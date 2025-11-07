Elflyget som skakade om Wall Street

Det pågår just nu ett elektriskt kapplöpning i luften. Framtidens flygmaskiner ska vara tysta, utsläppsfria – och helst starta rakt upp från marken.

Nu har amerikanska Beta Technologies tagit ett jättekliv framåt. När företaget noterades på New York-börsen i början av november drog det in motsvarande 11 miljarder kronor, pengar som ska snabba på tillverkningen och godkännandet av deras två elflygplan – CX300 och Alia 250.

Grundaren Kyle Clark, tidigare ingenjör, pilot och NHL-spelare, har byggt bolaget från grunden i Vermont. Med både militära testflygningar och rekord i bagaget börjar det nu stå klart att Beta inte längre är en uppstickare – utan en utmanare att räkna med.

Här ser vi en A250 uppe i luften. (Foto: Beta)

Två flygplan – två strategier

CX300 är företagets trumfkort. Det är inte en klassisk eVTOL som startar vertikalt, utan ett konventionellt elflyg med vingar. Det ger längre räckvidd och högre effektivitet.

Flygplanet har plats för sex personer, topphastighet på cirka 283 kilometer i timmen och en räckvidd på över 600 kilometer.

Under våren genomförde CX300 den första eldrivna flygningen tvärs över USA, och i somras blev det även det första elflyget att landa på JFK-flygplatsen i New York.

Under tre månaders samarbete med det amerikanska flygvapnet visade planet 98 procent driftsäkerhet – siffror som fått många att höja på ögonbrynen.

Alia 250, som fortfarande testas, är mer traditionell inom eVTOL-segmentet och ska kunna starta och landa vertikalt. Den väntas certifieras ett år efter CX300, alltså kring 2027–2028.