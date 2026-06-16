Chevrolets mest extrema sportbil någonsin klarar 375 km/h. Men lacken ger upp långt innan dess.
Corvette ZR1 tappar färg - lacken blåser av över 290 km/h
Corvette ZR1 är den kraftfullaste produktionsbilen som någonsin lämnat en amerikansk fabrik. Med 1 085 hästkrafter, 1 123 Nm vridmoment och en testad topphastighet på 375 km/h i tyska Papenburg borde det mesta vara genomtänkt.
Men nu visar det sig att Chevrolet missat en detalj. En ganska synlig sådan. Luftmotståndet blåser av lacken när man kör riktigt fort.
Ägare upptäckte skadorna efter kört på bana
Flera ägare av ZR1 rapporterar att lackskiktet börjar flagna vid hastigheter över 290 km/h. Problemet uppstår kring bakvingens monteringspunkter på bilar utrustade med det valfria ZTK Performance Package, som riktar in bilen för seriös bankörning.
Det var den amerikanske ägaren ”Wheelr_” som först slog larm rapporterar Auto Motor und Sport.
Efter att ha kört på Daytona International Speedway upptäckte han att lacken spruckit runt vingfästena. Han uppger att han inte körde fortare än 298 km/h vid tillfället.
Kort därefter rapporterade ytterligare en förare samma sak. Den personen hade monterat ZR1-bakvingen på en Corvette Z06 och nått 295 km/h.
Aeropaketet genererar ett halvt ton markttryck
Förklaringen är rent fysisk. ZTK-paketet inkluderar en stor fast bakvinge, förstärkt frontsplitter, optimerat underrede och Michelin Sport Cup 2-däck. Chevrolet anger själva att paketet genererar 545 kilo extra markttryck vid topphastighet, enligt tidningen Auto Motor und Sport som uppmärksammade problemet den 15 juni.
Vid de hastigheter ZR1 är byggd för pressar aerodynamiken alltså ner bilen med vikten av en liten personbil. De krafterna leds genom vingfästena och ner i karosseriet. Och just vid kontaktpunkterna klarar lackskiktet inte påfrestningen.
Chevrolet lagar gratis, men ändrar inget
Chevrolet har visat sig tillmötesgående. Enligt Wheelr_ har tillverkaren bekostat omlackeringen utan kostnad. Men det finns inga uppgifter om tekniska förändringar eller extra skyddsåtgärder.
I praktiken betyder det att problemet lär återkomma nästa gång ägaren passerar 290 km/h. För en bil konstruerad för nästan 380 km/h framstår det som en halvmesyr.
Imponerande motor, mindre imponerande ytfinish
C8-generationen av Corvette har tagit kampen till europeiska sportbilar genom att kombinera brutal prestanda med överkomligt pris. Z06 med 680 hk höjde ribban. ZR1 skulle vara kronan på verket.
Motorn LT7, baserad på Z06:ans platta vev-V8 men ombyggd för turbo med 1,37 bar laddtryck, levererar siffror som får europeiska konkurrenter att svettas. I den kommande hybridversionen ZR1X adderar en elmotor ytterligare kraft, upp till totalt 1 267 hk.
Att Chevrolet pressar ut den typen av prestanda ur en produktionsbil är genuint imponerande.
Att lacken inte hänger med i samma tempo är desto mindre.