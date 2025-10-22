Ny upptäckt kan leda till ny behandling mot IBS

Visste du att du kan stödja svensk forskning genom att ge bort dina aktier, helt utan att vare sig du eller mottagaren behöver betala kapitalvinstskatt? Det kallas aktiegåva, och det är ett sätt att göra skillnad som få känner till, men som kan få stor betydelse för framtidens hjärt- och lungforskning. – Hjärt- och kärlsjukdomar …

Att hitta rätt finansiering kan vara avgörande för ett företags tillväxt. Med Almi som partner kan både nystartade och etablerade företag få lån och rådgivning som gör det möjligt att investera, växa och ta nästa steg i sin utveckling. – Det första vi gör när vi träffar ett bolag är att förstå vad kapitalbehovet är …

Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …

Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …

Texten innehåller annonslänkar När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect …

Två viktiga tarmbakterier

Nu har forskare vid Göteborgs universitet i en studie identifierat två bakteriearter som tillsammans kan producera serotonin.

Bakteriernas latinska namn är Limosilactobacillus mucosae och Ligilactobacillus ruminis. När de här bakterierna introducerades i bakteriefria möss med serotoninbrist ökade nivåerna av serotonin i deras tarmar.

ANNONS

Även nervcellstätheten i mössens tjocktarmar ökade. Dessutom normaliserade de här bakterierna också den hastighet det tog för mat att passera tarmen.

“Det är otroligt fascinerande hur bakterierna i tarmen kan producera bioaktiva signalmolekyler som påverkar hälsan”, säger Fredrik Bäckhed i ett pressmeddelande.

Han är professor i molekylärmedicin på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet och en av de ledande forskarna bakom studien.

Göteborgs universitet. (Foto: Wikimedia Commons CC0/Axt)

Nya vägar för behandling

Forskarna kunde även se att personer med IBS har lägre nivåer av den ena av bakterierna, Limosilactobacillus mucosae, i sin avföring, jämfört med personer som inte har IBS.

De såg även att Limosilactobacillus mucosae också har det enzym som krävs för produktionen av serotonin.

“Våra resultat tyder på att vissa tarmbakterier kan tillverka bioaktivt serotonin och därmed spela en viktig roll för tarmens hälsa och öppna nya vägar för behandling av funktionella tarmsjukdomar som IBS”, säger Magnus Simrén i pressmeddelandet.

Han är professor i medicinsk gastroenterologi på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.

ANNONS

“Våra upptäckter tyder på att tarmens bakterier kan bilda signalämnen som serotonin vilket kan vara nyckeln till att även förstå hur tarmen och dess invånare kan påverka hjärnan och vårt beteende”, säger Fredrik Bäckhed i pressmeddelandet.