Oligarkens superyacht förbränner 1 000 liter diesel – bara för luftkonditioneringen

Båten tillhör den ryske oligarken Roman Abramovich, och enligt tyska Focus förbrukar den enorma mängder bränsle även när den ligger för ankar.

Bara för att hålla luftkonditioneringen igång går det åt upp till 1 000 liter diesel varje dag, rapporterar tyska Focus.

Siffrorna ger en inblick i hur mycket resurser som krävs för att driva flytande lyxpalats. För ägare i miljardklassen är bränslenotan inget som väcker oro. För klimatet däremot är symboliken svår att missa.

Dessa havspalats har blivit en symbol för världens rikaste. (Foto: Boat International)

Superyacht som ett flytande slott

Superyachten, värderad till flera miljarder kronor, är byggd som ett palats till havs. Ombord finns pooler, biosalong, spa och till och med ett eget missilförsvarssystem.

Driftskostnaden av en sådan koloss är allt annat än blygsam. Maskineriet måste ständigt hållas igång, även när båten inte rör sig en meter. Det är en logistik som kräver ett helt team av ingenjörer och besättning.