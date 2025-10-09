Kvinnor har en högre genetisk risk för depression än män det visar en ny stor studie som kanske kan ändra myten om kvinnors sårbarhet.
Studie: Kvinnor har högre genetisk risk för depression
Forskare hittat 16 genetiska varianter kopplade till depression hos kvinnor, men bara 8 hos män, det rapporterar The Guardian.
Studien påstås vara den hittills största genetiska studien om könsskillnader vid egentlig depression.
Egentlig depression, som av många även kallas klinisk depression, är den diagnos som ställs när en person uppfyller diagnoskriterierna för depression, det skriver Mindler.
En stor del av de genetiska varienter som är associerade med depression är lika för både män och kvinnor, men forskarna fann att kvinnor har en högre genetisk risk som kan bero på att de har kvinnospecifika genvarianter.
Studien
Australiska QIMR Berghofer Medical Research Institute har lett studien som analyserade data från människor i Australien, Nederländerna, USA och Storbritannien.
Sammanlagt analyserades data från 130 471 kvinnor och 64 805 män med egentlig depression, och 159 521 kvinnor och 132 185 män utan depression.
Eftersom studien inkluderade ungefär dubbelt så många kvinnor med depression som män, utförde forskarna ytterligare analyser för att försäkra sig om att studiens resultat inte beror på skillnaden i urvalsstorlek.
Olika från person till person
Brittany Mitchell är seniorforskare vid QIMR Berghofers laboratorium för genetisk epidemiologi och säger att vi redan vet att kvinnor löper dubbelt så hög risk att drabbas av depression som män.
“Och vi vet också att depression ser väldigt olika ut från person till person. Hittills har det inte funnits mycket konsekvent forskning som förklarar varför depression drabbar kvinnor och män på olika sätt, inklusive genetikens möjliga roll”, säger hon till The Guardian.
Studien tar upp att även andra förklaringar har presenterats, såväl beteendemässiga, miljömässiga som biologiska.
Dessutom kan män kan vara underdiagnosticerade då de är mindre benägna att söka hjälp och kvinnor utsätts oftare för väld och sexuella övergrepp.
Enligt studien belyser de här faktorerna att det behövs en mångfacetterad strategi för att förstå vilka mekanismer som ligger bakom depression.
Kan vara en nyckelkomponent
Studien föreslår dock att skillnader i genetiska faktorer skulle kunna vara en nyckelkomponent i de biologiska mekanismer som ligger bakom skillnaderna mellan kvinnor och män.
Forskarna fann även ett starkare samband hos kvinnor mellan depression och metabola egenskaper, som vikt och metabolt syndrom, som enligt Internmedicin ökar risken för hjärt- kärlsjukdomar, typ 2-diabetes och andra hälsoproblem.
Enligt huvudforskaren Jodi Thomas kan de här genetiska skillnaderna bidra till att förklara varför en del kvinnor med depression upplever viktförändringar eller förändrade energinivåer.
Kan leda till olika behandling
“Det har länge debatterats om orsakerna till den ständiga upptäckten runt om i världen att depression är vanligare hos kvinnor än män, där de flesta studier rapporterar att kvinnor har två till tre gånger högre risk för depression jämfört med män”, säger Philip Mitchel till The Guardian.
Han är professor vid School of Clinical Medicine vid University of New South Wales i Australien och har inte varit inblandad i studien, och tillägger att de mest dominerande teorierna har varit relaterade till sociala och psykologiska faktorer eller kvinnors medfödda sårbarhet.
Han menar att studien ger starka bevis för att de här skillnaderna i förekomst av depression faktiskt kan bero på genetiska faktorer.
“Förutom att stärka bevisen för att skillnaderna i depressionsfrekvens mellan män och kvinnor till stor del kan bero på biologiska faktorer, pekar det också på den framtida möjligheten till olika farmakologiska behandlingar för depression hos kvinnor och män”, säger han till The Guardian.
Depression – vår tids stora hälsoutmaning
Depression är en av de vanligaste psykiska sjukdomarna i världen. Trots detta är det fortfarande många som inte söker hjälp, ofta på grund av stigma eller bristande tillgång till vård.
