WHO undersöker lunginflammation bland barn i Kina

Barnsjukhus överbelastade

Enligt en rapport från International Society for Infectious Diseases, som citerar lokala nyhetsrapporter, är barnsjukhus i Liaoning, Peking, och på andra platser i Kina, överbelastade med sjuka barn och skolor är på väg att stängas.

Experter som Fortune har talat med menar att de anser att sjukdomsfallen bland barn i Kina är oroande, men att det troligtvis inte handlar om någonting nytt.

Den begränsade information som hittills har getts pekar enligt experterna inte på att det handlar om en ny patogen som håller på att utvecklas.

Kända luftvägspatogener

Michael Osterholm är chef för University of Minnesotas Center for Infectious Disease Research and Policy, CIDRA.

På grund av att sjukdomarna enligt uppgift förekommer hos barn misstänker han att det handlar om redan kända luftvägspatogener.

“Om det vore en ny patogen, skulle den dyka upp hos barn och vuxna lika mycket”, säger han till Fortune.

Amesh Adalja, specialist på infektionssjukdomar och senior forskare vid Johns Hopkins Center for Health Security, håller med.

Han säger till Fortune att även om informationen är tunnsådd ”skulle det inte vara förvånande om det är en kombination av olika luftvägspatogener tillsammans som orsakar kluster av sjukdom”.

Han säger att vissa rapporter har pekat på mycoplasma pneumoniae som potentiell orsak, det är en atypisk bakterie som kan orsaka en mildare lunginflammation.

Det kommer enligt honom vara viktigt att få veta vilka patogener som nu testas och vilka resultat man fått.

Brist på transparens

Amesh Adalja menar att den historiska bristen på transparens som är vanlig från Kinas auktoritära regering är problematisk och troligtvis kommer göra att informationen försenas.

På onsdagen uppmanade WHO kinesiska medborgare att ta rekommenderade vaccin, att hålla avstånd till sjuka, att stanna hemma när de själva är sjuka, att “efter behov” bära munskydd, att säkerställa god ventilation och tvätta händerna samt att vid behov söka medicinsk vård.

