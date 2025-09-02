Därför går husbilarna mot strömmen

På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …

Olikheter mellan segmenten

Under augusti minskade nyregistreringen av husvagnar.

Då registrerades 123 husvagnar, jämfört med 156 under samma månad året dessförinnan. Hittills under 2025 har totalt 1 119 husvagnar registrerats, vilket är en minskning med 14,58 procent jämfört med de 1 310 som registrerades under motsvarande period 2024.

Husvagnar går sämre dock men verkar vara uppgång. (Foto: Getty Images For Unsplash+)

Nilsson förklarar att den svaga inledningen på året för husvagnar kan kopplas till faktorer som lågkonjunktur, ränteoro och hot om handelskrig. Han menar att vissa kunder avvaktat med nyinvesteringar på grund av osäkerheten i ekonomin.

Trots detta ser han nu en vändning.

“Vi ser dock att intresset nu åter börjar öka även för husvagnar och vi har trots nedgången i augusti hämtat in delar av den svaga inledningen på året”, säger han.

Stort intresse inför mässan

Branschen ser fram emot den stora mässan som ska hållas på Elmia, där 2026 års modeller kommer att premiärvisas. Intresset inför evenemanget är stort, och signalerna från allmänheten är positiva.

Nilsson avslöjar att försäljningen av biljetter till mässcampingen har ökat och att antalet förköpta entrébiljetter också är högre i år. Enligt honom tyder allt på att det kommer att bli ett stort antal besökare på mässan.

Den ökade efterfrågan på husbilar och det återvändande intresset för husvagnar skapar optimism i branschen. Den stora skillnaden i utvecklingen mellan de två fordonstyperna visar hur olika marknadssituationer kan påverka olika delar av en bransch.

Det som en gång sågs som en osäker framtid verkar nu vända, och branschen laddar för att möta en stor publik på den kommande mässan. Källan för dessa uppgifter är Husvagns- och Husbilsbranschens Riksförbund.

