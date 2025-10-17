Forskare har identifierat en viktig molekyl som hjälper bakterier att överleva i kroppen, upptäckten skulle kunna ge nya sätt att bekämpa långvariga bakterieinfektioner.
Molekyl hjälper bakterier motstå vårt immunförsvar och antibiotika
För bakterier är människokroppen en stressig plats, de attackeras av vårt immunförsvar, exponeras för sådant som syror och värme och näringen är knapp.
Trots det kan en del bakterier överleva länge och orsaka långvariga infektioner, något som är en stor utmaning för sjukvården.
Långt efter att de akuta symtomen på en bakterieinfektion avtar kan bakterier finnas kvar i kroppen, de undviker vårt immunförsvar och överlever antibiotikabehandling.
Fungerar som en skyddande sköld
Nu har forskare vid Umeå universitet identifierat en viktig molekyl som hjälper bakterier att överleva den fientliga miljön inuti våra kroppar.
Deras studie visar hur proteinet RfaH fungerar som en skyddande sköld för bakteriegener.
Kemal Avican, forskare på Institutionen för molekylärbiologi och Icelab vid Umeå universitet, har lett studien och han säger att de har upptäckt hur RfaH hjälper bakterier att hantera stressen i våra kroppar genom att vid rätt tidpunkt aktivera rätt överlevnadsgener.
“RfaH fungerar som en slags molekylär livvakt och ser till att transkriptionen, steget där dna kopieras till en budbärarmolekyl som styr proteinproduktionen, fullföljs till slutet. Proteinet hoppar på transkriptionsmaskineriet och hjälper det att hålla sig på rätt spår så att hela genuppsättningen läses av. Detta gör RfaH till en anti-terminator, det förhindrar att transkriptionen avbryts i förtid”, säger Kemal Avican i ett pressmeddelande.
Kan ge nya behandlingar
Forskarna fann dessutom att produktionen av RfaH ökar precis när bakterier behöver det som mest.
Kemal Avican berättar att när forskarna tog bort RfaH minskade bakteriernas förmåga att etablera en långvarig infektion dramatiskt.
Forskarna menar att studiens resultat öppnar upp för nya strategier att angripa ihållande och svårbehandlade bakterieinfektioner.
Enligt Joram Kiriga Waititu, postdoktor på Institutionen för molekylärbiologi vid Umeå universitet och förstaförfattare till studien, skulle en antimikrobiell metod kunna avväpna sjukdomsalstrande bakterier utan att störa de bakterier som är nyttiga.
