GM:s nya hyttlösa militärlastbil kan få laservapen

GM:s försvarsdivision har dock längre historik än så. På den egna hemsidan beskriver man hur fabrikerna under första världskriget stöttade militären genom att bygga tusentals fordon, motorer och ammunition.

I något mer modern tid har man också landat ett kontrakt som innebär att GM Defence ska tillhandahålla lätta infanterifordon till den amerikanska militären. Först handlade det om cirka 650 fordon, men den ordern ska ha växt till cirka 12 000, skriver Car and Driver.

Silverado 3500HD som kör själv

Men vad som drog blickarna till sig under militärmässan i dagarna var som sagt den hyttlösa lastbilen.

Fronten skvallrade om att modellen baserades på Silverado 3500HD, men här byggd för att själv kunna navigera i krigshärjade landskap.

Fordonet har fått dubbla bakhjul och getts elektronisk styrning – alltså steer-by-wire – samt möjlighet att förse extern utrusning med ström. Batterikapaciteten uppges till 100 kWh och tekniken bakom självkörningen kommer från Scout AI:s Gx Ground Agent.