Stora brister på svenska båtar hotar säkerheten

Tekniska problem kan snabbt bli farliga

Ett annat område där det brister är förmågan att hantera maskinella problem. Enligt statistiken kan endast var tionde båtägare starta ett urladdat batteri med hjälp av en booster. Att bli liggande med ett dött batteri kan snabbt förvandla en trevlig utflykt till en utsatt situation.

”Det är oroande att så få båtägare prioriterar att ta med sig nödraketer och vhf-radio eller har en booster för att väcka ett dött batteri till liv. Vid ett haveri till sjöss är det just denna utrustning som kan vara skillnaden mellan en lyckad räddningsinsats och jobbiga konsekvenser”, säger Johan Strömer som är marknadsansvarig på CTEK.

ANNONS

Han rekommenderar att alla som äger en båt nu går igenom och kompletterar sin utrustning innan båten åker i vattnet för året.

Äldre båtägare tar större ansvar för säkerheten

Undersökningen blottar en intressant skillnad mellan olika generationer på sjön. De yngre båtägarna under 49 år har i större utsträckning modern teknik som batteribooster och vhf-radio installerad.

Trots detta är det den äldre generationen som tar själva säkerhetsarbetet på störst allvar.

Bland båtägare över 66 år svarar 27 procent att säkerhetsutrustningen är högsta prioritet inför sjösättningen.

Bland de yngre under 49 år är motsvarande siffra endast 14 procent. Det tyder på att erfarenhet spelar en stor roll i hur man värderar risker på sjön.

Statistik över säkerhetsutrustning i svenska båtar

Här är listan på hur stor andel av de svenska båtägarna som har respektive utrustning ombord enligt undersökningen:

Utrustning Andel i procent Flytvästar till alla 89 procent Navigeringsutrustning 53 procent Brandsläckare 51 procent Reservpaddel 49 procent Fysiska kartor och kompass 47 procent Reservdunk 47 procent Kastlina 41 procent Nödraket 20 procent Batteribooster 10 procent Kommunikationsradio/VHF fast 9 procent Kommunikationsradio/VHF flyttbar 9 procent Radar 9 procent Livflotte 7 procent Alkomätare 3 procent Satellituppkoppling (tex Starlink) 1 procent

ANNONS

