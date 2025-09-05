Här är Europas bästa land att köra bil i – det är inte Sverige

Beslutsångest? Du är inte ensam. Det är ett mycket vanligt fenomen. Beslutsångest uppstår främst ur rädslan för att välja fel val och det gör att många inte vågar ta steget och faktiskt bestämma sig för något. Det går ut över både yrkeslivet och privatlivet för ett stort antal människor runtom i världen. Små beslut. Stora …

Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …

När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Frankrike tätt efter spanien

Frankrike landade på andra plats med 86 poäng. Landet investerar cirka 3 800 kronor per person i sina vägar. Här finns 8 233 allmänna parkeringsplatser och 10 806 bensinstationer.

Solkusten i Frankrike. (Foto: Åsa Wallenrud)

Trots att Frankrike har ännu fler bilar på vägarna än Spanien, hela 39 miljoner, rankas landet som tvåa på listan. Frankrike rankades också på sjätte plats i en undersökning om vägkvalitet, där förare gav vägarna betyget 8,4 av 10.

Norge har högst väginvestering per capita

På tredjeplatsen hittar vi Norge med 82 poäng. Norge sticker ut med sin höga väginvestering per capita på hela 10 215 kronor, vilket är högst av alla länder i rankningen.

Landet har dessutom ett lägre antal registrerade bilar än de flesta andra länderna på topplistan, endast 2,8 miljoner.

Bergen i Norge. (Foto: Canva)

Trots de bergiga terrängerna, som ibland resulterar i smala vägar, är de väl underhållna och sällan trafikerade. DiscoverCars.com lyfter dock fram att Norge är ett av de länder med högst böter för fortkörning i Europa.

Tre länder delar på fjärdeplatsen

Fjärdeplatsen delas av Storbritannien, Nederländerna och Finland, som alla fick 79 poäng.

Storbritannien har 34 miljoner bilar och hela 36 950 allmänna parkeringsplatser.

Nederländerna har färre bilar, 9,4 miljoner, men en hög väginvestering på 4 455 kronor per capita och 6 045 bensinstationer.

I Finland, som också har en gles befolkning, finns 3,2 miljoner bilar och investeringar på 4 139 kronor per capita.

Österrike rankas femma

Österrike rankades på femteplatsen med 78 poäng. Landet har den näst högsta väginvesteringen per capita efter Norge, hela 8 380 kronor. Här finns 2 763 bensinstationer och 5,2 miljoner registrerade bilar.

Även om Österrikes bergsvägar kan vara smala, tyder den höga investeringen på att de överlag är väl underhållna.

Sverige utanför topp fem

Sverige landar på en åttonde plats med 73 poäng, precis bakom Portugal och Polen som delar på sjundeplatsen.

6 : Serbien (76 poäng)

Serbien (76 poäng) 7 : Portugal och Polen (74 poäng vardera)

Portugal och Polen (74 poäng vardera) 8 : Sverige (73 poäng)

Sverige (73 poäng) 9 : Kroatien och Tyskland (72 poäng vardera)

Kroatien och Tyskland (72 poäng vardera) 10 : Italien och Schweiz (71 poäng vardera)

