Svenska båtägare riskerar livet genom att ignorera viktig utrustning som nödraketer och vhf-radio visar en färsk kartläggning inför sjösättningen.
Stora brister på svenska båtar hotar säkerheten
Trots att flytvästen är en självklarhet för de allra flesta glöms kritisk teknik bort vilket kan få förödande konsekvenser om motorn dör eller ett haveri inträffar långt ute på öppet vatten.
Särskilt yngre båtägare slarvar med förberedelserna trots att de har tillgång till modernare teknik än den äldre generationen visar siffrorna.
Allvarliga säkerhetshål upptäckta i svenskarnas båtliv
Inför den stundande båtsäsongen kommer nu ett tydligt varningstecken för alla som planerar att ge sig ut på sjön, skriver CTEK.
En ny undersökning genomförd av Norstat visar att det finns omfattande brister i den säkerhetsutrustning som finns ombord på svenska fritidsbåtar. Även om nio av tio svenskar har flytvästar med sig minskar beredskapen drastiskt när det kommer till utrustning som faktiskt kan kalla på hjälp eller hantera akuta situationer.
Endast 20 procent av båtägarna har nödraketer ombord och hela 82 procent saknar vhf-radio. Denna typ av radioutrustning ses ofta som helt avgörande vid ett haveri för att kunna kommunicera med sjöräddningen när mobiltäckningen sviker.
Tekniska problem kan snabbt bli farliga
Ett annat område där det brister är förmågan att hantera maskinella problem. Enligt statistiken kan endast var tionde båtägare starta ett urladdat batteri med hjälp av en booster. Att bli liggande med ett dött batteri kan snabbt förvandla en trevlig utflykt till en utsatt situation.
”Det är oroande att så få båtägare prioriterar att ta med sig nödraketer och vhf-radio eller har en booster för att väcka ett dött batteri till liv. Vid ett haveri till sjöss är det just denna utrustning som kan vara skillnaden mellan en lyckad räddningsinsats och jobbiga konsekvenser”, säger Johan Strömer som är marknadsansvarig på CTEK.
Han rekommenderar att alla som äger en båt nu går igenom och kompletterar sin utrustning innan båten åker i vattnet för året.
Äldre båtägare tar större ansvar för säkerheten
Undersökningen blottar en intressant skillnad mellan olika generationer på sjön. De yngre båtägarna under 49 år har i större utsträckning modern teknik som batteribooster och vhf-radio installerad.
Trots detta är det den äldre generationen som tar själva säkerhetsarbetet på störst allvar.
Bland båtägare över 66 år svarar 27 procent att säkerhetsutrustningen är högsta prioritet inför sjösättningen.
Bland de yngre under 49 år är motsvarande siffra endast 14 procent. Det tyder på att erfarenhet spelar en stor roll i hur man värderar risker på sjön.
Statistik över säkerhetsutrustning i svenska båtar
Här är listan på hur stor andel av de svenska båtägarna som har respektive utrustning ombord enligt undersökningen:
|Utrustning
|Andel i procent
|Flytvästar till alla
|89 procent
|Navigeringsutrustning
|53 procent
|Brandsläckare
|51 procent
|Reservpaddel
|49 procent
|Fysiska kartor och kompass
|47 procent
|Reservdunk
|47 procent
|Kastlina
|41 procent
|Nödraket
|20 procent
|Batteribooster
|10 procent
|Kommunikationsradio/VHF fast
|9 procent
|Kommunikationsradio/VHF flyttbar
|9 procent
|Radar
|9 procent
|Livflotte
|7 procent
|Alkomätare
|3 procent
|Satellituppkoppling (tex Starlink)
|1 procent
Missa inte:
Nya BankID-krav kan slå mot tusentals pensionärer. News 55
Krigets miljardnota och generationen som tar mamma till intervjun. Realtid