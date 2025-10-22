Dagens PS
Life Science

Ny upptäckt kan leda till ny behandling mot IBS

En kvinna har ont i magen och en kvinna sitter på toa. Det är många som lider av tarmsjukdomen IBS, med buksmärtor, förstoppning eller diarré. Sjukdomen är särskilt vanlig bland kvinnor. Nu har forskare vid Göteborgs universitet hittat något som skulle kunna leda till ny behandling mot denna sjukdom.
Det är många som lider av tarmsjukdomen IBS, med buksmärtor, förstoppning eller diarré. Sjukdomen är särskilt vanlig bland kvinnor. Nu har forskare vid Göteborgs universitet hittat något som skulle kunna leda till ny behandling mot denna sjukdom. (Foto: doucefleur/doucefleur's Images och vadimguzhva/Getty Images Pro)
Annika Hjerpe
Annika Hjerpe
Uppdaterad: 22 okt. 2025Publicerad: 22 okt. 2025

Svenska forskare har kunnat visa hur tarmbakterier kan bilda bioaktivt serotonin, något som på sikt kan leda till nya behandlingar för IBS.

Tarmsjukdomen IBS är vanlig, särskilt bland kvinnor, sjukdomen ger symtom som buksmärta, förstoppning eller diarré.

Orsaken till sjukdomen är inte klarlagd men tarmens bakteriemiljö och serotoninnivåer är viktiga faktorer. 

Tarmens hjärna

Serotonin är nog mest känt som en signalsubstans i hjärnan, över 90 procent av kroppens serotonin finns dock i tarmen där det bland annat styr tarmens rörelser via det enteriska nervsystemet, som ibland kallas för tarmens hjärna.

Forskning har visat att bakteriesammansättningen i tarmen, den så kallade tarmmikrobiotan, påverkar hur mycket serotonin som produceras.

Fram till nu har det dock varit oklart om tarmbakterier själva kan bilda biologiskt aktivt serotonin.

Två viktiga tarmbakterier

Nu har forskare vid Göteborgs universitet i en studie identifierat två bakteriearter som tillsammans kan producera serotonin.

Bakteriernas latinska namn är Limosilactobacillus mucosae och Ligilactobacillus ruminis. När de här bakterierna introducerades i bakteriefria möss med serotoninbrist ökade nivåerna av serotonin i deras tarmar.

Även nervcellstätheten i mössens tjocktarmar ökade. Dessutom normaliserade de här bakterierna också den hastighet det tog för mat att passera tarmen.

“Det är otroligt fascinerande hur bakterierna i tarmen kan producera bioaktiva signalmolekyler som påverkar hälsan”, säger Fredrik Bäckhed i ett pressmeddelande.

Han är professor i molekylärmedicin på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet och en av de ledande forskarna bakom studien.

Göteborgs universitet.
Göteborgs universitet. (Foto: Wikimedia Commons CC0/Axt)

Nya vägar för behandling

Forskarna kunde även se att personer med IBS har lägre nivåer av den ena av bakterierna, Limosilactobacillus mucosae, i sin avföring, jämfört med personer som inte har IBS.

De såg även att Limosilactobacillus mucosae också har det enzym som krävs för produktionen av serotonin.

“Våra resultat tyder på att vissa tarmbakterier kan tillverka bioaktivt serotonin och därmed spela en viktig roll för tarmens hälsa och öppna nya vägar för behandling av funktionella tarmsjukdomar som IBS”, säger Magnus Simrén i pressmeddelandet.

Han är professor i medicinsk gastroenterologi på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.

“Våra upptäckter tyder på att tarmens bakterier kan bilda signalämnen som serotonin vilket kan vara nyckeln till att även förstå hur tarmen och dess invånare kan påverka hjärnan och vårt beteende”, säger Fredrik Bäckhed i pressmeddelandet.

Annika Hjerpe
Annika Hjerpe

Reporter på Dagens PS med fokus på bland annat Life Science, hälsa och hållbarhet.

