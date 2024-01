Mikroskopiska varelser äter resistenta bakterier

Mikroskopiska varelser har räddat livet på patienter som infekterats med multiresistenta bakterier som inte kan bekämpas med några läkemedel, det skriver CNN.

Stativliknande virus, så kallade fager, är ett av naturens äldsta rovdjur, de hittar, attackerar, dödar och slukar bakterier.

Nu ställer sig forskare frågan om fager kan användas för att bekämpa antibiotikaresistenta superbakterier.

En var tredje sekund

Enligt Steffanie Strathdee kommer enligt uppskattning 10 miljoner människor om året, motsvarande en var tredje sekund, dö av infektioner med antibiotikaresistenta bakterier år 2050.

Hon är epidemiolog inom infektionssjukdomar och meddirektör för Nordamerikas första center som är dedikerat till behandling med fager, Center for Innovative Phage Applications and Therapeutics, IPATH, vid UC San Diego School of Medicine.

Fager används nu i kliniska prövningar som en potentiell lösning på det växande problemet med antibiotikaresistenta bakterier.

“Dessa multi-läkemedelsresistenta superbugs kan orsaka kroniska infektioner hos individer i månader till år till ibland decennier. Det är löjligt hur virulenta vissa av dessa bakterier blir med tiden”, säger Dwayne Roach till CNN.

Han är biträdande professor i bakteriofager, infektionssjukdomar och immunologi vid San Diego State University.