Svenska forskare har kunnat visa hur tarmbakterier kan bilda bioaktivt serotonin, något som på sikt kan leda till nya behandlingar för IBS.
Ny upptäckt kan leda till ny behandling mot IBS
Mest läst i kategorin
Sociala medier kopplas till sämre kognitiv förmåga hos barn
Användning av sociala medier kopplas till lägre kognitiv förmåga hos barn under 13 år, det visar en ny studie. Barn under 13 år spenderar varje dag i genomsnitt fem och en halv timme framför skärmar och en stor del av den tiden spenderar de på sociala medier, det skriver Medical Xpress. Sociala medier kräver aktivt …
Ny upptäckt kan leda till ny behandling mot IBS
Svenska forskare har kunnat visa hur tarmbakterier kan bilda bioaktivt serotonin, något som på sikt kan leda till nya behandlingar för IBS. Tarmsjukdomen IBS är vanlig, särskilt bland kvinnor, sjukdomen ger symtom som buksmärta, förstoppning eller diarré. Orsaken till sjukdomen är inte klarlagd men tarmens bakteriemiljö och serotoninnivåer är viktiga faktorer. Tarmens hjärna Serotonin är …
Forskare kritiserar Chordate: "lurar både patienter och aktieägare"
Enligt forskare som testat Chordates behandling mot nästäppa och rinnsnuva är behandlingen för bra för att vara sann. Kroniskt rinnande näsa eller täppt näsa, det vill säga icke allergisk rinit, är en relativt vanlig åkomma som mer än var tionde svensk lider av. “Det rör sig om en ganska stor patientgrupp på vad en del …
Tarmsjukdomen IBS är vanlig, särskilt bland kvinnor, sjukdomen ger symtom som buksmärta, förstoppning eller diarré.
Orsaken till sjukdomen är inte klarlagd men tarmens bakteriemiljö och serotoninnivåer är viktiga faktorer.
Tarmens hjärna
Serotonin är nog mest känt som en signalsubstans i hjärnan, över 90 procent av kroppens serotonin finns dock i tarmen där det bland annat styr tarmens rörelser via det enteriska nervsystemet, som ibland kallas för tarmens hjärna.
Forskning har visat att bakteriesammansättningen i tarmen, den så kallade tarmmikrobiotan, påverkar hur mycket serotonin som produceras.
Fram till nu har det dock varit oklart om tarmbakterier själva kan bilda biologiskt aktivt serotonin.
Senaste nytt
Medelhavet eller Karibien – här är resorna där du slipper tänka själv
Texten innehåller annonslänkar När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect …
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …
Ta hjälp av experten för kapitalförvaltning bortom det traditionella
Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …
Så kan rätt finansiering bli nyckeln till tillväxt
Att hitta rätt finansiering kan vara avgörande för ett företags tillväxt. Med Almi som partner kan både nystartade och etablerade företag få lån och rådgivning som gör det möjligt att investera, växa och ta nästa steg i sin utveckling. – Det första vi gör när vi träffar ett bolag är att förstå vad kapitalbehovet är …
Så kan dina aktier rädda liv – Hjärt-Lungfonden lyfter fram möjligheten till aktiegåvor
Visste du att du kan stödja svensk forskning genom att ge bort dina aktier, helt utan att vare sig du eller mottagaren behöver betala kapitalvinstskatt? Det kallas aktiegåva, och det är ett sätt att göra skillnad som få känner till, men som kan få stor betydelse för framtidens hjärt- och lungforskning. – Hjärt- och kärlsjukdomar …
Två viktiga tarmbakterier
Nu har forskare vid Göteborgs universitet i en studie identifierat två bakteriearter som tillsammans kan producera serotonin.
Bakteriernas latinska namn är Limosilactobacillus mucosae och Ligilactobacillus ruminis. När de här bakterierna introducerades i bakteriefria möss med serotoninbrist ökade nivåerna av serotonin i deras tarmar.
Även nervcellstätheten i mössens tjocktarmar ökade. Dessutom normaliserade de här bakterierna också den hastighet det tog för mat att passera tarmen.
“Det är otroligt fascinerande hur bakterierna i tarmen kan producera bioaktiva signalmolekyler som påverkar hälsan”, säger Fredrik Bäckhed i ett pressmeddelande.
Han är professor i molekylärmedicin på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet och en av de ledande forskarna bakom studien.
Nya vägar för behandling
Forskarna kunde även se att personer med IBS har lägre nivåer av den ena av bakterierna, Limosilactobacillus mucosae, i sin avföring, jämfört med personer som inte har IBS.
De såg även att Limosilactobacillus mucosae också har det enzym som krävs för produktionen av serotonin.
“Våra resultat tyder på att vissa tarmbakterier kan tillverka bioaktivt serotonin och därmed spela en viktig roll för tarmens hälsa och öppna nya vägar för behandling av funktionella tarmsjukdomar som IBS”, säger Magnus Simrén i pressmeddelandet.
Han är professor i medicinsk gastroenterologi på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.
“Våra upptäckter tyder på att tarmens bakterier kan bilda signalämnen som serotonin vilket kan vara nyckeln till att även förstå hur tarmen och dess invånare kan påverka hjärnan och vårt beteende”, säger Fredrik Bäckhed i pressmeddelandet.
Nytt verktyg kan förutse ärftliga sjukdomar
Forskare i USA har tagit fram ett nytt verktyg som kan hjälpa läkare att bättre förstå vad genetiska testresultat faktiskt innebär.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Guldpriset rasar – men silver visar oväntad styrka
Både guld- och silverpriserna har fallit rejält de senaste dagarna. Inte oväntat för de flesta men fallet visar på en intressant utveckling mellan de två metallerna. Ädelmetallmarknaden skakades kraftigt när guldpriset rasade 235 dollar, motsvarande en nedgång på närmare 5 procent. Det var det största endagsfallet för terminskontraktet sedan juni 2013. Silver har följt efter …
Kina stärker greppet om USA:s ekonomi – trots tullar och handelskrig
Trots sex månader av handelskrig och amerikanska tullavgifter på 55 procent fortsätter kinesiska varor att strömma in till USA i betydande omfattning. Dagligen korsar varor värda omkring en miljard dollar Stilla havet från Kina till USA. Med en viss uppgång i september jämfört med augusti, rapporterar Bloomberg. Även om det totala handelsvärdet har sjunkit med …
Polen ska återställa våtmarker – som militärt skydd
I Polen samarbetar militär och miljörörelse för att återställa våtmarker vid östgränsen – ett projekt som gynnar både naturen och försvaret. "Återställ våtmarker!" är ett slagord som miljörörelsen använder sig av, som baseras på att FN:s klimatpanel anser att en av de snabbaste klimatåtgärderna som finns är att återställa utdikade våtmarker. I Sverige finns en ideell …
Svenskt bolag gör plast av trä: "Blir lite frustrerad"
En restprodukt från skogsindustrin blir till plast i en fabrik i Knivsta – och allt började med Star Wars-figurer i en ugn. Det som började som ett lekfullt köksexperiment har utvecklats till en svensk innovation med potential att förändra plastindustrin i grunden. Med restprodukten lignin från skogsindustrin som råvara har forskaren Christopher Carrick, doktor i …
Ny upptäckt kan leda till ny behandling mot IBS
Svenska forskare har kunnat visa hur tarmbakterier kan bilda bioaktivt serotonin, något som på sikt kan leda till nya behandlingar för IBS. Tarmsjukdomen IBS är vanlig, särskilt bland kvinnor, sjukdomen ger symtom som buksmärta, förstoppning eller diarré. Orsaken till sjukdomen är inte klarlagd men tarmens bakteriemiljö och serotoninnivåer är viktiga faktorer. Tarmens hjärna Serotonin är …