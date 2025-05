Cybertruck på hög: Hårt fall för Musks marsbil

Förväntningarna på Cybertruck var höga: upp till 250 000 fordon skulle säljas årligen. Men nu spekulerar branschanalytiker i att Tesla får kämpa för att ens nå 20 000 sålda exemplar per år.



Med ett snittpris på 79 000 dollar representerar det osålda lagret ett värde på nära 808 miljoner dollar, nära två kvartals försäljning. Och det krymper inte.



Enligt siffror från ArenaEV och TeslaInfo.com, som refereras i Newsweek, märks en kraftig avmattning i efterfrågan på Teslas uppmärksammade Cybertruck-modell.



Den futuristiska pickupen, med nära koppling till Elon Musks och SpaceX allt mer uttalade ambitioner att erövra mars, har inte haft önskad framgång på jorden. Moddade versioner av Cybertruck har föreslagits skickas upp för att samla stenprover på den röda planeten, enligt Geekwire. Men här ligger de på hög.

Cybertruck lanserades med pompa och ståt, men den stora succén har uteblivit (Foto: Ringo H.W. Chiu AP/TT)

Pressas hårt av kritik mot Elon Musk

Hela Tesla-varumärket har de senaste månaderna pressats hårt av kritik kopplad till Elon Musks politiska engagemang i effektiviseringsprogrammet DOGE (Department of Government Efficiency), CNN rapporterar om protester och bojkotter i hela USA, under The Tesla Takedown-rörelsen.

Newsweek skriver om vandaliserade fordon och mobbning av Tesla-ägare. Och i DN kan vi läsa om förbittrade svenskar som sätter upp dekaler i bakrutan på sin Tesla med texten: “Sorry, I bought a Tesla before I knew Elon was an Asshole”.

Sammantaget har varumärkets skadats och försäljningen är pressad, både i USA och internationellt.



Läs även: Teslas Cybertruck största bilfiaskot i modern tid. Dagens PS.