Stellantis står bakom återkallelsen av Jeep-modellerna världen över och uppmanar samtidigt ägarna att parkera sina fordon utomhus på grund av brandrisken.
Brandrisk gör att 375 000 Jeep-suv:ar återkallas
Det var på tisdagen som Stellantis meddelade att 375 000 laddhybrider Jeep Wrangler och Grand Cherokee av suv-modell världen över återkallas.
Ett batterifel gör att det finns risk för bränder hos fordonen, det har kommit in 19 rapporter om bränder, berättar CNN och konstaterar att biljätten på förekommen anledning uppmanar Jeep-ägarna att ställa sina fordon utomhus långt från byggnader och inte parkera inomhus på grund av brandrisken.
Stellantis: Avstå även från att ladda jeeparna
Där till uppmanas ägarna att avstå från att ladda sina bilar på grund av risken för bränder.
Återkallelsen omfattar vissa Jeep Wrangler 4xe från 2020 till 2025 och Jeep Grand Cherokee 4xe SUV:ar från 2022–2026.
Förutom de inrapporterade bränderna, som Stellantis meddelat den amerikanska trafiksäkerhetsmyndigheten National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), uppges en person ha kommit till skada på grund av problemet.
De flesta återkallade bilarna finns i USA
Runt 320 000 av de fordon som företaget nu återkallar globalt finns i USA.
Batterierna som det handlar om är tillverkade av Samsung SDI. CNN berättar att en utredning av Stellantis och Samsung SDI fastställde att en brand tidigare i år orsakades av samma fel som rapporterades i återkallelsen av 154 000 laddhybrider av Jeep-modeller år 2024 efter rapporter om två skador.
Enligt den amerikanska trafiksäkerhetsmyndigheten kommer de fordon från Stellantis som reparerats efter återkallelser 2023 och 2024 att behöva repareras igen.
Så har Samsung SDI tidigare sagt om felet
”Stellantis uppgav att de hade mottagit nio rapporter om bränder som härrörde från batteriet i laddbara Jeep Wrangler och Grand Cherokee-fordon som fick programvara i samband med 2024 års återkallelse, och tio bränder från batterier som inte omfattades av den återkallelsen”, uppger den amerikanska nyhetskanalen.
Samsung SDI har ännu inte kommenterat de aktuella fallen men har tidigare sagt att den mest sannolika orsaken till batterifelet är ”separatorskador i kombination med andra komplexa interaktioner i battericellerna”.
Så sent som i oktober återkallade Stellantis fler än 298 000 amerikanska fordon, då på grund av risk för att ekipagen oväntad kunde börja rulla av sig själva.
Skandalen: Begagnade hybridbilar värdelösa DagensPS
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
