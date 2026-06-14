Höga elpriser väntar – kärnkraftsstrul i sommar

För närvarande står mer än hälften av den svenska kärnkraftsproduktionen still och problemen består till vissa delar över sommaren. Och när det börjar strula brukar förseningarna bli fler.

Ytterligare problem

Senaste veckan har ytterligare två förseningar meddelats.

Ringhals båda reaktorer har haft tillkommande problem. Tre fjärdedelar av den normala produktionen är bortkopplad en bit in i augusti. Och Oskarshamns enda reaktor har varit ur drift sedan i mars till följd av reparationer. Återstart väntas i nuläget i slutet av juni.

När dessutom de svenska och norska vattenmagasinen är mindre fyllda än normalt blir genomslaget på elpriset extra tydligt.

Prognoserna för sommaren, baserat på prissättningen på terminsmarknaden, pekar på dubbelt så höga priser som förra året och det högsta sommarpriset sedan 2022, då i spåret av att det fullskaliga Ukrainakriget bröt ut.

”Ovanligt dyr”

Nu trycker ett annat krig, det mellan Iran, Israel och USA, upp elpriserna via högre gaspriser i Europa, något som smittar södra Sverige.

Det högre elpriset väntas bestå året ut. ”Hösten ser ovanligt dyr ut”, konstaterar Johan Sigvardsson, elmarknadsanalytiker på elhandelsbolaget Bixia.

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För närvarande visar prisprognoserna på elmarknaden för sommarmånaderna ett pris på 75 öre/kWh i Sydsverige (elområde 4), jämfört med 53 öre i fjol sommar. I Norrland är prisuppgångarna procentuellt mycket högre även om det rena elpriset som vanligt väntas bli betydligt lägre, runt 40 öre/kWh.

Även om söndagen blir billig, mellan några få ören i norr till drygt 20 öre i syd, så ligger priset i juni i Sydsverige hittills på över en krona, i nivå med vinterns priser.

Ovanpå börspriset tillkommer handlarnas påslag, elskatt, elnätsavgift och moms på över en krona per kilowattimme.