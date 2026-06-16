Corvette ZR1 tappar färg - lacken blåser av över 290 km/h

Men nu visar det sig att Chevrolet missat en detalj. En ganska synlig sådan. Luftmotståndet blåser av lacken när man kör riktigt fort.

Ägare upptäckte skadorna efter kört på bana

Flera ägare av ZR1 rapporterar att lackskiktet börjar flagna vid hastigheter över 290 km/h. Problemet uppstår kring bakvingens monteringspunkter på bilar utrustade med det valfria ZTK Performance Package, som riktar in bilen för seriös bankörning.

Det var den amerikanske ägaren ”Wheelr_” som först slog larm rapporterar Auto Motor und Sport.

Efter att ha kört på Daytona International Speedway upptäckte han att lacken spruckit runt vingfästena. Han uppger att han inte körde fortare än 298 km/h vid tillfället.

Kort därefter rapporterade ytterligare en förare samma sak. Den personen hade monterat ZR1-bakvingen på en Corvette Z06 och nått 295 km/h.