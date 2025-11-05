Brandrisk gör att 375 000 Jeep-suv:ar återkallas

Det var på tisdagen som Stellantis meddelade att 375 000 laddhybrider Jeep Wrangler och Grand Cherokee av suv-modell världen över återkallas.

Ett batterifel gör att det finns risk för bränder hos fordonen, det har kommit in 19 rapporter om bränder, berättar CNN och konstaterar att biljätten på förekommen anledning uppmanar Jeep-ägarna att ställa sina fordon utomhus långt från byggnader och inte parkera inomhus på grund av brandrisken.

Stellantis: Avstå även från att ladda jeeparna

Där till uppmanas ägarna att avstå från att ladda sina bilar på grund av risken för bränder.

Återkallelsen omfattar vissa Jeep Wrangler 4xe från 2020 till 2025 och Jeep Grand Cherokee 4xe SUV:ar från 2022–2026.

Förutom de inrapporterade bränderna, som Stellantis meddelat den amerikanska trafiksäkerhetsmyndigheten National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), uppges en person ha kommit till skada på grund av problemet.