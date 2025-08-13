Dagens PS
En ny modell som kan skaka om Europa

Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 13 aug. 2025Publicerad: 13 aug. 2025

Efter en tystlåten tid inom segmentet mindre elbilar verkar Hyundai nu vara på väg att presentera en ny, mycket efterlängtad modell.

Denna nya suv väntas fylla ett tomrum och med sina innovativa funktioner kan den bli en stor utmanare på marknaden. Bilen ska presenteras på en bilmässa i München i september.

Hyundais nya elbil visar framtiden

Den nya modellen, som preliminärt har fått namnet Ioniq 2, är Hyundais nästa steg i sin elektrifiering. Bilen väntas bli en kompakt suv, liknande dagens bensindrivna Hyundai Bayon, som också tillverkas i Turkiet.

Den kommer att placeras mellan de befintliga elbilarna Inster och Kona, skriver Inside EVs. Koncernens satsning på mindre, mer prisvärda fordon riktade mot den europeiska marknaden är tydlig, vilket även understryks av koncernsyskonet Kias presentation av konceptbilen EV2 tidigare i år.

Båda modellerna har fokus på kompakta mått och att erbjuda konkurrenskraftiga priser, skriver Auto motor sport.

Hyundai Inster (Foto: Åsa Wallenrud)
Hyundai Inster (Foto: Åsa Wallenrud)
Nya teknikplattformen i fokus

En av de mest intressanta nyheterna med den kommande elbilen är introduktionen av ett helt nytt infotainmentsystem kallat Pleos Connect.

Systemet, som bygger på Android Automotive OS, är en del av Hyundais större mjukvaruplattform Pleos. Enligt Guido Gehlen, chef för uppkopplade tjänster på Hyundai Europe, representerar detta ett stort steg mot en mer integrerad och digital användarupplevelse.

Pleos Connect ska integreras i över 20 miljoner fordon före 2030, med det nya elbilskonceptet som den första modellen att få systemet, skriver Auto motor sport.

Utöver Pleos Connect kommer bilen att ha en ny kupé som fokuserar på teknik, med en kombinerad skärm för både instrumentering och infotainment som sträcker sig över halva instrumentbrädan. Detta beskrivs av Autocar som ett stort steg framåt när det gäller användarvänligheten.

Hyundai Ioniq 9 (Foto: Hyundai)
Hyundai Ioniq 9 (Foto: Hyundai)

Lång räckvidd och smarta batterier

Den nya elbilen kommer att byggas på Hyundais E-GMP-plattform, som används i de flesta av företagets elbilar. Även om de exakta tekniska specifikationerna fortfarande är hemliga, förväntas den nya modellen kunna erbjuda batteripaket på mellan 58 och 81 kWh, skriver Mobilsiden.dk.

Den större batteristorleken skulle kunna ge bilen en imponerande räckvidd för segmentet, möjligtvis uppemot 60 mil, vilket skulle göra den till en av de ledande i klassen. Dessutom spekuleras det i att modellen kommer att använda litiumjärnfosfatbatterier i instegsversionerna, vilket är en kostnadseffektiv lösning.

Enligt spekulationer som Mobilsiden.dk har tagit del av, kan bilen bli en av de bästa i sin prisklass tack vare kombinationen av lång räckvidd och det nya infotainmentsystemet från Google.

Enligt Autocar planeras lanseringen till det tredje kvartalet 2026.

Tyska jättar tar upp kampen om självkörande bilar

Tyska jättarna Bosch och Volkswagens dotterbolag Cariad har fördjupat sitt samarbete för att utveckla ett avancerat förarassistanssystem. Den nya
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

