Fem hemligheter bakom Ferraris framgångar

I lyxvärlden anses Hermès vara guldstandarden. Försäljningen ökar med tvåsiffriga tal trots nedgångar för andra lyxföretag. Rika kunder kan köpa en Birkin 25 för cirka 116 000 kronor och sälja den samma dag för över 240 000 kronor.

Hermès aktie har stigit med 13 procent i år, medan LVMH:s aktier står stilla och Kerings har sjunkit med 18 procent.

Men ett företag har kört förbi Hermès när det gäller tillväxt och varumärkesstatus – Ferrari.

Ett av tricken ska vara att inte alla får möjligheten att köpa en Ferrari. (Foto: Ferrari)

Värderat till över 788 miljarder

I år överträffade Ferrari för första gången Hermès som det mest värdefulla lyxföretaget mätt i aktiemultipel.

Ferraris aktie handlas nu till 50 gånger vinsten, jämfört med 48 för Hermès och 23 för LVMH. Ferrari debuterade på New York-börsen till 630 kronor per aktie 2015 och handlas nu för 4 300 kronor per aktie.

Företaget är värderat till över 788 miljarder kronor, jämfört med Ford och General Motors som tillverkar miljontals bilar varje år. Ferrari producerade endast 13 663 bilar förra året.

Väntelistor är också en del av strategin att kännas med exklusiv. (Foto: Ferrari)

Ferrari är inte ett traditionellt lyxföretag.

Det tillverkar bilar, har ett racingteam, ett varumärkesföretag och andra verksamheter som skiljer sig från Hermès sjalar och sandaler. Men både Ferrari och Hermès upptar toppen av prispyramiden och drar nytta av ökningen av globala rika.