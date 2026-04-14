Den kinesiska biltillverkaren JAC lanserar nu sin sjusitsiga familjemodell JS8 Pro på den svenska marknaden med ett pris under 400 000 kronor.
Billig sjusitsig nyhet landar på svenska marknaden
Modellen siktar på att utmana de etablerade märkena genom att erbjuda en omfattande utrustningsnivå och rejält med utrymme för pengarna.
Under huven sitter en bensindriven turbomotor på 1,5 liter som producerar 182 hästkrafter och ett vridmoment på 300 Newtonmeter. Kraften överförs via en sjustegad dubbelkopplingslåda som ska bidra till en smidig körupplevelse för stora sällskap.
Med en längd på nästan 4,8 meter rymmer denna nya suv tre sätesrader, vilket gör den till ett alternativ för den växande målgruppen av stora familjer som söker ett prisvärt alternativ till dyrare konkurrenter, skriver RSA Sverige i ett pressmeddelande.
Mycket utrustning och rejält med plats för familjen
Interiören i JS8 Pro präglas av modern teknik och bekvämlighet. Förarmiljön domineras av två stora skärmar på 12,3 tum vardera och passagerarna kan njuta av detaljer som ett stort panoramatak och läderklädsel.
För att öka komforten i hela kupén finns även en automatisk klimatanläggning som når hela vägen till baksätet.
Lastkapaciteten är en av bilens stora styrkor. Bagageutrymmet kan variera från 418 liter upp till hela 2 153 liter när de bakre sätena fälls ned. Detta gör bilen till en av de mer rymliga i sin prisklass.
Säkerheten har också prioriterats med ett omfattande system för förarstöd. I standardutrustningen ingår bland annat adaptiv farthållare, autobroms, döda vinkeln-varnare och en kamera som ger 360 graders sikt runt fordonet.
Aggressiv prissättning vid den svenska premiären
Priset för den nya modellen börjar på 399 900 kronor, vilket placerar den i en konkurrenskraftig position. För den som föredrar att hyra sin bil erbjuds privatleasing från 3 995 kronor per månad, men då tillkommer kostnader för service.
Importören bakom satsningen är RSA, som redan har introducerat märket i Tyskland med goda resultat.
”Vi har stor tilltro till JS8 Pro som produkt. Den levererar en utrustningsnivå, rymd och kvalitetskänsla som normalt återfinns i betydligt dyrare segment och det till ett pris som gör den till ett mycket konkurrenskraftigt alternativ för svenska familjer”, säger Rikard Lindström, försäljningschef på RSA Sverige.
En global jätte tar plats på vägarna
JAC Motors är ingen nybörjare på världsmarknaden utan finns representerat i fler än 130 länder. Företaget ökar nu sin närvaro i Europa genom att fokusera på modeller som erbjuder mycket värde för pengarna.
Den svenska lanseringen är en del av en större europeisk expansion där målet är att vinna marknadsandelar genom att kombinera modern design med en prisbild som lockar både privatpersoner och tjänstebilsförare.
Nya BankID-krav kan slå mot tusentals pensionärer. News 55
Krigets miljardnota och generationen som tar mamma till intervjun. Realtid