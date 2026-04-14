Billig sjusitsig nyhet landar på svenska marknaden

Med en längd på nästan 4,8 meter rymmer denna nya suv tre sätesrader, vilket gör den till ett alternativ för den växande målgruppen av stora familjer som söker ett prisvärt alternativ till dyrare konkurrenter, skriver RSA Sverige i ett pressmeddelande.

Med plats för allt viktigt. (Foto: RSA Sverige)

Mycket utrustning och rejält med plats för familjen

Interiören i JS8 Pro präglas av modern teknik och bekvämlighet. Förarmiljön domineras av två stora skärmar på 12,3 tum vardera och passagerarna kan njuta av detaljer som ett stort panoramatak och läderklädsel.

Så här ser den ut på insidan. (Foto: RSA)

För att öka komforten i hela kupén finns även en automatisk klimatanläggning som når hela vägen till baksätet.

Lastkapaciteten är en av bilens stora styrkor. Bagageutrymmet kan variera från 418 liter upp till hela 2 153 liter när de bakre sätena fälls ned. Detta gör bilen till en av de mer rymliga i sin prisklass.

Säkerheten har också prioriterats med ett omfattande system för förarstöd. I standardutrustningen ingår bland annat adaptiv farthållare, autobroms, döda vinkeln-varnare och en kamera som ger 360 graders sikt runt fordonet.

Den grillen skojar man inte bort. (Foto: RSA Sverige)