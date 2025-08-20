Dagens PS
Oligarkens superyacht förbränner 1 000 liter diesel – bara för luftkonditioneringen

Eclipse är en superyacht som tillhör ryske Roman Abramovich
Eclipse är en superyacht som tillhör Roman Abramovich. Det är en av världens största och lyxigaste yachter. (Foto: Keld Gydum / Wikimedia)
Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist
Uppdaterad: 20 aug. 2025Publicerad: 20 aug. 2025

När solen steker över Medelhavet svalkar det behagligt i salongerna på en superyacht som tillhör världens mest påkostade. Men bekvämligheten har ett pris och det handlar inte om småpengar.

Båten tillhör den ryske oligarken Roman Abramovich, och enligt tyska Focus förbrukar den enorma mängder bränsle även när den ligger för ankar.

Bara för att hålla luftkonditioneringen igång går det åt upp till 1 000 liter diesel varje dag, rapporterar tyska Focus.

Siffrorna ger en inblick i hur mycket resurser som krävs för att driva flytande lyxpalats. För ägare i miljardklassen är bränslenotan inget som väcker oro. För klimatet däremot är symboliken svår att missa.

Dessa havspalats har blivit en symbol för världens rikaste. (Foto: Boat International)

Superyacht som ett flytande slott

Superyachten, värderad till flera miljarder kronor, är byggd som ett palats till havs. Ombord finns pooler, biosalong, spa och till och med ett eget missilförsvarssystem.

Driftskostnaden av en sådan koloss är allt annat än blygsam. Maskineriet måste ständigt hållas igång, även när båten inte rör sig en meter. Det är en logistik som kräver ett helt team av ingenjörer och besättning.

Symbol för en tid

Abramovich är inte ensam om att äga en superyacht som förknippas med överdåd och kontroverser. Men hans fartyg sticker ut både i storlek och driftskostnader.

För miljödebattörer blir båten en symbol för klyftorna mellan världens rikaste och resten. Kritiker pekar på att yachten förbrukar mer energi på några dagar än en genomsnittlig villa gör på ett år.

Mer än bara bränsle

Utöver dieselkonsumtionen kostar underhållet årligen hundratals miljoner kronor. Allt från personal till förtöjningsavgifter driver notan uppåt. För Abramovich, vars förmögenhet uppskattas till tiotals miljarder dollar, är det ändå en bråkdel.

För allmänheten blir frågan snarare symbolisk: är oligarkens superyacht ett lyxproblem eller ett tecken på hur ohållbar den yttersta lyxen blivit i en tid av energikris och klimatdebatt?

Fakta: Abramovichs superyacht

  • Längd: cirka 163 meter
  • Byggd: 2010
  • Värde: över 5 miljarder kronor
  • Besättning: runt 70 personer
  • Speciella funktioner: pool, spa, biosalong, missilförsvar
  • Bränsleförbrukning i hamn: upp till 1 000 liter diesel per dag

Källa: Boat International

Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist

Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.

