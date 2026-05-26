Ferrari släpper första elbilen – för sex miljoner
Lyxbilstillverkaren Ferrari har presenterat sin första elbil. Modellen Luce (ljus på italienska) ska vara redo för leverans från slutet av året.
Den som vill lägga vantarna på en av bilarna får dock ta fram stora spenderarbyxorna. En bil kommer att kosta omkring 550 000 euro, motsvarande knappt sex miljoner kronor.
Fyra elektriska motorer ska ge en samlad kraft på omkring 300 hästkrafter. Räckvidden är enligt Ferrari 530 kilometer.
Ferrari har som mål att 20 procent av bilmodellerna ska vara helelektriska 2030.