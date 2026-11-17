Den som vill byta ut sitt registreringsnummer mot en egenönskad kombination får betala 6 900 kronor för tio år. Då ingår både främre och bakre skylt, enligt Transportstyrelsen. Man har upp till sju tecken att röra sig med – men förslagen ska som sagt godkännas av myndigheten. Den som skickar in en kombination som anses stötande, eller som kan förväxlas med ett vanligt registreringsnummer får hemläxa.

Här kostar varje bokstav 110 000 kronor

När tio år passerat har bilägaren möjlighet att förlänga tillståndet med fem år för 4 400 kronor eller tio år för 6 900 kronor. I Monaco, där lyxbilarna trängs på de smala gatorna, är prisbilden en helt annan.

Furstendömets regering presenterade den 16 november ett liknande system som i Sverige, där bilägare får välja egna kombinationer av bokstäver och siffror. Men där beräknas avgiften per bokstav, och varje bokstav kostar motsvarande omkring 110 000 kronor.

Extra 27 500 kronor per år

I den egna informationen använder myndigheterna JUJU som exempel. Fyra bokstäver innebär en kostnad på omkring 440 000 kronor. Och utöver det tillkommer en årlig avgift på motsvarande cirka 27 500 kronor, enligt prislistan som publicerats i Journal de Monaco.

Kort och gott innebär det att en svensk både kan köpa en bil, låt säga en ny EX40, och utrusta den med en personlig registreringsskylt i tio år och ändå komma undan cirka 150 000 kronor billigare än vad en bilägare i Monaco betalar för bara registreringsskylten.

Vanliga skyltar försvinner inte

Det vanliga registreringssystemet blir kvar även efter förändringen. Idag består Monacos registreringsnumren av fyra siffror eller tre siffror och en bokstav, där bokstaven kan stå först eller sist. Det går redan nu att önska en viss kombination inom de befintliga formaten, utan extra kostnad, så länge numret är ledigt.

ANNONS

De nya skyltarna får också behålla det traditionella och ikoniska utseendet med blå tecken mot vit bakgrund. Och precis som i Sverige måste varje önske-skylt måste godkännas av myndigheterna.