det flyger som ett vanligt flygplan. Där konkurrenternas eVTOL-maskiner ofta har korta räckvidder på under 200 kilometer, klarar CX300 betydligt mer – vilket gör det användbart för regional passagerartrafik, medicinska transporter och snabb leverans av varor.

Det går tyst, kräver minimalt underhåll och flyger helt utan utsläpp. Beta arbetar redan på större elflyg som ska kunna ta mellan 19 och 150 passagerare.

Här laddar en CX300 på en Mini Cube charging station. (Foto: Beta)

Konkurrenterna får turbulens

Medan Beta seglar uppåt kämpar andra i motvind. Archer fick nyligen bakslag då deras certifiering i Förenade Arabemiraten försenas, vilket fick aktien att falla med 7 procent.

Även Joby tappade 9 procent efter liknande rapporter.

Trots det har båda bolagen starka finansiella muskler, men just nu är det Beta Technologies som ser ut att flyga högst – både bildligt och bokstavligt.

Om några år kan det vara deras tysta maskiner som surrar över våra städer. Och när de väl lyfter – då finns det ingen återvändo för flyget.

FlygFlygplanFlygplanstillverkareWall Street
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

