Rengöringsprodukter avger luftföroreningar i ditt hem

Många är medvetna om de potentiella riskerna med att andas in rengöringsprodukter när vi sprayar dem, det skriver Newsweek.

Barn särskilt utsatta

Nu visar en ny studie att nanopartiklar i rengöringsprodukter kan hamna i luften igen, långt efter att de har fastnat på golvet eller på andra ytor.

Studien visar att konsumentrengöringsprodukter kan bidra till en ny sorts luftföroreningar och att barn är särskilt utsatta även efter att en rengöringsspray har lagt sig.

“Om en vuxen går i ett rum och trampar på några av dessa avsatta partiklar, fann vi att partiklarna åter kommer hamna i luften i luften och stiga lika högt som den personens andningszon”, säger Gediminas Mainelis, som ledde studien, till Science Daily.

Han är professor i institutionen för miljövetenskap vid Rutgers School of Environmental and Biological Sciences i New Jersey, USA, och har studerat dessa ämnen i över tio år.

Gediminas Mainelis förklarar att ett barn som leker på golvet andas in ännu mer eftersom koncentrationerna av partiklar är större närmare golvet.