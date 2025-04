Mercedes skrotar sladden – elbilen får kraft från lacken

Under optimala förhållanden i exempelvis Peking handlar det om upp till 39 kilometer per dag, vilket avsevärt skulle minska behovet av traditionell laddning via sladd. Företaget arbetar även med andra innovativa projekt för att göra framtidens fordon säkrare och mer effektiva, skriver Carscoops.

Mercedes solfärg. (Foto: Mercedes)

Laddning via lack – framtidens melodi?

Elbilar har utvecklats snabbt, men utmaningar kvarstår. Ett av de största bekymren är laddningen, och här presenterar Mercedes en potentiell lösning. Deras forskning kring “solfärg” innebär att nya typer av solcellsmoduler integreras sömlöst i karossen på elbilar.