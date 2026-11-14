BMW återkallar drygt 720 000 bilar: Brandrisk

USA:s trafikmyndighet NHTSA skriver i ett uttalande att brand kan uppstå även när bilen är parkerad och avstängd.

Fordonen återkallades redan 2024, då för att åtgärda vattenpumpen. Nu är en elkontakt på pumpen otillräckligt tätad och kan vid kontakt med vatten orsaka kortslutning, vilket ökar risken för brand.

Enligt NHTSA känner BMW hittills till cirka tio incidenter i USA som kan bero på problemet, men inga personskador har rapporterats. 14 olika BMW-modeller berörs.

En åtgärd mot brandrisken håller på att tas fram. När den finns tillgänglig ska den utföras kostnadsfritt hos en BMW-återförsäljare.