Nystartade IPOP Automobiles lanserar nu en extremt billig och modulär elbil anpassad för stadstrafik, men leveranserna dröjer flera år.
Fransk elbil för under 175 000 kronor utmanar marknaden
Medan de stora biltillverkarna fokuserar på tunga och dyra fordon går det franska företaget IPOP Automobiles i motsatt riktning. Från sin bas i Alsace har de utvecklat lätta fyrhjulingar som syftar till att göra stadstrafiken både roligare och mer hållbar.
Bakom satsningen står entreprenören Philippe Million som vill återgå till det väsentliga med fordon som är designade för verkliga behov i stadsmiljö.
Modeller och tekniska specifikationer
Fordonet kommer i två olika utföranden för att passa olika typer av förare. För de som saknar körkort för personbil finns IPOP 45, en mopedbil med en toppfart på 45 kilometer i timmen.
För den som behöver mer kraft finns IPOP 90. Denna version har en motor på 15 kilowatt, vilket motsvarar 20 hästkrafter, och når en toppfart på 90 kilometer i timmen.
Räckvidden anges till cirka 135 kilometer och laddning sker enkelt via ett vanligt vägguttag.
En intressant teknisk detalj är att toppversionen kan utrustas med fyra navmotorer som väger 20 kilo styck. Detta ska ge goda terrängegenskaper.
Bilen har dessutom en lastlåda bak på 350 liter och ett chassi med absorptionszoner för att öka krocksäkerheten jämfört med traditionella mopedbilar.
Pris och ekonomiska fällor
Priset för grundmodellen börjar på 15 000 euro, vilket motsvarar cirka 172 000 svenska kronor. Vill man ha versionen med fyra navmotorer, tak och dörrar landar prislappen på 20 000 euro, eller omkring 230 000 svenska kronor.
Det finns dock ekonomiska detaljer som svenska köpare bör vara medvetna om. Eftersom fordonet är typgodkänt som en fyrhjuling inom EU omfattas det inte av den svenska elbilspremien.
Dessutom finns ingen svensk generalagent ännu. Vid direktimport från Frankrike betalar köparen ingen fransk moms, men måste istället betala 25 procent svensk moms till Skatteverket, skriver Elbilen.
Risker med nystartade företag
Att lägga en handpenning på ett helt nytt bilmärke innebär alltid en risk. Historien är full av exempel på företag som lovat billiga och innovativa elbilar men som sedan försvunnit innan produktionen kommit igång ordentligt. Projekt som Uniti, Sono Motors och Xbus är påminnelser om detta.
IPOP Automobiles har visserligen stöd från franska statliga institutioner som investeringsbanken Bpifrance och miljömyndigheten ADEME, men det är ingen garanti för framgång. De första leveranserna planeras inte förrän i september 2027, vilket innebär en lång väntetid för den som beställer nu.
Lagligheten att köra utan dörrar
En av de mer unika funktionerna är att bilen kan köras utan dörrar. Enligt reglerna beror lagligheten på fordonets typgodkännande. Om bilen registreras som ett öppet fordon, likt en buggy, är det lagligt på svenska vägar så länge sidospeglar finns på plats. Om den däremot registreras som en stängd bil betraktas dörrarna som en del av säkerhetskonstruktionen och får då inte tas bort.
”Född ur önskan att göra mobilitet mer ansvarsfull och mer human”, säger Christophe Winkelmuller, grundare av IPOP Automobiles. Han betonar att målet är att bevisa att det går att bygga fordon med sunt förnuft utan att göra avkall på innovation.
Bilen kommer att presenteras på National Automobile Museum i Mulhouse, känt världen över för sin ojämförliga samling av Bugattis, den 28 april.
Missa inte:
Nya BankID-krav kan slå mot tusentals pensionärer. News 55
Krigets miljardnota och generationen som tar mamma till intervjun. Realtid