Det här händer med bensinpriset den 1 juli

Effekterna för bensinpriset

För den som tankar bensin ser situationen ut att kunna bli fördelaktig, åtminstone på kort sikt. Idag innehåller E10-bränslet redan nära 10 procent etanol, vilket gör att ytterligare inblandning i bensin är svår att genomföra på samma sätt som för diesel. Enligt beräkningar kan kostnaden för bränslet öka med cirka 30 öre per liter på grund av reduktionsplikten.

Samtidigt sänks dock skatten på bensin med 40 öre per liter inklusive moms. Detta innebär att bensinpriset i bästa fall kan sjunka med 10 öre per liter efter den 1 juli, trots den höjda reduktionsplikten.

Hur påverkas dieselpriset

För dieseln är situationen annorlunda, då den faktiska inblandningen av biodrivmedel kommer att öka markant. Dagens reduktionsplikt på 6 procent motsvarar en volyminblandning på cirka 8 procent. När reduktionsplikten höjs till 10 procent, innebär det att mellan 13 och 14 procent biodrivmedel måste blandas in.

Eftersom priset på förnybart dieselbränsle är högre än för fossil diesel, kommer själva bränslet att bli dyrare, med en uppskattad ökning på 30 till 40 öre. För att kompensera för detta har riksdag och regering beslutat om en sänkning av dieselskatten med 40 öre per liter inklusive moms från och med den 1 juli.

Detta kan innebära att dieselpriset förblir oförändrat, eller till och med minskar med några ören, enligt Viktor Gunnarsson, expert på Drivkraft Sverige.

Vad händer med bensinpriset efter sommaren

De prisförändringar som sker den första juli kan dock vara av tillfällig natur. Från och med den 1 januari 2027 införs EU:s nya utsläppsregler, ETS2, vilket kommer att innebära att vi får betala för våra koldioxidutsläpp.

Konjunkturinstitutet har gjort beräkningar som, enligt tidningen Vi Bilägare, visar på betydande prisökningar framöver. Enligt deras prognoser kan bensinpriset, som idag ligger runt 15,50 kronor per liter, stiga till cirka 20,24 kronor per liter år 2028 och vidare till 22,07 kronor per liter år 2032.

För diesel, som idag kostar cirka 15,60 kronor per liter, beräknas priset ligga på 20,12 kronor per liter år 2028 och 21,82 kronor per liter år 2032.

För att mildra effekterna av dessa höjningar har EU inrättat sociala fonder, och i Sverige har regeringen beslutat att subventionera nya och begagnade elbilar med 1 500 kronor i månaden under tre år för boende i 177 mindre kommuner.

Framtidens bränslen

Även om elektrifieringen av fordonsflottan pågår för fullt, bedömer experter som Energimyndigheten och Trafikverket att biodrivmedel fortsatt kommer att spela en viktig roll för att nå Sveriges klimatmål till 2030. Trots att en stor del av de biodrivmedel som används idag importeras, har produktionen i Sverige börjat öka, med aktörer som Preem och St1 som utökar sin kapacitet under 2024.

Det är dock troligt att efterfrågan på biodrivmedel för vägtransporter kommer att minska efter 2030 i takt med att fler elfordon rullar på vägarna. Produktionsanläggningar anpassas därför för att på sikt kunna ställa om till tillverkning av exempelvis biojet för flygindustrin.

