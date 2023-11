Familjefavoriten får ny kostym

Dagens PS har redan tidigare testat Kia Sorento Plug-in och beskriver den som “Volvos nya mardröm”.

Det är mycket som händer för populära Kia Sorento nästa år, enligt bolagets senaste pressmeddelande.

Ett exempel är Kia Sorento Plug-In Hybrid som kommer släppas till sommaren i Sverige. I övrigt kommer tre andra modeller att släppas under nästa år: Advance, Advance Plus och Advance Plus Panorama.

Kia Sorento har många nyheter

Familjefavoriten Kia Sorento radar upp många nyheter, både på insidan och utsidan.

Bland annat är det en ny kylargrill och motorhuv med uppflyttat KIA-emblem som gäller. Bilen får även en helt ny front med distinkta strålkastare i T-form. Även bakpartiet har nya lampor, och stötfångaren har också fått ett ansiktslyft. Det finns totala nio karossfärger att välja mellan där tre nykomlingar finns med i utbudet – Volcanic Sand, Interstellar Grey och Cityscape Green.

Det är ny kylargrill och ny motorhuv för Kia Sorento. (Foto: Kia)

Interiören känns betydligt rymligare där inredningen går i återvunnet material som PET-flaskor. Det finns även den senaste tekniken som trådlös telefonladdning och BOSE Premium-ljudsystem, som del i standardutrustningen. För bekvämlighet finns möjlighet till inställningsminne, förlängningsbart lårstöd och fyrvägs svankjustering, enligt Kia.

Bakpartiet får nya lampor, nytt högt placerat bromsljus och en slankare stötfångare. (Foto: Kia)