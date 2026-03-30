BMW skrotar dörrhandtagen på nästa lyxiga suv
BMW planerar att ta sin största familjebil in i en ny era. Den kommande generationen av X7, som internt kallas G67, förväntas landa på marknaden under andra halvan av 2027.
Arbetet med att förnya modellen innebär att den får ett utseende som ligger mitt emellan dagens formspråk och märkets framtida eldrivna modeller.
Enligt tidiga uppgifter kommer den nya designen att innebära en betydligt skarpare och mer futuristisk framtoning med detaljer som påminner om exklusiva specialbilar.
Trots att det yttre genomgår en stor förändring förblir bilens grundläggande proportioner desamma. Det rör sig fortfarande om en stor suv med tre sätesrader, även om tester tyder på att den kan ha blivit något längre än den nuvarande versionen.
De största visuella förändringarna syns i bilens ytor där både fronten och bakpartiet har ritats om helt för att skapa en renare och mer skulpterad profil.
Digitala skisser visar en möjlig väg framåt
Då BMW ännu inte har visat upp den färdiga bilen officiellt har konstnären Sugar Design skapat digitala illustrationer som försöker tolka de spionbilder som tagits på kamouflerade testbilar.
Det är viktigt att understryka att dessa bilder inte är officiella sanningar utan kvalificerade gissningar på hur slutresultatet kan se ut. Enligt illustrationerna från Sugar Design kommer fronten att behålla sina delade strålkastare men med en bredare placering av varselljusen.
De välkända grillarna väntas vara kvar i sin stora form men med nya horisontella ribbor och integrerad belysning. Detta ger bilen en modernare karaktär som knyter an till den kommande eldrivna iX3.
Baktill visar tolkningarna lampor som följer det nya formspråket, och det finns indikationer på att den delade bakluckan som är populär bland användarna kommer att finnas kvar.
Ny teknik ersätter de klassiska dörrhandtagen
En av de mest uppseendeväckande detaljerna på den nya modellen är att de traditionella dörrhandtagen försvinner. I stället för de vanliga greppen har man valt att placera små fenor precis under sidofönstren.
Denna lösning liknar den som finns på vissa andra moderna bilar och kan bidra till ett bättre luftflöde längs bilens sidor. Detta är positivt för både räckvidd och bränsleförbrukning för de elektrifierade versionerna.
Inuti bilen väntar en teknisk uppgradering där nästa X7 förväntas få märkets nya Panoramic iDrive-system. Detta inkluderar en stor skärm som sträcker sig över hela vindrutans nederkant och fungerar som en avancerad yta för information.
Det kombineras med en central pekskärm som styr de flesta av bilens funktioner, vilket innebär att antalet fysiska knappar minskas till ett minimum.
Lansering och framtida utmanare
Produktionen av den nya lyxbilen tros starta kring sommaren eller hösten 2027. Idag startar priserna för den nuvarande modellen på omkring 1 100 000 kronor, och det finns inga tecken på att den nya generationen kommer att bli billigare.
Det ryktas även om att återförsäljare i Nordamerika efterfrågar en ännu större modell som skulle kunna kallas X9 för att konkurrera med de allra största amerikanska lyxbilarna.
