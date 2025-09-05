Dagens PS
Här är Europas bästa land att köra bil i – det är inte Sverige

En lista har tagits fram över länder i Europa där det är bäst att köra bil. (Foto: Canva)
En lista har tagits fram över länder i Europa där det är bäst att köra bil. (Foto: Canva)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 05 sep. 2025Publicerad: 05 sep. 2025

Att upptäcka ett land med bil kan vara en fantastisk upplevelse, särskilt när vägarna är bra och infrastrukturen underlättar färden.

En ny undersökning listar de enklaste länderna.

Spanien är bäst i klassen

I en ny studie från DiscoverCars.com har man rankat de europeiska länderna baserat på hur lätta de är att köra i. Resultatet baseras på flera faktorer, som investering per capita i vägnätet, antal vägskyltar, antal bensinstationer och antalet allmänna parkeringar.

Gatorna i Madrid. (Foto. Canva)
Gatorna i Madrid. (Foto. Canva)

Spanien tar hem förstaplatsen med 95 poäng av 130 möjliga. Landets vägnät får en investering på cirka 2 530 kronor per person, och det finns nästan 16 500 bensinstationer att stanna vid. Trots att Spanien har 34 miljoner bilar registrerade, rankas landet högst upp.

Enligt DiscoverCars.com är det extra roligt att Spanien rankas så högt då det även rankas som det enklaste landet att navigera i enligt deras egen kunddata.

Frankrike tätt efter spanien

Frankrike landade på andra plats med 86 poäng. Landet investerar cirka 3 800 kronor per person i sina vägar. Här finns 8 233 allmänna parkeringsplatser och 10 806 bensinstationer.

Solkusten i Frankrike. (Foto: Åsa Wallenrud)
Solkusten i Frankrike. (Foto: Åsa Wallenrud)
Trots att Frankrike har ännu fler bilar på vägarna än Spanien, hela 39 miljoner, rankas landet som tvåa på listan. Frankrike rankades också på sjätte plats i en undersökning om vägkvalitet, där förare gav vägarna betyget 8,4 av 10.

Norge har högst väginvestering per capita

På tredjeplatsen hittar vi Norge med 82 poäng. Norge sticker ut med sin höga väginvestering per capita på hela 10 215 kronor, vilket är högst av alla länder i rankningen.

Landet har dessutom ett lägre antal registrerade bilar än de flesta andra länderna på topplistan, endast 2,8 miljoner.

Bergen i Norge. (Foto: Canva)
Bergen i Norge. (Foto: Canva)

Trots de bergiga terrängerna, som ibland resulterar i smala vägar, är de väl underhållna och sällan trafikerade. DiscoverCars.com lyfter dock fram att Norge är ett av de länder med högst böter för fortkörning i Europa.

Tre länder delar på fjärdeplatsen

Fjärdeplatsen delas av Storbritannien, Nederländerna och Finland, som alla fick 79 poäng.

Storbritannien har 34 miljoner bilar och hela 36 950 allmänna parkeringsplatser.

Nederländerna har färre bilar, 9,4 miljoner, men en hög väginvestering på 4 455 kronor per capita och 6 045 bensinstationer.

I Finland, som också har en gles befolkning, finns 3,2 miljoner bilar och investeringar på 4 139 kronor per capita.

Österrike rankas femma

Österrike rankades på femteplatsen med 78 poäng. Landet har den näst högsta väginvesteringen per capita efter Norge, hela 8 380 kronor. Här finns 2 763 bensinstationer och 5,2 miljoner registrerade bilar.

Även om Österrikes bergsvägar kan vara smala, tyder den höga investeringen på att de överlag är väl underhållna.

Sverige utanför topp fem

Sverige landar på en åttonde plats med 73 poäng, precis bakom Portugal och Polen som delar på sjundeplatsen.

  • 6 : Serbien (76 poäng)
  • 7 : Portugal och Polen (74 poäng vardera)
  • 8 : Sverige (73 poäng)
  • 9 : Kroatien och Tyskland (72 poäng vardera)
  • 10 : Italien och Schweiz (71 poäng vardera)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

