BMW skrotar dörrhandtagen på nästa lyxiga suv

Arbetet med att förnya modellen innebär att den får ett utseende som ligger mitt emellan dagens formspråk och märkets framtida eldrivna modeller.

Enligt tidiga uppgifter kommer den nya designen att innebära en betydligt skarpare och mer futuristisk framtoning med detaljer som påminner om exklusiva specialbilar.

Trots att det yttre genomgår en stor förändring förblir bilens grundläggande proportioner desamma. Det rör sig fortfarande om en stor suv med tre sätesrader, även om tester tyder på att den kan ha blivit något längre än den nuvarande versionen.

De största visuella förändringarna syns i bilens ytor där både fronten och bakpartiet har ritats om helt för att skapa en renare och mer skulpterad profil.

Om man tittar på spionbilderna så ser det väldigt likt ut. (Foto: Sugar Design)

Digitala skisser visar en möjlig väg framåt

Då BMW ännu inte har visat upp den färdiga bilen officiellt har konstnären Sugar Design skapat digitala illustrationer som försöker tolka de spionbilder som tagits på kamouflerade testbilar.

Det är viktigt att understryka att dessa bilder inte är officiella sanningar utan kvalificerade gissningar på hur slutresultatet kan se ut. Enligt illustrationerna från Sugar Design kommer fronten att behålla sina delade strålkastare men med en bredare placering av varselljusen.

De välkända grillarna väntas vara kvar i sin stora form men med nya horisontella ribbor och integrerad belysning. Detta ger bilen en modernare karaktär som knyter an till den kommande eldrivna iX3.

Baktill visar tolkningarna lampor som följer det nya formspråket, och det finns indikationer på att den delade bakluckan som är populär bland användarna kommer att finnas kvar.