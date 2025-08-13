En ny modell som kan skaka om Europa

Håller ditt bundna bolån på att löpa ut eller tycker du att din bank inte ger dig den räntan du borde ha? Då finns det ett knep som är bättre än alla andra knep när du ska pruta på bolåneräntan.? Det finns flera sätt att förhandla sin boränta på och det finns tusenlappar att spara. …

Nya teknikplattformen i fokus

En av de mest intressanta nyheterna med den kommande elbilen är introduktionen av ett helt nytt infotainmentsystem kallat Pleos Connect.

Systemet, som bygger på Android Automotive OS, är en del av Hyundais större mjukvaruplattform Pleos. Enligt Guido Gehlen, chef för uppkopplade tjänster på Hyundai Europe, representerar detta ett stort steg mot en mer integrerad och digital användarupplevelse.

Pleos Connect ska integreras i över 20 miljoner fordon före 2030, med det nya elbilskonceptet som den första modellen att få systemet, skriver Auto motor sport.

Utöver Pleos Connect kommer bilen att ha en ny kupé som fokuserar på teknik, med en kombinerad skärm för både instrumentering och infotainment som sträcker sig över halva instrumentbrädan. Detta beskrivs av Autocar som ett stort steg framåt när det gäller användarvänligheten.

Hyundai Ioniq 9 (Foto: Hyundai)

Lång räckvidd och smarta batterier

Den nya elbilen kommer att byggas på Hyundais E-GMP-plattform, som används i de flesta av företagets elbilar. Även om de exakta tekniska specifikationerna fortfarande är hemliga, förväntas den nya modellen kunna erbjuda batteripaket på mellan 58 och 81 kWh, skriver Mobilsiden.dk.

Den större batteristorleken skulle kunna ge bilen en imponerande räckvidd för segmentet, möjligtvis uppemot 60 mil, vilket skulle göra den till en av de ledande i klassen. Dessutom spekuleras det i att modellen kommer att använda litiumjärnfosfatbatterier i instegsversionerna, vilket är en kostnadseffektiv lösning.

Enligt spekulationer som Mobilsiden.dk har tagit del av, kan bilen bli en av de bästa i sin prisklass tack vare kombinationen av lång räckvidd och det nya infotainmentsystemet från Google.

Enligt Autocar planeras lanseringen till det tredje kvartalet 2026.

