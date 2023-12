Enorma kostnader för Alzheimers trots stora framsteg

Börs & Finans

Dyra fastighetsköp "tidsinställd bomb"

Så beskrivs en fastighetsmagnats tidigare andelsköp i två pampiga byggnader i London och New York – nu ska notan för kalaset betalas och det hela är symptomatiskt för hur djup fastighetskrisen är. Det var österrikaren René Benko som shoppade de exklusiva fastighetstillgångarna i metropolerna London och New York, berättar amerikanska Financial Times. Benkos Signa Group …