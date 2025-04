Här är världens kraftfullaste V12-motor

Ferraris vinstmarginal rena drömsiffran

Kan du gissa hur mycket lyxiga sportbilstillverkaren Ferrari drar in per såld bil? Tappa inte hakan! Med en intjäning på i genomsnitt 1,5 miljoner kronor per såld bil kommer andra biltillverkare inte ens närheten av sin italienska rival. Det konstaterar tidningen Vi Bilägare, som uppger att Ferrari med sin vinstmarginal är överlägset bäst. Under fjolåret …