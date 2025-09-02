Augusti månads registreringssiffror visar en tydlig trend där en specifik typ av fritidsfordon fortsätter sin starka uppgång.
Därför går husbilarna mot strömmen
Samtidigt som ett annat segment har haft en trög start på året, ser branschen nu optimistiskt på framtiden, inte minst med en stor mässa som väntar runt hörnet.
Ökning trots ekonomisk osäkerhet
Nyregistreringen av husbilar fortsätter att klättra. Under augusti månad 2025 noterades en ökning med 18,23 procent jämfört med samma period för ett år sedan.
Denna trend har varit genomgående under hela året, och totalt har 3 215 nya husbilar registrerats hittills under 2025. Detta kan jämföras med de 2 153 som registrerades under samma period 2024, vilket motsvarar en ökning på nästan 50 procent.
Enligt Per Nilsson, ordförande för Husvagns- och Husbilsbranschens Riksförbund, har investeringsviljan i husbilar inte påverkats i lika stor utsträckning av det rådande ekonomiska läget.
Byta husvagn? Expertens guide till en lyckad affär
Har tankarna på en ny husvagn börjat snurra inför nästa säsong? Kanske är det dags att byta ut den trogna följeslagaren mot något som bättre matchar dina
Han menar att intresset för nya husbilar fortsätter att växa och locka till sig nya kundgrupper. Denna utveckling står i skarp kontrast till situationen för husvagnar.
Olikheter mellan segmenten
Under augusti minskade nyregistreringen av husvagnar.
Då registrerades 123 husvagnar, jämfört med 156 under samma månad året dessförinnan. Hittills under 2025 har totalt 1 119 husvagnar registrerats, vilket är en minskning med 14,58 procent jämfört med de 1 310 som registrerades under motsvarande period 2024.
Nilsson förklarar att den svaga inledningen på året för husvagnar kan kopplas till faktorer som lågkonjunktur, ränteoro och hot om handelskrig. Han menar att vissa kunder avvaktat med nyinvesteringar på grund av osäkerheten i ekonomin.
Trots detta ser han nu en vändning.
“Vi ser dock att intresset nu åter börjar öka även för husvagnar och vi har trots nedgången i augusti hämtat in delar av den svaga inledningen på året”, säger han.
Här är husvagnen som ställer sig på plats alldeles själv
En banbrytande husvagn är på väg att förändra campinglivet. Tänk dig att den sköter allt det tråkiga – helt själv. Pebble, den smarta husvagnen. (Foto:
Stort intresse inför mässan
Branschen ser fram emot den stora mässan som ska hållas på Elmia, där 2026 års modeller kommer att premiärvisas. Intresset inför evenemanget är stort, och signalerna från allmänheten är positiva.
Nilsson avslöjar att försäljningen av biljetter till mässcampingen har ökat och att antalet förköpta entrébiljetter också är högre i år. Enligt honom tyder allt på att det kommer att bli ett stort antal besökare på mässan.
Den ökade efterfrågan på husbilar och det återvändande intresset för husvagnar skapar optimism i branschen. Den stora skillnaden i utvecklingen mellan de två fordonstyperna visar hur olika marknadssituationer kan påverka olika delar av en bransch.
Det som en gång sågs som en osäker framtid verkar nu vända, och branschen laddar för att möta en stor publik på den kommande mässan. Källan för dessa uppgifter är Husvagns- och Husbilsbranschens Riksförbund.
Man ska ha husvagn – camping går mot rekord
Camping blir alltmer populärt. Nu tror branschen på nya rekordsiffror och att man slår förra årets notering på 16,6 miljoner gästnätter. Tillhör du dem
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
