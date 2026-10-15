Förare? Nej. Ratt? Nej. Hytt? Absolut inte! När GM visade upp sitt senaste militärkoncept på den gigantiska ASUA-mässan i Washington, så var det en ovanligt platt lastbil som fick beskådas.
GM:s nya hyttlösa militärlastbil kan få laservapen
Amerikanska GM är en av världens biltillverkare som hörsammat försvarsindustrins rop på produktionshjälp. I våras skrev vi om hur USA:s försvarsdepartement ställt frågan till både GM och Ford om att ställa om delar av produktionen till att stilla militärens behov av ammunition och annan utrustning.
GM:s försvarsdivision har dock längre historik än så. På den egna hemsidan beskriver man hur fabrikerna under första världskriget stöttade militären genom att bygga tusentals fordon, motorer och ammunition.
I något mer modern tid har man också landat ett kontrakt som innebär att GM Defence ska tillhandahålla lätta infanterifordon till den amerikanska militären. Först handlade det om cirka 650 fordon, men den ordern ska ha växt till cirka 12 000, skriver Car and Driver.
Silverado 3500HD som kör själv
Men vad som drog blickarna till sig under militärmässan i dagarna var som sagt den hyttlösa lastbilen.
Fronten skvallrade om att modellen baserades på Silverado 3500HD, men här byggd för att själv kunna navigera i krigshärjade landskap.
Fordonet har fått dubbla bakhjul och getts elektronisk styrning – alltså steer-by-wire – samt möjlighet att förse extern utrusning med ström. Batterikapaciteten uppges till 100 kWh och tekniken bakom självkörningen kommer från Scout AI:s Gx Ground Agent.
Laservapen mot drönare
Det öppna flaket ska kunna anpassas med olika typer av utrustning beroende på behov – men främst är tanken att man ska kunna använda lastbilen för att transportera förnödenheter ljudlöst och evakuera skadade soldater. Den är alltså inte bygg för strid.
Med det sagt så verkar man ändå öppen för att utrusta UGV:n (Unmanned ground vehicle) med vapen. På mässan visades lastbilen nämligen tillsammans med LOCUST X3, ett laservapen som är utvecklat för att bekämpa drönare. Det ljubaserade övervakningssystemet Squarehead Discovair G2+, vilket används till att upptäcka drönare på avstånd, fanns också med i utrustningen.
GM Defense siktar på att ha en teknisk demonstrator redo för den amerikanska armén i juni 2027. Fram till dess ska fordonet fortsätta testas medan utvecklingsarbetet pågår.
”Dagens försvarsmiljö kräver avancerad teknik, snabb implementering och möjlighet att skala upp produktionen på ett hållbart sätt”, kommenterar Steve duMont, vd för GM Defense, till Motor 1.
Europeisk bilindustri vill också vara med
Det är inte bara amerikanska tillverkare som nu tyr sig till försvarsindustrin för att stabilisera inkomsterna. Tidigare har Dagens PS berättat om hur Peter Bryntesson, vd för Fordonskomponentgruppen, tror att uppemot 10 000 nya jobb kan skapas om de två branscherna kan komma närmre varandra.
Liknande utveckling sker också i Tyskland. Audi är i startgroparna med ett program som innebär att viss personal, ingenjörer, projektledare och kvalitetskontrollanter, kan lånas ut till bolag inom försvarsindustrin. I och med att biltillverkaren står med överkapacitet och försvarsindustrin har svårt att mätta personalbehovet ser man lösningen som en win-win.