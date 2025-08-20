När solen steker över Medelhavet svalkar det behagligt i salongerna på en superyacht som tillhör världens mest påkostade. Men bekvämligheten har ett pris och det handlar inte om småpengar.
Oligarkens superyacht förbränner 1 000 liter diesel – bara för luftkonditioneringen
Mångmiljardärens kamp mot trängseln i lyxparadiset
Monaco har blivit en av världens främsta knutpunkter för superyachter, men framgången har skapat ett enormt problem. Hamnarna är fullbokade, köerna långa och den massiva efterfrågan hotar att stoppa tillväxten. En furstlig vision förändrade allt I slutet av 1970-talet ville prins Rainier III omvandla det lilla furstendömet till en yachtingmetropol. För att lyckas vände han …
Yachten som klarar 1.000 sjömil på bara el
En visionär beställare har fått sina drömmar förverkligade i en av årets största båtlanseringar. Den tyska båtbyggaren Lürssen har lanserat en megayacht som inte bara är en fröjd för ögat utan också en milstolpe inom grön teknik, och är en del av varvets 150-årsjubileum. Med sin innovativa design och avancerade bränslecellsteknik siktar den på att …
Oceancos största superyacht – "Ett arbetande ekosystem"
Ett nytt, gigantiskt fartygsbygge från Ocenaco sätter en helt ny standard inom lyxsegling. Den enorma farkosten, med sitt revolutionerande synsätt på design och drift, har en dolda agenda som sträcker sig långt bortom traditionell dekadens. Den nya skapelsen är tänkt att vara en plattform för vetenskaplig upptäckt och utforskning, utöver att vara ett hem på …
Sensationella lyxyachter intar Monaco – lekstuga för miljardärer
Monaco Yacht Show är årets höjdpunkt för lyxyacht-entusiaster, där de allra senaste och mest storslagna skapelserna från världens främsta varv visas upp. Över 30 lyxyachter, alla över 50 meter långa, har redan bekräftats. Evenemanget, som hålls i Port Hercule från den 24 till 27 september, bjuder på en unik samling av lyx, innovation och banbrytande …
Superyacht med hemlig ägare i Stockholms skärgård
En flytande symbol för extrem rikedom och mystik har anlänt till Stockholms skärgård. Den enorma superyachten Kahalani, som är värderad till närmare en halv miljard svenska kronor, har observerats i flera av Sveriges mest exklusiva vatten, skriver Mitt i Stockholm. Den anonyma ägaren har hittills lyckats hålla sig undan allmänhetens blickar, trots fartygets iögonfallande storlek, …
Båten tillhör den ryske oligarken Roman Abramovich, och enligt tyska Focus förbrukar den enorma mängder bränsle även när den ligger för ankar.
Bara för att hålla luftkonditioneringen igång går det åt upp till 1 000 liter diesel varje dag, rapporterar tyska Focus.
Siffrorna ger en inblick i hur mycket resurser som krävs för att driva flytande lyxpalats. För ägare i miljardklassen är bränslenotan inget som väcker oro. För klimatet däremot är symboliken svår att missa.
Superyacht som ett flytande slott
Superyachten, värderad till flera miljarder kronor, är byggd som ett palats till havs. Ombord finns pooler, biosalong, spa och till och med ett eget missilförsvarssystem.
Driftskostnaden av en sådan koloss är allt annat än blygsam. Maskineriet måste ständigt hållas igång, även när båten inte rör sig en meter. Det är en logistik som kräver ett helt team av ingenjörer och besättning.
Symbol för en tid
Abramovich är inte ensam om att äga en superyacht som förknippas med överdåd och kontroverser. Men hans fartyg sticker ut både i storlek och driftskostnader.
För miljödebattörer blir båten en symbol för klyftorna mellan världens rikaste och resten. Kritiker pekar på att yachten förbrukar mer energi på några dagar än en genomsnittlig villa gör på ett år.
Mer än bara bränsle
Utöver dieselkonsumtionen kostar underhållet årligen hundratals miljoner kronor. Allt från personal till förtöjningsavgifter driver notan uppåt. För Abramovich, vars förmögenhet uppskattas till tiotals miljarder dollar, är det ändå en bråkdel.
För allmänheten blir frågan snarare symbolisk: är oligarkens superyacht ett lyxproblem eller ett tecken på hur ohållbar den yttersta lyxen blivit i en tid av energikris och klimatdebatt?
Fakta: Abramovichs superyacht
- Längd: cirka 163 meter
- Byggd: 2010
- Värde: över 5 miljarder kronor
- Besättning: runt 70 personer
- Speciella funktioner: pool, spa, biosalong, missilförsvar
- Bränsleförbrukning i hamn: upp till 1 000 liter diesel per dag
Källa: Boat International
Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.
