Fransk elbil för under 175 000 kronor utmanar marknaden

Bakom satsningen står entreprenören Philippe Million som vill återgå till det väsentliga med fordon som är designade för verkliga behov i stadsmiljö.

Modeller och tekniska specifikationer

Fordonet kommer i två olika utföranden för att passa olika typer av förare. För de som saknar körkort för personbil finns IPOP 45, en mopedbil med en toppfart på 45 kilometer i timmen.

För den som behöver mer kraft finns IPOP 90. Denna version har en motor på 15 kilowatt, vilket motsvarar 20 hästkrafter, och når en toppfart på 90 kilometer i timmen.

Räckvidden anges till cirka 135 kilometer och laddning sker enkelt via ett vanligt vägguttag.

En intressant teknisk detalj är att toppversionen kan utrustas med fyra navmotorer som väger 20 kilo styck. Detta ska ge goda terrängegenskaper.

Bilen har dessutom en lastlåda bak på 350 liter och ett chassi med absorptionszoner för att öka krocksäkerheten jämfört med traditionella mopedbilar.