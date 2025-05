Grönt ljus för skattefri elbilsladdning på jobbet

En efterlängtad förändring är på gång för alla som laddar sin elbil eller laddhybrid på arbetsplatsen. Regeringen föreslår att den tillfälliga skattefriheten för förmån av laddel på jobbet ska bli permanent, ett beslut som väntas klubbas igenom i riksdagen den 11 juni inför budgetpropositionen för 2026.

Detta innebär att arbetstagare även i fortsättningen kan ladda sina laddbara fordon utan att förmånsbeskattas, vilket är ett led i omställningen till en fossilfri fordonsflotta.

Permanent skattefrihet för laddning på arbetsplatsen

Sedan den 1 juli 2023 har det funnits ett tillfälligt undantag från förmånsbeskattning för laddning av vissa fordon vid en laddningspunkt eller ett eluttag som arbetsgivaren tillhandahåller i anslutning till arbetsplatsen. Denna tillfälliga regel skulle ursprungligen upphöra att gälla den 30 juni 2026. Nu föreslås den alltså att bli permanent, vilket innebär att lagen (2023:346) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) ska utgå.

Syftet med detta förslag är att fortsatt underlätta övergången till en fossilfri fordonsflotta och att gynna arbetsresor med laddbara fordon framför mindre hållbara alternativ. Det minskar också den administrativa bördan för både arbetsgivare och anställda, något som flera remissinstanser tidigare framhållit som önskvärt.

För en anställd som laddar sin egen bil med 1 000 kWh per år på arbetsplatsen, till ett genomsnittligt värde av 2 kronor per kWh, innebär förslaget 2 000 kronor mindre i beskattningsbar inkomst per år. Med en marginalskatt på 32 procent ger detta en skattelättnad på 640 kronor årligen, och vid 52 procent marginalskatt en lättnad på 1 040 kronor per år.

Regeringen hoppas på att fler ska köpa elbil och att miljön ska bli glad. (Foto: Canva)

För de med förmånsbil, där förmånsvärdet för drivmedel inklusive el är 120 procent av marknadsvärdet, blir skattelättnaden mellan cirka 770 och 1 250 kronor per år vid samma laddningsmängd och elkostnad.

Förslaget bedöms minska skatteintäkterna med 130 miljoner kronor under 2026 och med 260 miljoner kronor per år därefter. Ungefär hälften av dessa uteblivna skatteintäkter utgörs av kommunala skatteintäkter.