Från flopp till frihet: Veckans vändningar i bilvärlden

Många företag går in i stora digitaliseringsprojekt med höga ambitioner. Men alltför ofta faller det på bristande kontroll och förberedelser. Byte av affärssystem är en av de största investeringarna ett företag kan göra. Men det är också en process fylld av risk. I PS Studio berättar Louise Isaksson, Chief Marketing Officer på Reqtest, vad som …

Vill du hantera din förmögenhet på ett så tryggt och personligt sätt som möjligt?Då är du inte ensam. Många väljer att bli Private Banking-kunder på sitt lokala bankkontor.”Det är en stor fördel för mina kunder att kunna komma in och diskutera sina ärenden öga mot öga”, säger Anton Rubertsson, Private Banker på Handelsbanken i Kalmar. …

En juridisk seger för den ikoniska film-Mustangen

Ford Mustang Shelby GT500E (Foto: Calreyn88 Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0)

En långdragen juridisk strid om den ikoniska filmbilen “Eleanor” från filmen Gone in 60 Seconds har nått sitt slut, åtminstone för stunden. En federal appellationsdomstol har avgjort tvisten till förmån för Carroll Shelby Licensing, Inc. Denice Halicki, änkan till regissören bakom den ursprungliga filmen, har förlorat sin tvist om huruvida “Eleanor” kan betraktas som en upphovsrättsligt skyddad karaktär, skriver Carscoops.

Domstolen slog fast att “Eleanor” inte är en upphovsrättsligt skyddad karaktär, baserat på det så kallade “Towle-testet”. Enligt domstolen saknade bilen unika konceptuella drag, hade inkonsekventa egenskaper och var inte tillräckligt distinkt för att skilja sig från andra filmbilar.

Domstolen jämförde med Batmobilen, som ibland agerar självständigt och uppvisar en form av “känsel”, något “Eleanor” inte gör. Detta innebär en betydande lättnad för bilentusiaster som drömmer om att bygga en Mustang i stil med “Eleanor”, då de nu har ett starkare juridiskt stöd.

Bilfärg – nyckeln till bättre andrahandsvärde

Vilken färg ska man ha på bilen för att få maximalt med pengar när man säljer? (Foto: Canva)

Vilken bilfärg ska du välja för att maximera andrahandsvärdet? En ny studie från analysföretaget iSeeCars avslöjar att oväntade färger som gult, orange och grönt behåller värdet bäst efter tre år. Gula bilar har den lägsta värdeminskningen med endast 24 procent, motsvarande cirka 96 000 kronor. Orangea bilar tappar 24,4 procent, motsvarande cirka 97 600 kronor, och gröna bilar 26,3 procent, motsvarande cirka 105 200 kronor.

Karl Brauer, analyschef på iSeeCars, förklarar att efterfrågan överstiger utbudet för dessa färger, vilket leder till högre värde på begagnatmarknaden. Klassiska färger som svart, vit och guld tappar däremot mest i värde.

