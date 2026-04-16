Stora brister på svenska båtar hotar säkerheten

Hur noga är du med säkerheten på din båt? (Foto: Gabriella Bruske/TT)
Hur noga är du med säkerheten på din båt? (Foto: Gabriella Bruske/TT)

Svenska båtägare riskerar livet genom att ignorera viktig utrustning som nödraketer och vhf-radio visar en färsk kartläggning inför sjösättningen.

Trots att flytvästen är en självklarhet för de allra flesta glöms kritisk teknik bort vilket kan få förödande konsekvenser om motorn dör eller ett haveri inträffar långt ute på öppet vatten.

Särskilt yngre båtägare slarvar med förberedelserna trots att de har tillgång till modernare teknik än den äldre generationen visar siffrorna.

Allvarliga säkerhetshål upptäckta i svenskarnas båtliv

Inför den stundande båtsäsongen kommer nu ett tydligt varningstecken för alla som planerar att ge sig ut på sjön, skriver CTEK.

En ny undersökning genomförd av Norstat visar att det finns omfattande brister i den säkerhetsutrustning som finns ombord på svenska fritidsbåtar. Även om nio av tio svenskar har flytvästar med sig minskar beredskapen drastiskt när det kommer till utrustning som faktiskt kan kalla på hjälp eller hantera akuta situationer.

Endast 20 procent av båtägarna har nödraketer ombord och hela 82 procent saknar vhf-radio. Denna typ av radioutrustning ses ofta som helt avgörande vid ett haveri för att kunna kommunicera med sjöräddningen när mobiltäckningen sviker.

CTEK har beställt en undersökning som understryker avsaknaden av säkerhet. (Foto: CTEK)
CTEK har beställt en undersökning som understryker avsaknaden av säkerhet. (Foto: CTEK)

Tekniska problem kan snabbt bli farliga

Ett annat område där det brister är förmågan att hantera maskinella problem. Enligt statistiken kan endast var tionde båtägare starta ett urladdat batteri med hjälp av en booster. Att bli liggande med ett dött batteri kan snabbt förvandla en trevlig utflykt till en utsatt situation.

”Det är oroande att så få båtägare prioriterar att ta med sig nödraketer och vhf-radio eller har en booster för att väcka ett dött batteri till liv. Vid ett haveri till sjöss är det just denna utrustning som kan vara skillnaden mellan en lyckad räddningsinsats och jobbiga konsekvenser”, säger Johan Strömer som är marknadsansvarig på CTEK.

Han rekommenderar att alla som äger en båt nu går igenom och kompletterar sin utrustning innan båten åker i vattnet för året.

Äldre båtägare tar större ansvar för säkerheten

Undersökningen blottar en intressant skillnad mellan olika generationer på sjön. De yngre båtägarna under 49 år har i större utsträckning modern teknik som batteribooster och vhf-radio installerad.

Trots detta är det den äldre generationen som tar själva säkerhetsarbetet på störst allvar.

Bland båtägare över 66 år svarar 27 procent att säkerhetsutrustningen är högsta prioritet inför sjösättningen.

Bland de yngre under 49 år är motsvarande siffra endast 14 procent. Det tyder på att erfarenhet spelar en stor roll i hur man värderar risker på sjön.

Statistik över säkerhetsutrustning i svenska båtar

Här är listan på hur stor andel av de svenska båtägarna som har respektive utrustning ombord enligt undersökningen:

UtrustningAndel i procent
Flytvästar till alla89 procent
Navigeringsutrustning53 procent
Brandsläckare51 procent
Reservpaddel49 procent
Fysiska kartor och kompass47 procent
Reservdunk47 procent
Kastlina41 procent
Nödraket20 procent
Batteribooster10 procent
Kommunikationsradio/VHF fast9 procent
Kommunikationsradio/VHF flyttbar9 procent
Radar9 procent
Livflotte7 procent
Alkomätare3 procent
Satellituppkoppling (tex Starlink)1 procent

Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig asa.wallenrud@dagensps.se

Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig asa.wallenrud@dagensps.se

